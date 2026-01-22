Toute la crédibilité portée vers le XIVe Congrès du Parti

À travers tout le pays, une confiance largement partagée s’affirme. Des cellules de base aux milieux intellectuels et économiques, attentes et engagements convergent vers des orientations stratégiques destinées à ouvrir une nouvelle étape du développement national.

Photo : VNA/CVN

Dans le quartier de Giang Vo, à Hanoï, caractérisé par une cellule du Parti composée majoritairement de membres retraités, nombreux et d’un âge avancé, les préparatifs du XIVe Congrès sont menés de manière méthodique et rigoureuse. Selon Chu Thi Hà, secrétaire de la cellule, conformément aux orientations du comité du Parti du quartier, les consultations sur le projet de rapport du Congrès ont été organisées avec sérieux et dans un esprit démocratique. Quinze contributions de fond, formulées par des militants chevronnés ayant exercé de hautes responsabilités par le passé, ont ainsi enrichi de manière concrète le processus d’élaboration des documents.

“Bien que nombre de nos membres soient âgés, leur sens des responsabilités envers le Parti demeure intact. Ceux qui ont travaillé dans différentes administrations et institutions, aujourd’hui à la retraite, restent profondément engagés et capables d’analyser les projets de documents et d’y apporter des contributions substantielles”, souligne Mme Hà.

Parallèlement aux travaux de préparation, la cellule s’implique activement dans des actions concrètes en amont du Congrès. Parmi les initiatives marquantes figure le mouvement en faveur de la création de “rues lumineuses, propres et agréables”, accompagné de la décoration par des drapeaux et fleurs, de l’embellissement du paysage urbain et d’actions de salubrité et de maintien de l’ordre autour des marchés spontanés, des points noirs persistants depuis de nombreuses années. Autant d’actions en apparence modestes, mais qui constituent un indicateur vivant de la capacité de leadership et de la vitalité des organisations du Parti à la base.

La mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux pose toutefois de nouveaux défis aux cellules de base : des territoires plus vastes, une population plus nombreuse et une charge de travail accrue. “Il y a des périodes où les tâches s’accumulent, les délais sont serrés et la pression très forte. J’ai 70 ans cette année et cela fait 15 ans que je m’investis au niveau local ; tant que j’en aurai la force, je continuerai à m’engager”, confie Mme Hà.

Photo : Phuong Nga - Nguyêt Anh/CVN

L’élan en direction du XIVe Congrès ne se limite pas aux réunions des cellules du Parti. Il s’exprime aussi avec force dans la vie quotidienne des habitants de la capitale. Dans le quartier de Dông Da, Nguyên Mai Anh, vice-responsable de la Commission de propagande de l’Union de la jeunesse de Hanoï, guide avec entrain les habitants dans l’installation des drapeaux, mêlant drapeaux du Parti et drapeaux nationaux. “Le Congrès du Parti n’est pas une affaire lointaine, confie-t-elle. Pour nous, c’est l’occasion de renforcer la solidarité, la discipline et un mode de vie plus civilisé au sein des quartiers. Nous espérons que le Congrès saura désigner des dirigeants à la fois compétents, courageux et véritablement au service du peuple et du pays”.

Des ruelles de Thái Hà, Nhât Tao et Phú Thuong aux zones périurbaines de la ville, les campagnes de nettoyage général, d’embellissement urbain et de pavoisement aux couleurs nationales sont menées simultanément, avec l’implication de l’ensemble du système politique et une participation active des habitants.

Dans un contexte où le pays est appelé à réaliser une percée décisive en matière de science et de technologie, d’innovation et de transformation numérique, le XIVe Congrès national des délégués du Parti suscite de fortes attentes parmi les intellectuels, les entrepreneurs et le corps enseignant de Dà Nang (Centre). Tous espèrent que le Congrès ouvrira la voie à de nouvelles orientations stratégiques, capables de créer des moteurs inédits pour un développement durable.

Photo : VNA/CVN

Vo Nguyên Dinh Tri, directeur général de la société par actions Rebo Technology, est à la tête d’une start-up active dans le secteur des technologies numériques. Selon lui, les grandes orientations du Parti en matière de science, de technologie et de transformation numérique ces dernières années ont entraîné des changements tangibles dans l’environnement de fonctionnement des petites et moyennes entreprises.

Rebo Technology concentre actuellement ses activités sur le développement de solutions technologiques destinées aux établissements scolaires et aux collectivités locales, allant de la gestion des données à l’appui à des systèmes de gouvernance intelligente.

La Résolution N°57 du 22 décembre 2024, adoptée par le Politburo du Parti, portant sur les avancées majeures dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique à l’échelle nationale a permis à de nombreuses start-up d’accéder plus facilement aux programmes et aux ressources de l’État, une opportunité qui restait auparavant difficilement accessible.

“Grâce à ce type de résolution, les jeunes entreprises technologiques ne sont plus cantonnées au seul marché privé ; elles peuvent désormais s’impliquer plus profondément dans le processus de transformation numérique des administrations publiques”, confie Vo Nguyên Dinh Tri. Et d’ajouter : “Nous espérons qu’à l’issue du XIVe Congrès, les politiques seront encore perfectionnées, dans un sens plus transparent et plus accessible, afin que les entreprises puissent investir et innover en toute confiance, et accompagner le secteur public dans l’application de l’intelligence artificielle et de l’analyse des données massives à la gestion et à la prise de décision”.

Source : VNA/CVN

Dans la commune d’Ô Lâm, province d’An Giang (Sud), où les Khmers représentent environ 65% de la population, les relations étroites entre les autorités locales, les forces de police et les établissements religieux reposent sur le respect mutuel, la confiance et une coordination étroite.

Selon Neang Sâm Bô, vice-présidente du Comité populaire communal d’Ô Lâm, la communication et la sensibilisation sont considérées comme une mission prioritaire, en particulier dans le contexte de la préparation des grands événements politiques du pays, tels que les congrès du Parti à tous les échelons, le XIVe Congrès national du Parti et les élections.

Ces actions sont menées de manière souple, en étant intégrées aux activités religieuses organisées dans les pagodes, lieux de rassemblement réguliers de la population. Elles visent à renforcer la conscience civique des habitants et à les prémunir contre les discours fallacieux ou extrémistes.

Les cadres, les membres du Parti et l’ensemble des couches de la population à travers le pays expriment une confiance solide dans la direction du Parti, tout en formulant des attentes nourries par les réalités de la vie sociale. C’est précisément à partir de cette base que se construit et se renforce la confiance, afin que le XIVe Congrès devienne un véritable jalon ouvrant une nouvelle étape du développement national.

Phuong Nga/CVN