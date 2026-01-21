Médias égyptiens : l’autonomie stratégique, fondement du développement vietnamien

À l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), plusieurs journaux égyptiens de renom, dont Liga Hispano, Algomhoria Alyoum et Sada Al-Khbar, ont publié des articles mettant en lumière le rôle du PCV dans l’œuvre de construction, de défense et de développement du pays.

Selon ces articles, au cours de 40 années de Renouveau, sous la direction du PCV, l’"autonomie stratégique" du Vietnam a atteint un nouveau palier, permettant au pays de s’intégrer de manière proactive pour son développement tout en préservant son identité, son caractère et ses intérêts fondamentaux.

Les auteurs soulignent qu’après 40 ans de mise en œuvre du Renouveau, le Vietnam a enregistré des réalisations majeures, d’une portée historique, dans tous les domaines. Dans un contexte mondial et régional marqué par des évolutions rapides et complexes, l’autonomie stratégique est devenue un fondement clé permettant au Vietnam de garantir les intérêts nationaux, de préserver son indépendance et sa souveraineté, tout en favorisant une intégration internationale profonde et efficace.

L’expérience de 40 années de Renouveau montre que, sous la direction du PCV, l’autonomie stratégique ne signifie ni repli ni isolement, mais une intégration proactive au monde en vue du développement, tout en sauvegardant l’identité, le caractère et les intérêts essentiels de la nation.

Les journaux Liga Hispano, Algomhoria Alyoum et Sada Al-Khbar affirment qu’à l’aube d’une nouvelle phase de développement, l’autonomie stratégique continuera de servir de boussole à l’ensemble des grandes orientations et politiques du Parti et de l’État vietnamiens, afin d’assurer un développement rapide et durable du pays, au service de l’objectif : "un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé".

VNA/CVN