Vers le XIVᵉ Congrès du Parti

Đông Tháp : attentes quant aux orientations stratégiques et aux grandes décisions

Alors que tout le pays se tourne vers le XIVᵉ Congrès national du Parti, les cadres, les membres du Parti et la population de la province de Đông Tháp placent leur confiance et leurs attentes dans les orientations stratégiques du Parti et dans les grandes décisions appelées à façonner l’avenir du pays à l’aube d’une nouvelle ère.

Le Docteur Nguyên Van Khang, ancien président du Comité populaire de l’ancienne province de Tiền Giang (aujourd’hui province de Đông Tháp) et président de l’Union provinciale des associations scientifiques et techniques, se dit très enthousiaste et confiant dans la direction clairvoyante du Parti au cours des derniers mandats. Il souligne que le développement vigoureux du pays après 40 ans de Đổi mới (Renouveau) a créé des bases et des moteurs solides permettant aux collectivités locales de continuer à progresser, dans le contexte de l’essor de la quatrième révolution industrielle et d’une intégration internationale approfondie.

Grâce à de grands efforts, à une forte détermination, à l’esprit de solidarité et d’innovation de l’ensemble du système politique, ainsi qu’au dynamisme et à la créativité des différentes couches de la population et de la communauté des entreprises, la province de Đông Tháp a surmonté les difficultés et s’est rapidement redressée après la pandémie de COVID-19. La situation socio-économique locale a connu de nombreux signes positifs, et le niveau de vie de la population s’est amélioré. Le travail de construction du Parti a été renouvelé, le système politique s’est progressivement rationalisé pour gagner en efficacité et en efficience ; la défense et la sécurité ont été solidement maintenues.

Au cours du mandat 2020-2025, la province de Đông Tháp s’est concentrée sur la mise en œuvre de six axes de percée : le développement de l’économie agricole ; l’investissement pour créer des produits clés et des zones motrices ; le développement des entreprises et de l’entrepreneuriat ; la construction des infrastructures ; le développement des ressources humaines ; la réforme administrative et la construction du Parti. Les résultats obtenus ont entraîné des transformations majeures dans de nombreux domaines essentiels. La croissance économique (GRDP) moyenne sur cinq ans a atteint 5,51%. Le GRDP par habitant est estimé à environ 85,5 millions de dôngs. Les recettes budgétaires de l’État ont augmenté en moyenne de 2,25% par an.

Nguyễn Thanh Tùng, ancien vice-président du Comité populaire de l’ancienne province de Đông Tháp (aujourd’hui province de Đông Tháp), se réjouit d’autant plus de constater que le visage urbain et rural de la localité devient de plus en plus moderne et ordonné ; que le commerce et les services se développent ; et que les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population s’améliorent nettement. Le Programme national cible de construction de la nouvelle ruralité a apporté de grands bénéfices, non seulement en matière d’infrastructures et de développement socio-économique, mais aussi en termes d’évolution des mentalités, de transformation des modes de pensée et des sentiments de la population.

Parallèlement, le système d’infrastructures urbaines et rurales de la province est de plus en plus achevé. Les infrastructures de transport connaissent un développement notable, créant une base solide pour la connexion interrégionale avec Hô Chi Minh-Ville et le Delta du Mékong, ainsi que pour le développement des secteurs de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme, tout en assurant une articulation harmonieuse entre le développement urbain et celui des zones motrices et stratégiques de la province. Đông Tháp met en œuvre de nombreux projets importants (pont Rạch Miễu 2 ; autoroutes Trung Luong - Mỹ Thuận, An Huu - Cao Lanh, My An – Cao Lanh) ; modernise et élargit les routes provinciales, les routes de district et le réseau de transport rural, formant progressivement des axes principaux longitudinaux et transversaux selon les directions Nord-Sud et Est-Ouest de la province. En même temps, la localité exploite efficacement les ouvrages de transport le long des cours d’eau et des rives du fleuve Tiên afin de répondre aux exigences du développement et de la construction de la nouvelle ruralité.

Nguyên Đac Hiên, ancien secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti de l’ancienne province de Đông Tháp, affirme que les orientations et politiques justes du Parti et de l’État au cours du dernier mandat, largement soutenues et approuvées par la population, ont favorisé le développement politique, économique et social, permettant au Vietnam de devenir l’un des pays à revenu intermédiaire élevé de la région.

Dans l’œuvre de rénovation et de développement de sa terre natale, la province de Đông Tháp a su exploiter efficacement ses atouts en ressources naturelles. Une réalisation emblématique est la conquête et la mise en valeur réussies de la région du Đông Tháp Muoi, parallèlement aux investissements dans le développement des infrastructures de transport et urbaines, ainsi qu’à la mise en œuvre du programme de restructuration du secteur agricole.

Des terres profondément inondées, acides et longtemps en friche sont devenues des zones fertiles ; la riziculture est passée d’une seule récolte saisonnière à trois récoltes annuelles de riz de haute qualité. En 2025, après la fusion administrative, la province de Đông Tháp dispose d’une superficie totale cultivée en riz de plus de 615.000 ha. Aujourd’hui, la majorité des surfaces rizicoles applique une mécanisation intégrée, depuis le travail du sol et le semis jusqu’à l’entretien, la fertilisation, la lutte contre les ravageurs, la récolte et les opérations post-récolte.

L’application des sciences et des technologies ainsi que de la transformation numérique dans la production, la conservation, la transformation et la commercialisation a connu des évolutions positives, permettant de créer des sources d’approvisionnement stables, d’attirer de nombreuses usines de transformation de grande envergure dotées de technologies modernes, contribuant ainsi à l’élargissement des marchés et à la valorisation des principaux produits agricoles de la province.

S’appuyant sur la pratique des 40 années de Renouveau ainsi que sur les résultats de la mise en œuvre de la Résolution du Congrès du Parti de la province pour le mandat 2020-2025, le docteur Nguyên Van Khang, ancien président du Comité populaire de l’ancienne province de Tiền Giang et président de l’Union des associations scientifiques et techniques de la province de Đông Tháp, exprime l’espoir que le XIVᵉ Congrès national du Parti proposera des solutions véritablement novatrices pour la construction du corps des cadres.

Selon lui, la priorité absolue est de bâtir une équipe de cadres dotés de qualités morales, de crédibilité, de compétences professionnelles et d’une expérience pratique à la hauteur des missions qui leur sont confiées. Il convient notamment d’accorder une attention particulière à l’éducation politique et idéologique, de manière régulière et substantielle. Il s’agit également de promouvoir l’esprit de dynamisme, de créativité, d’audace dans la réflexion et l’action, ainsi que la capacité à assumer ses responsabilités dans l’intérêt général, en mettant en avant le rôle exemplaire des cadres et des membres du Parti, en particulier des dirigeants.

Par ailleurs, il est nécessaire d’améliorer l’efficacité et la qualité de l’évaluation des cadres afin de sélectionner des personnes réellement adaptées aux exigences des postes lors des affectations, des nominations et des utilisations. Les cadres ne remplissant pas leurs missions ou dont les compétences ne correspondent pas à leurs fonctions doivent être rapidement redéployés ou réorganisés. Une attention particulière doit être accordée à la formation et au développement de la relève. Enfin, il importe de construire des programmes de formation des cadres dans les domaines de la gestion, de l’élaboration des politiques publiques, ainsi que du développement de l’économie agricole et urbaine selon des orientations vertes, intelligentes et modernes.

Lê Hông Lâm, membre du Parti à la retraite et membre de l’Association des anciens combattants du quartier de Mỹ Tho, province de Đông Tháp, partage que cela suscite chez lui un intérêt tout particulier et une grande confiance dans le fait que le travail du Parti en matière de cadres a été et continue d’être mené selon un processus rigoureux, scientifique et transparent.

Selon lui, la préparation du personnel en vue des élections ou des nominations est réalisée de manière sérieuse, dans le strict respect des principes et règlements du Parti ainsi que des lois de l’État, en garantissant la cohérence, la globalité et l’interconnexion du système, tout en assurant les principes de démocratie et de scientificité.

D’après M. Lâm, les documents présentés au XIVᵉ Congrès national du Parti expriment clairement une pensée novatrice, une vision à long terme et un haut degré de faisabilité. Les difficultés liées aux mécanismes et aux politiques ont été reconnues de manière franche ; les orientations de développement sont désormais plus claires, et l’appareil organisationnel, du niveau central jusqu’à la base, est progressivement consolidé, prêt à entrer dans une phase d’accélération du développement.

Un autre point important, souligne-t-il, est qu’en suivant de près les orientations et politiques du Parti en matière d’agriculture, de paysannerie et de monde rural, il perçoit nettement l’attention constante, l’accompagnement et la cohérence de l’action du Parti au cours des dernières années. Il exprime ainsi l’espoir que, lors du prochain mandat, la construction de la nouvelle ruralité ne se limite pas à l’atteinte des normes, mais s’oriente vers une ruralité nouvelle de niveau avancé, exemplaire, prospère, civilisée et agréable à vivre.

Il insiste : "Le XIVᵉ Congrès national du Parti constitue un événement politique d’une importance toute particulière, marquant un tournant stratégique dans le processus de développement de la nation vietnamienne, ouvrant une vision, une aspiration et des décisions majeures pour l’avenir du pays. Il y place toute sa confiance et ses attentes".

À l’entrée dans une nouvelle ère de développement, l’ère de l’essor et de l’affirmation de la nation vietnamienne, le XIVᵉ Congrès du Parti, avec ses décisions judicieuses, créera une puissante impulsion permettant au pays de poursuivre résolument sa voie du renouveau et de l’intégration internationale.

