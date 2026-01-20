Intelligence collective, solidarité et innovation : fondements pour l'essor de Hô Chi Minh-Ville

À l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) présente l’article de Trân Luu Quang, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, intitulé : “Mobiliser l’intelligence collective, renforcer la solidarité, promouvoir l’innovation - fondement d’une nouvelle phase de développement de Hô Chi Minh-Ville”.

>> Hô Chi Minh-Ville renforce l’application de la réglementation relative au VMS

>> Développement du logement social, un pilier essentiel de la politique de protection sociale

Le XIVᵉ Congrès national des délégués du Parti se tient à un moment d’une importance particulière : le pays célèbre 40 ans de réalisation du Renouveau (Dôi moi), tandis que sa position et son prestige internationaux ne cessent de s’affirmer. Parallèlement, le contexte mondial et régional connaît des évolutions rapides, complexes et imprévisibles, imposant des exigences toujours plus élevées aux compétences de direction et de gouvernance du Parti.

Dans ce contexte, Hô Chi Minh-Ville revient sur le mandat écoulé non seulement pour évaluer les résultats obtenus, mais surtout pour mieux définir son rôle, ses responsabilités et ses modes de contribution en tant que grand centre national aux objectifs stratégiques débattus et décidés dans le cadre du Congrès.

Des décisions justes - Une action efficace

Le mandat écoulé s’est déroulé dans des conditions particulièrement difficiles : pandémie, ralentissement économique mondial, pression croissante de l’urbanisation ; aggravation simultanée des problèmes d’infrastructures, d’environnement, de population et d’inondations, créant des tensions sans précédent. Dans ces circonstances, le plus précieux est que la ville n’a pas reculé, n’a pas laissé s’interrompre la dynamique de développement et a maintenu son rôle de locomotive.

Ce qui retient l’attention n’est pas seulement les chiffres de la croissance, mais la manière dont la ville a surmonté les difficultés : constance dans la réalisation des objectifs, unité dans la direction, fermeté dans les orientations et rigueur dans la mise en œuvre. Au fil du temps, dans les moments les plus éprouvants, le rôle dirigeant du Comité du Parti de la ville s’est clairement affirmé par le respect des principes, la valorisation de la discipline, de l’ordre et de la responsabilité à tous les niveaux, en particulier celle des dirigeants.

Une évolution majeure de Hô Chi Minh-Ville au cours de ce mandat réside dans le renouvellement de la pensée en matière de leadership et de gouvernance. La ville ne s’est pas limitée à résoudre les problèmes immédiats, mais a progressivement adopté une approche de développement créateur : plus proactive dans la conception de l’espace de développement, la restructuration de l’économie, le renouvellement du modèle de croissance et l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance.

Cela constitue également une concrétisation des exigences constantes des documents du Parti : un développement rapide mais durable, une croissance associée à l’amélioration de la qualité de vie de la population ; une innovation créative allant de pair avec la discipline et la responsabilité.

Suite au XIIIᵉ Congrès - la tendance consistant à faire de la ville un centre d’intelligence, de solidarité et d’innovation - a progressivement été intégrée dans le travail quotidien du système politique et dans tous les secteurs d'administration de la ville.

Une empreinte importante de ce mandat est l’adoption par l’Assemblée nationale de la Résolution N°98/2023/QH15 et de la Résolution N°260/2025/QH15 relatives aux mécanismes et politiques spécifiques pour la ville. Cela confirme une vision claire : Hô Chi Minh-Ville n’est pas seulement une grande localité, mais un pôle de croissance national. La ville ne demande ni privilèges ni faveurs, mais des mécanismes lui permettant de contribuer davantage au développement du pays.

Dans le même temps, cela implique une exigence claire : la ville doit mettre en œuvre ces mécanismes avec sérieux, efficacité et transparence ; transformer des orientations justes en résultats concrets et mesurables dans la réalité.

La ville affirme clairement que les mécanismes ne sont qu’une condition nécessaire ; la condition suffisante réside dans la compétence d’organisation et de mise en œuvre. Le fait d’oser penser et agir doit être accompagné par le savoir-faire et la responsabilité totale. Toute décision doit être prouvée par une efficacité réelle, par l’amélioration tangible des conditions de vie des habitants et par la compétitivité de l’économie municipale.

Pour ce mandat, la ville œuvrera progressivement pour passer d’une croissance fondée sur l’immobilier et les services traditionnels à une mégapole reposant sur des moteurs plus durables : science et technologie, économie numérique, finance, logistique, industrie moderne et respectueuse de l’environnement.

De même, elle ne se penche plus sur un développement isolé mais sur un développement inscrit dans l’espace économique régional, avec des liens plus étroits avec la région du Sud-Est et le Delta du Mékong, conformément aux grandes orientations du Parti en faveur d’un développement équilibré et harmonieux entre les régions, de la valorisation des avantages comparatifs et de la création d’une force économique globale.

Convergence de l’intelligence - Moteur de croissance

Les résultats obtenus durant le XIIIᵉ Congrès ne constituent pas une finalité, mais une base permettant à Hô Chi Minh-Ville d’entrer dans une phase de développement plus élevée. En vue de la concrétisation des objectifs à l’horizon 2030 et de la vision à l’horizon 2045, la ville doit s’affirmer davantage pour devenir un centre financier, un centre d’innovation, un centre technologique et un hub de connexion régionale et internationale.

Hô Chi Minh-Ville se fixe pour objectif de devenir, d’ici 2030, une métropole moderne, un centre dynamique d’innovation, profondément intégré à l’international, occupant une position de premier plan en Asie du Sud-Est. À l’horizon 2045, la ville devrait figurer parmi les 100 villes offrant la meilleure qualité de vie au monde, devenir un pôle économique, financier, de services, d’éducation et de santé de l’Asie, une destination mondiale attractive, avec un développement distinctif, durable et riche en identité culturelle.

Pour atteindre ces objectifs, la mission clé et permanente du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville est de faire de la ville une mégapole d’intelligence, de solidarité et d’innovation. Il devra être à la hauteur pour conduire la ville afin qu’elle soit plus rapide, plus efficace, plus durable et qu’elle contribue notablement au pays.

L’intelligence, la solidarité et l’innovation ne sont pas de simples slogans, mais un engagement politique et une norme d’action. Tous les cadres, membres du Parti et habitants de la ville doivent être solidaires pour transformer les aspirations en actions, les objectifs en réalisations ; afin que Hô Chi Minh-Ville devienne un lieu de convergence de l’intelligence, un moteur de croissance pour le pays, une ville civilisée, moderne et solidaire.

Cela va de pair avec l’exigence de maintenir une discipline stricte dans la direction et la gestion ; d’améliorer la qualité du corps des cadres ; d’accélérer la réforme des procédures administratives de manière substantielle ; d’investir dans des infrastructures stratégiques ; de développer des ressources humaines de haute qualité ; et de nourrir une communauté d’entreprises forte. Par-dessus tout, toutes les orientations et politiques doivent rester fermement ancrées dans le principe plaçant le citoyen au centre, afin que tous les fruits du développement reviennent au service d’une vie toujours meilleure, plus civilisée et plus heureuse pour la population.

Texte, photos et infographie : Mai Quynh/CVN