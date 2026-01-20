Le XIVᵉ Congrès national du Parti

La diplomatie contribue à créer un élan solide dans une nouvelle ère

Au cours du mandat du XIIIᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam, le monde a été le témoin de profondes mutations d’ampleur historique, créant de nombreuses opportunités et avantages majeurs, tout en posant des difficultés et des défis sans précédent.

Photos : VNA/CVN

Bien que la paix, la coopération et le développement demeurent des tendances majeures et une aspiration ardente de l’humanité, de nombreuses régions du monde connaissent une évolution complexe des foyers de conflit, étroitement liée à l’intensification de la concurrence entre grandes puissances. Parallèlement, le développement rapide, stimulant de nouvelles forces productives - en particulier les hautes technologies et l’intelligence artificielle - connaît des avancées sans précédent.

Le processus de mondialisation et d’intégration économique traverse de multiples défis et turbulences, sous l’effet marqué de la montée du protectionnisme ainsi que d’une concurrence technologique, commerciale et d’investissement de plus en plus âpre. La région Asie-Pacifique et l’Indo-Pacifique demeurent des pôles de développement dynamiques à l’échelle mondiale, tout en recelant de nombreux risques potentiels.

Ce contexte a posé et continue de poser au Vietnam un enchevêtrement d’opportunités et de défis. D’une part, l’environnement international demeure relativement stable et favorable au développement ; la demande de coopération et d’intégration économiques offre au Vietnam des conditions propices pour approfondir son intégration internationale et accéder à un nouveau palier de développement. D’autre part, le pays est confronté à de multiples difficultés liées à l’évolution imprévisible de la situation internationale, à l’accroissement des risques pesant sur l’économie et sur l’environnement sécuritaire mondial, ainsi qu’au danger de décrochage s’il ne parvient pas à tirer parti, à temps, des avancées scientifiques et technologiques et des nouvelles tendances de développement.

Dans un contexte mondial marqué par de profondes turbulences, sous la direction clairvoyante du Parti, la gestion de l’État, la conduite efficace du gouvernement et de l’Assemblée nationale, ainsi que grâce aux efforts concertés des secteurs et des échelons concernés, la mise en œuvre d’une ligne diplomatique de paix, de coopération et de développement, fondée sur l’indépendance et l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification, permet au Vietnam d’être fier de continuer à s’affirmer comme un "point lumineux" de paix, de stabilité et de développement dans la région.

Contribuant au succès global du pays, les activités des affaires extérieures et l’intégration internationale au cours du mandat du XIIIᵉ Congrès ont laissé des empreintes d’une portée historique. Comme l’a souligné le projet de Rapport politique au XIVᵉ Congrès, la diplomatie a joué de manière active et efficace son rôle pionnier, contribuant au maintien et au renforcement d’un environnement de paix et de stabilité, tout en ouvrant une configuration nouvelle, sans précédent, pour le développement national.

Les activités des affaires extérieures ont contribué à la protection de la Patrie de manière précoce et à distance, en préservant le pays avant même que les dangers ne se matérialisent.

Face aux profondes mutations du monde, le Vietnam a géré avec justesse ses relations avec ses partenaires, en affirmant constamment le règlement des questions en suspens par des moyens pacifiques, sur la base du droit international. Cela a permis de maintenir des frontières terrestres pacifiques, stables et coopératives, d’enregistrer des avancées dans les négociations avec les pays concernés, d’établir les lignes de base dans le golfe Bac Bô, de déposer le dossier de délimitation de l’extension du plateau continental dans la zone centrale de la Mer Orientale, ainsi que de promouvoir l’élaboration du Code de conduite en Mer Orientale (COC).

Photo : VNA/CVN

Sur le plan multilatéral, le Vietnam affirme de plus en plus son rôle dans les affaires internationales. Le pays a accueilli et présidé de nombreux événements internationaux majeurs, tels que la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, la 35ᵉ Conférence des États parties à la CNUDM (UNCLOS), le Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G), ainsi que le Forum de l’avenir de l’ASEAN. Il a également assumé avec succès d’importantes responsabilités au sein des organisations internationales, notamment en tant que membre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour le mandat 2023-2025.

Le Vietnam contribue activement par des initiatives au sein de l’ASEAN, des Nations unies, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), du Mouvement des non-alignés et des mécanismes de coopération du Mékong. Parallèlement, il élargit sa participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies ainsi qu’aux activités internationales de secours et d’assistance humanitaire. En outre, le Vietnam continue d’apporter une contribution responsable à la résolution des défis mondiaux communs tels que le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Au regard des réalisations susmentionnées, il est possible d’affirmer que, durant le mandat du XIIIᵉ Congrès, la diplomatie multilatérale est devenue un moteur essentiel aidant le Vietnam à consolider un environnement de paix et de stabilité propice au développement, à rehausser sa position et son image nationales, et à créer un élan favorable permettant au pays d’entrer avec assurance dans une nouvelle ère, l’ère de l’essor de la nation.

Photos : VNA/CVN

Parallèlement, la position et la force globale du pays se sont renforcées grâce à la synergie efficace entre les différents volets de l’action extérieure, tels que l’information extérieure, la diplomatie culturelle, le travail en direction des Vietnamiens de l’étranger et la protection consulaire. La diplomatie culturelle a notamment contribué au succès de l’inscription par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 77 titres du patrimoine, créant ainsi de nouvelles ressources pour le développement.

Le travail à l’égard des Vietnamiens de l’étranger a permis de mettre en œuvre efficacement la politique de sollicitude du Parti et de l’État à l’égard des quelque six millions de compatriotes vivant hors du pays, tout en continuant à encourager et à créer des conditions favorables à leur contribution positive et efficace au développement de la patrie et à la protection de la Nation. En outre, le Vietnam a assuré, en temps opportun, la protection de ses citoyens, dans l’esprit que la sécurité et la vie des citoyens constituent la priorité absolue.

Dans les années à venir, la situation mondiale devrait continuer d’évoluer de manière imprévisible et complexe. Le pays se trouve à un nouveau point de départ historique, ce qui pose de nouvelles exigences et missions à l’action extérieure. Le projet de documents du XIVᵉ Congrès affirme également que "le renforcement de la défense et de la sécurité, ainsi que l’intensification de l’action extérieure et de l’intégration internationale, constituent des tâches essentielles et permanentes". En conséquence, afin de s’adapter et de répondre aux exigences de la nouvelle phase de développement du pays, les grandes missions de l’action extérieure dans la période à venir sont les suivantes.

Premièrement, promouvoir vigoureusement les affaires extérieures et l’intégration internationale en tant que mission essentielle et permanente, étroitement coordonnée avec la défense et la sécurité dans l’œuvre de construction et de protection de la Patrie, afin de former un "trépied" solide au service de deux tâches stratégiques : protéger le pays "de manière précoce et à distance" et assurer un développement rapide et durable.

Deuxièmement, créer des moteurs et ouvrir de nouvelles opportunités pour le développement national, en reliant les forces internes aux ressources externes. L’action extérieure doit identifier et saisir les opportunités offertes par les nouvelles tendances, tout en jouant un rôle pionnier dans l’ouverture de coopérations avec les pays et les groupes de premier plan dans des domaines de rupture tels que l’économie numérique, l’économie verte, l’économie maritime, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, l’internet des objets, l’informatique en nuage, etc.

Photos : VNA/CVN

Troisièmement, opérer un changement de paradigme : passer de la réception à la contribution, de l’apprentissage au leadership, d’une intégration approfondie à une intégration complète, d’un pays suiveur à un pays pionnier. Il s’agit ainsi de valoriser un rôle central et moteur dans les enjeux et mécanismes importants à portée stratégique, en adéquation avec les intérêts nationaux, tout en apportant des contributions concrètes et responsables à la résolution des problèmes communs du monde.

Quatrièmement, renforcer le rôle et la position du Vietnam dans la politique mondiale, l’économie globale et la civilisation humaine. Fort de sa nouvelle stature et de sa puissance accrue, le "soft power" du pays continuera d’être mis en valeur, non seulement pour contribuer au développement socio-économique national, mais aussi pour accroître le prestige et l’influence d’un pays en pleine ascension.

Enfin, développer l’action extérieure dans la nouvelle ère, en veillant à organiser l’appareil et les mécanismes de mise en œuvre de la diplomatie selon une approche "allégée, rationalisée et efficace", et à allouer des ressources à la hauteur des missions diplomatiques, en adéquation avec la stature et la capacité du Vietnam, aux niveaux régional et mondial.

Sous la lumière du XIVᵉ Congrès du Parti et sous la direction globale et absolue du Parti, le secteur des affaires étrangères de l’ensemble du pays, du niveau central au niveau local, fort de son nouveau rôle et de sa nouvelle position, continuera de jouer un rôle pionnier pour préserver un environnement de paix durable, mobiliser les ressources et les conditions internationales favorables au développement, et rehausser la position du pays dans la nouvelle ère.

Nguyên Minh Vu/CVN