XIVe Congrès du Parti : le Vietnam à l’aube d’un nouvel essor

Ayant pour devise “Unité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement”, le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a défini les grandes orientations pour la période à venir, avec une vision stratégique à long terme plaçant le Peuple au centre.

>> XIVᵉ Congrès du Parti : confiance internationale et attentes élevées

>> Transparence et résultats satisfaisants : l’empreinte des réformes

>> La presse mondiale suit de près le XIVe Congrès du Parti

Photo : VNA/CVN

Suivant le mot d’ordre “Sous le drapeau glorieux du Parti, unir les forces et les volontés pour mener à bien les objectifs de développement du pays à l’horizon 2030 ; avec autonomie stratégique, résilience, confiance, progresser résolument dans l’ère du progrès de la nation pour la paix, l’indépendance, la démocratie, la richesse, la prospérité, la civilisation, le bonheur, en avançant avec fermeté vers le socialisme”, le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a débuté officiellement à 08h00 le 20 janvier au Centre national des conférences à Hanoï, dans une ambiance solennelle.

Ce message s’inscrit dans la continuité et l’enrichissement créatif des thèmes des congrès précédents, tout en reflétant une nouvelle étape dans la pensée stratégique du Parti face aux évolutions rapides et complexes de la situation nationale et internationale.

Le Congrès réunit 1.586 délégués, représentant les plus de 5,6 millions de membres du PCV dans l’ensemble du pays. La séance d’ouverture a vu la participation de dirigeants, anciens dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam, Mères Héroïnes, chercheurs, artistes, dignitaires religieux et jeunes, ainsi que d’ambassadeurs et de représentants en chef de plusieurs organisations internationales.

La séance d’ouverture était présidée par le membre du Politburo du Parti et Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le congrès a approuvé à l’unanimité le programme de la session préparatoire, le règlement intérieur, le programme de travail et le règlement électoral. Il a élu un Présidium composé de 16 membres du Politburo, un Secrétariat de cinq membres et une Commission de vérification d’éligibilité des délégués composée de 13 membres.

Dans une ambiance solennelle, Luong Cuong, membre du Politburo du Parti, président de la République, a présenté un discours d’ouverture. “Le XIVe Congrès du Parti constitue un événement politique majeur et un tournant d’importance historique pour le pays. Il s’inscrit dans la perspective du centenaire de la fondation du PCV (3 février 1930 - 3 février 2030) et cristallise la volonté, les aspirations et la détermination de l’ensemble du Parti, du Peuple et de l’Armée à avancer résolument dans une nouvelle ère, avec un esprit d’autonomie stratégique, de résilience et de confiance, pour un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, puissant, prospère, civilisé et heureux, poursuivant avec constance la voie du socialisme”, a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a rappelé que le Congrès se tient dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides, complexes et difficiles à prévoir : intensification de la concurrence stratégique entre grandes puissances, montée des défis sécuritaires non traditionnels, notamment le changement climatique et les pandémies.

Photo : VNA/CVN

La 4e révolution industrielle, en particulier l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle, des technologies numériques, des technologies quantiques et d’autres innovations de pointe, entraîne des mutations d’ampleur historique qui transforment en profondeur tous les aspects de la vie socio- économique. Cela impose des exigences urgentes : définir de nouveaux modèles de croissance et de développement, accroître la productivité du travail, améliorer la qualité de la production et la compétitivité nationale, tout en renouvelant les modes de gestion du développement social, de défense et de sécurité nationales, ainsi que les activités extérieures.

Après quarante années de mise en œuvre de la politique du Renouveau (Dôi moi), le Vietnam a enregistré des réalisations majeures, globales et d’une portée historique, améliorant continuellement les conditions de vie et le bien-être de la population, tout en renforçant le prestige et la position du pays sur la scène internationale. Néanmoins, il demeure confronté à de nombreuses difficultés : une croissance encore inférieure à son potentiel et insuffisamment durable, une productivité du travail limitée, une compétitivité économique restreinte, des conditions de vie encore difficiles pour une partie de la population, ainsi que des impacts complexes liés au changement climatique, aux catastrophes naturelles, aux épidémies et à la cybersécurité.

Dans ce contexte, Luong Cuong a insisté sur la responsabilité historique majeure du XIVe Congrès : non seulement définir les objectifs et orientations pour la période 2026-2030, mais aussi trancher des questions stratégiques déterminantes pour l’avenir et le destin de la nation dans les décennies à venir. Il s’agit de raviver puissamment l’aspiration au développement, la fierté nationale et l’esprit d’autonomie, de mobiliser toutes les ressources et tous les moteurs de croissance, de promouvoir la force du peuple et la grande union nationale, conjuguées à la dynamique de l’époque, afin de poursuivre de manière globale et cohérente l’œuvre de renouveau, de construction et de défense de la Patrie, et de réaliser l’objectif d’un pays fort, à la hauteur des grandes puissances mondiales, conformément au vœu du Président Hô Chi Minh et aux aspirations de toute la Nation.

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance inaugurale du Congrès, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également chef de la Sous-commission chargée des documents, a présenté un rapport du Comité central du Parti du XIIIe exercice concernant les documents soumis au XIVe Congrès. Il a mis en exergue les principaux axes ainsi que les nouveautés majeures des projets de documents, destinés à être examinés, débattus et approuvés par le Congrès.

L’ensemble des projets de documents comprend : le projet de Rapport politique du Comité central du XIIIe mandat ; le projet de Rapport de synthèse sur certaines questions théoriques et pratiques de l’œuvre de Renouveau à orientation socialiste au Vietnam au cours des 40 dernières années ; le projet de Rapport bilan des 15 années de mise en œuvre des Statuts du Parti (2011 - 2025), et les propositions ainsi que les orientations relatives à leur révision et à leur complément. Parmi ces documents, le projet de Rapport politique intègre de manière cohérente trois rapports (Rapport politique, Rapport socio-économique et Rapport de bilan du travail d’édification du Parti) pour former un ensemble unifié, complet, clairement structuré autour des priorités essentielles, concis, facile à comprendre, à mémoriser et à mettre en œuvre.

Le programme d’action pour la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès constitue une “percée” par rapport aux congrès précédents, en identifiant clairement les “acteurs, l’itinéraire, les ressources et la finalité” de la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès.

Photo : VNA/CVN

Le rapport souligne qu’en l’espace d’un mois seulement, près de cinq millions de cadres, de membres du Parti et de citoyens ont contribué par plus de 14 millions d’avis adressés aux sous-commissions chargées des documents. Ces contributions ont été rigoureusement analysées et prises en compte, contribuant à l’élaboration d’un Rapport politique véritablement nourri de l’intelligence collective et de la force du Peuple, reflet de la convergence entre la volonté du Parti et les aspirations populaires. Le texte se veut ainsi un “flambeau éclairant la voie” et un “manuel d’action” pour l’ensemble du Parti, du Peuple et de l’Armée.

Les résultats globaux du mandat du XIIIe Congrès continuent de confirmer le rôle dirigeant et le prestige du Parti. La confiance du Peuple envers le Parti, l’État et le régime se consolide de manière constante, créant une base solide pour que le pays entre dans une nouvelle phase de développement, porté par un nouvel élan, une détermination renouvelée et des aspirations renforcées.

Le rapport met également en lumière les principes fondamentaux guidant l’élaboration des documents, fondés sur un esprit d’ouverture, de rigueur scientifique et d’action concrète.

La devise du Congrès : “Unité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement”, constitue à la fois un appel mobilisateur et un impératif de responsabilité devant l’histoire. Sous la glorieuse bannière du Parti, l’ensemble du Parti, du Peuple et de l’Armée unissent leurs forces et leurs volontés, résolus à se renouveler et à agir avec détermination pour un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, riche et puissant, prospère, civilisé et heureux, avançant fermement vers le socialisme.

À l’horizon 2030, le Vietnam ambitionne de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, puis de concrétiser, à l’horizon 2045, la vision d’un pays développé à revenu élevé, un Vietnam socialiste pacifique, indépendant, démocratique, puissant, prospère, civilisé et heureux.

Photo : VNA/CVN

Le Rapport politique vise un taux de croissance moyen du PIB de 10% par an ou plus pour la période 2026-2030, avec un PIB par habitant d’environ 8.500 dollars d’ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, le document identifie 12 grandes orientations, six missions prioritaires et trois percées stratégiques.

Le programme d’action décline ces orientations en tâches immédiatement opérationnelles. Son esprit directeur est résumé en huit axes essentiels, traduisant une exigence claire : faire les bons choix, agir rapidement, aller jusqu’au bout et mesurer les résultats par l’efficacité concrète.

Les trois percées stratégiques, définies dès le XIIIe Congrès pour l’ensemble de la période 2021 - 2030, prennent une importance accrue à l’entrée dans le mandat du XIVe Congrès. Il s’agit désormais de les mettre en œuvre avec force, célérité et détermination, car elles constituent des leviers décisifs pour permettre au pays de franchir un nouveau cap.

Ces percées portent sur : les institutions et leur mise en œuvre, le développement des ressources humaines, et la construction d’infrastructures synchronisées et modernes.

Selon le Rapport politique, la pensée directrice qui traverse le document, et qui constitue également la source de la force de la révolution vietnamienne, est le principe selon lequel “le Peuple est la racine”. Le Peuple est le centre, le sujet, l’objectif, le moteur et la ressource du développement. Toutes les orientations et politiques doivent viser à améliorer la vie matérielle et spirituelle du Peuple ; garantir son droit de maîtrise ; respecter le Peuple, l’écouter et s’appuyer sur lui. Le Parti doit être étroitement lié au Peuple, le servir avec dévouement, se soumettre à sa supervision et assumer devant lui la responsabilité de toutes ses décisions.

La confiance du Peuple envers le Parti ne provient pas des paroles, mais des actes, de l’impartialité et de l’intégrité des cadres, de l’efficacité de l’appareil, de l’équité dans la jouissance des fruits du développement, de l’efficacité de la protection des droits et intérêts légitimes, ainsi que de la résolution rapide et approfondie des préoccupations légitimes des habitants et des entreprises.

Photo : VNA/CVN

Au début d’une nouvelle étape, il est d’autant plus nécessaire de veiller à la construction du “dispositif des cœurs et des esprits du Peuple”. Lorsque ce dispositif est solide, la défense nationale et la sécurité le sont aussi ; lorsque ce dispositif est solide, les réformes peuvent aller jusqu’au bout. Lorsque ce dispositif est solide, toute difficulté peut être surmontée, tout défi peut être relevé et résolu, conformément à l’enseignement du Président Hô Chi Minh : “Sans le Peuple, une tâche facile n’aboutit pas. Avec le Peuple, même la tâche la plus difficile s’accomplit”.

Chaque délégué participant au Congrès, chaque cadre et chaque membre du Parti à travers le pays, en étudiant les documents, doit se poser les questions suivantes : en quoi cela profite-t-il au Peuple ? Cela renforce-t-il la confiance du Peuple ? Cela améliore-t-il la vie du Peuple ? Cela rend-il le pays plus riche et plus puissant ? Si les réponses ne sont pas claires, il faut continuer à perfectionner, car toute décision n’a de sens que lorsqu’elle est approuvée et soutenue par le Peuple et qu’elle lui apporte des bénéfices concrets.

Source : VNA/CVN

Le rapport identifie également une faiblesse majeure : nombre d’orientations sont justes, mais leur mise en œuvre demeure en deçà des exigences. C’est pourquoi les documents insistent sur l’impératif de l’action, la responsabilité de chaque niveau, de chaque secteur et de chaque cadre, et la nécessité de combattre résolument les dérives consistant à parler beaucoup sans agir, à bien dire mais mal faire, voire à ne pas joindre l’acte à la parole. Sont également pointés les manques en matière de contrôle et de supervision, ainsi que la tendance à fixer des objectifs ambitieux sans les traduire efficacement dans la réalité.

À l’occasion du XIVe Congrès national du PCV, des partis, organisations et amis internationaux ont adressé des lettres et messages de félicitations pour exprimer des sentiments d’amitié et de coopération, tout en témoignant d’un vif intérêt pour cet événement politique d’importance capitale pour le Parti, l’État et le Peuple vietnamiens.

À la date du 19 janvier 2026, le Congrès avait reçu 559 lettres et messages de félicitations émanant de 109 partis politiques, de six organisations internationales et régionales, de 16 personnalités, de 122 organisations populaires et de 306 associations de Vietnamiens résidant à l’étranger. Ces marques de soutien constituent une source d’encouragement et de motivation considérable pour l’œuvre de Renouveau du Peuple vietnamien, initiée et dirigée par le PCV. Elles illustrent également de manière vivante l’approfondissement des relations d’amitié et de coopération entre le PCV et les partis politiques, organisations et amis internationaux, ainsi que l’attachement croissant des Vietnamiens d’outre-mer à leur pays d’origine.

Phuong Nga/CVN