Vers une pensée de rupture pour une croissance rapide et durable du Vietnam

Le projet de documents soumis au XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam marque une évolution majeure de la pensée du développement, passant de la logique du "Renouveau" à celle de "rupture", afin d’atteindre une croissance économique plus rapide et plus durable.

Cette analyse a été avancée par le Dr. Seun Sam, analyste politique à l’Académie royale du Cambodge (RAC), lors d’un colloque ayant pour thème "Le Parti communiste du Vietnam à l’ère d’un nouveau développement" organisé par l’ambassade du Vietnam à Phnom Penh.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, ce Congrès constitue un événement d'une importance particulière pour définir les orientations économiques et la politique étrangère pour la période 2026-2031, tout en jetant les bases de l’objectif consistant à faire du pays une nation développée à l’horizon 2045.

Outre les questions de personnel et l’élection des organes décisifs pour le 14ᵉ mandat, le Congrès se concentrera sur la définition d’une voie vietnamienne vers le socialisme, valorisant l’identité culturelle nationale comme pilier essentiel du développement aux côtés de l’innovation. Évoquant les objectifs économiques, le Dr Seun Sam a indiqué que le Vietnam vise une croissance moyenne du PIB d’environ 10% par an pour la période 2026-2031 et un revenu par habitant de 8 500 dollars d’ici 2030, marquant une transition vers une économie fondée sur la connaissance et les sciences et technologies. Ces ambitions traduisent, selon lui, une vision de développement globale intégrant l’intégration internationale, la réforme économique, le développement des ressources humaines et la protection de l’environnement.

Sur le plan politique et diplomatique, l’expert cambodgien a particulièrement relevé que les projets de documents du XIVᵉ Congrès élève la diplomatie au rang de mission "centrale et permanente", au même niveau que la défense et la sécurité. Cette approche reflète une perception renouvelée du rôle de la diplomatie comme outil clé pour faire face à la concurrence internationale, préserver la paix et la stabilité, et promouvoir l’intégration économique, notamment au sein de l’ASEAN, à travers une diplomatie proactive, populaire et économique.

S’appuyant sur sa politique étrangère indépendante, autonome, multilatérale et diversifiée, le Vietnam continuera de considérer ses voisins, notamment le Cambodge, comme des partenaires prioritaires.

Le Dr Seun Sam a souligné la position stratégique du Cambodge dans la coopération frontalière, commerciale et d’investissement, contribuant à l’édification d’une ASEAN pacifique, stable et prospère.

Selon lui, le XIVᵉ Congrès ne façonnera pas seulement une nouvelle trajectoire pour le Vietnam, mais ouvrira également de nouvelles perspectives pour renforcer la coopération économique Vietnam-Cambodge, notamment dans les domaines des énergies vertes, du tourisme et de l’agriculture moderne, ainsi que dans la connectivité des infrastructures et la coopération économique régionale.

VNA/CVN