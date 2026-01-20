Cà Mau mobilise toutes ses forces pour s’imposer comme moteur de croissance durable du Sud

À l’heure où le Vietnam s’engage dans une nouvelle ère de développement, la province de Cà Mau (extrême-Sud) mise sur la mobilisation de l’ensemble de ses ressources, la valorisation de ses atouts maritimes et écologiques, ainsi que sur des réformes structurelles ambitieuses pour accélérer une croissance rapide et durable.

>> Cap sur une aventure unique en pirogue dans les mangroves d’U Minh Ha

>> Cà Mau s'efforce de maîtriser l'érosion côtière et fluviale d'ici 2030

>> Transports propres et villes intelligentes : Cà Mau accélère sa modernisation

Lors d'une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Nguyên Hô Hai, secrétaire du Comité provincial du Parti et chef de la délégation de Cà Mau participant au XIVᵉ Congrès du Parti, a exposé les orientations stratégiques de Cà Mau pour contribuer activement au développement national à l’horizon 2025-2030. Il a précisé notamment le thème : "Mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources ; exploiter les potentiels et les atouts afin de promouvoir une croissance économique rapide et durable ; bâtir une province de Cà Mau en développement rapide et soutenable".

Quelles sont les solutions envisagées par Cà Mau pour mobiliser et utiliser efficacement les ressources afin de mettre en œuvre avec succès la résolution du Ier Congrès du Parti provincial, mandat 2025-2030 ?

Le Ier Congrès du Parti de la province de Cà Mau, mandat 2025-2030, constitue un jalon historique tout à fait particulier.

Il s’agit du premier mandat depuis la fusion des provinces de Bạc Liêu et de Cà Mau, ouvrant un nouvel espace de développement doté de potentiels et d’une stature renouvelés. Afin de traduire concrètement les orientations fixées par la résolution du Congrès, le Comité exécutif du Parti provincial considère que la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources constituent un facteur clé, de nature décisive.

Photo : Chanh Da/VNA/CVN

Primo, la mobilisation des ressources financières et des investissements. S’inscrivant dans le principe selon lequel "les capitaux publics jouent un rôle d’amorçage, d’orientation et de catalyseur des ressources sociales", Cà Mau intensifiera les réformes administratives et l’amélioration de l’environnement des affaires afin d’attirer des investisseurs stratégiques et de grands groupes nationaux et internationaux, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l’économie maritime et des infrastructures logistiques.

La province diversifiera les formes d’investissement, en particulier les partenariats public-privé (PPP), afin de perfectionner les infrastructures de transport et urbaines. Dans l’utilisation des ressources financières, elle appliquera strictement le principe de la concentration sur des priorités clairement définies, en évitant toute dispersion, en donnant la priorité aux investissements publics dans les infrastructures de connectivité interrégionale, les ouvrages d’adaptation au changement climatique et les projets urgents de protection sociale.

Parallèlement, la province renforcera les mécanismes de contrôle et de supervision, la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives, afin de garantir que chaque unité de capital investi produise des retombées concrètes pour le développement local et l’amélioration des conditions de vie de la population.

Secundo, le développement des ressources humaines, considérées comme la ressource la plus précieuse. La résolution du Ier Congrès du Parti provincial identifie le "développement des ressources humaines" comme l’une des trois percées stratégiques.

La province s’attachera à bâtir un corps de cadres, de fonctionnaires et d’agents publics dotés d’un esprit d’innovation, d’un sens élevé de l’engagement et de compétences professionnelles solides. Elle mettra en œuvre des politiques attractives pour attirer des talents et des experts de haut niveau, tout en renforçant la coopération avec de grands établissements de formation afin de former une main-d’œuvre hautement qualifiée, adaptée aux exigences de la nouvelle conjoncture.

Tertio, les ressources institutionnelles et réglementaires sont considérées comme la "ressource des ressources". Cà Mau a activement proposé au gouvernement central l’expérimentation de mécanismes et de politiques spécifiques afin de valoriser les avantages de sa position à l’extrême sud du pays. La province s’engage à opérer des avancées institutionnelles, à renouveler les pratiques d’élaboration et de mise en œuvre du droit au niveau local, et à lever les goulets d’étranglement liés aux procédures foncières et à la libération des terrains, afin d’accélérer les projets d’envergure.

Quarto, la mobilisation de la force du grand bloc de l’unité nationale. Le Centre a défini l’orientation directrice du développement national : "la politique trace la voie, la culture l’éclaire, la science la structure et le peuple la met en œuvre". Toute politique du Parti ne peut réussir qu’avec le consensus et la participation active de la population. Cà Mau s’emploiera à renforcer l’esprit d’autonomie, de résilience, de fierté et de confiance, à éveiller l’aspiration au progrès de chaque habitant, afin de créer une force collective capable de mener à bien les objectifs fixés.

Photo : VNA/CVN

Comment la province exploite-t-elle ses potentiels et atouts pour promouvoir une croissance rapide et durable ?

Après la fusion, Cà Mau dispose d’une superficie naturelle de plus de 7.942 km², d’une population de plus de 2,6 millions d’habitants, d’un littoral long de 310 km, avec trois façades maritimes et une zone maritime de plus de 120.000 km².

Afin de valoriser pleinement ces atouts, la résolution du Ier Congrès du Parti provincial identifie quatre piliers stratégiques : le perfectionnement des infrastructures de connectivité ; le développement de l’économie maritime ; l’agriculture propre et de haute technologie, centrée sur la crevette et le riz ; et le développement des services et du tourisme, fondés sur les avantages existants et la richesse historique et culturelle locale.

En matière d’infrastructures, la province accélérera la mise en œuvre des projets et le décaissement des investissements publics dès le début du mandat, en faisant de l’investissement public un levier pour stimuler l’investissement privé. Elle développera un réseau de transport moderne et intégré - routier, fluvial, aérien et portuaire - et investira dans des infrastructures hydrauliques multifonctionnelles, au service de la production, de la navigation, de la prévention des catastrophes et de l’adaptation au changement climatique.

Concernant l’économie maritime, Cà Mau ambitionne d’en faire le principal moteur de croissance. La province investira dans la modernisation de ses ports, notamment le port de Hòn Khoai, appelé à devenir une porte d’entrée du commerce international. Elle développera vigoureusement les énergies renouvelables - éolienne, solaire, hydrogène vert - ainsi que le gaz naturel liquéfié (GNL), afin de devenir un pôle national de l’énergie propre, tourné vers l’exportation.

L’un des grands atouts de Cà Mau réside dans la filière crevettière et les mangroves. La province développera la chaîne de valeur de la crevette à grande échelle, en s’appuyant sur des technologies modernes et en visant les marchés d’exportation haut de gamme, tout en valorisant durablement les ressources sous couvert forestier et en développant des systèmes riz-crevette écologiques.

Le tourisme est appelé à devenir un secteur économique clé. Dotée de sites emblématiques et d’un écosystème de mangroves exceptionnel, notamment la zone Ramsar du cap de Cà Mau d’environ 42.000 ha, la province développera des produits touristiques diversifiés - écotourisme, tourisme culturel et historique, tourisme balnéaire - porteurs de l’identité du delta.

Tout au long de ce processus, Cà Mau maintient le principe d’un "développement rapide mais durable", refusant toute croissance au détriment de l’environnement, et privilégiant l’économie verte et circulaire pour préserver la biodiversité au bénéfice des générations futures.

Quelles sont les grandes orientations de Cà Mau pour un développement rapide et durable dans la période post-fusion ?

La période 2025-2030 constitue une phase décisive durant laquelle Cà Mau doit réaliser une percée majeure afin d’aborder, avec l’ensemble du pays, la nouvelle ère de développement. Outre la mobilisation des ressources et l’exploitation des potentiels, la province se concentrera sur plusieurs groupes de solutions structurantes.

Il s’agit en premier lieu de finaliser et de soumettre à approbation l’ajustement du schéma directeur provincial pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, afin de disposer d’une base juridique solide pour un développement harmonisé, flexible et résilient face au changement climatique.

La province accélérera également l’application des sciences et technologies, la transformation numérique et l’innovation, en développant le gouvernement numérique, l’économie numérique - notamment dans l’agriculture et le tourisme - et la société numérique, afin d’améliorer la productivité et la compétitivité.

Cà Mau investira fortement dans les infrastructures de transport interrégionales, telles que l’autoroute Cà Mau - Đất Mũi, la modernisation de l’aéroport de Cà Mau et les liaisons vers le port de Hòn Khoai, afin de réduire les coûts logistiques et d’accroître l’attractivité du territoire.

Le développement culturel et social, l’amélioration du niveau de vie de la population, la réduction durable de la pauvreté, la préservation des valeurs culturelles traditionnelles, ainsi que la garantie de la défense nationale et de la sécurité, constituent également des priorités essentielles.

Fort de sa confiance dans la direction du Parti et dans la force de l’unité nationale, le Parti, l’armée et le peuple de Cà Mau sont résolument engagés à mettre en œuvre avec succès la résolution du Ier Congrès du Parti provincial, contribuant activement au développement du pays dans la nouvelle ère - celle de l’essor de la nation.

Sur la période 2020-2025, malgré de nombreuses difficultés, notamment les impacts de la pandémie de COVID-19 et du changement climatique, l’économie de Cà Mau a maintenu un rythme de croissance soutenu, avec un taux de croissance moyen du GRDP supérieur à 7% par an. Les exportations de produits aquatiques ont dépassé 2 milliards de dollars par an, plaçant la province parmi les premières du pays. Les énergies renouvelables, le complexe gaz-électricité-engrais ainsi que les investissements dans les infrastructures de transport et portuaires ont continué de constituer de nouveaux moteurs de croissance. Parallèlement au développement économique, les politiques de protection sociale ont enregistré des résultats remarquables : la province a achevé à 100% le programme d’élimination des logements précaires et insalubres, bénéficiant à 9.671 ménages en juillet 2025. Pour la période 2025-2030, Cà Mau s’est fixé pour objectif un taux de croissance annuel moyen du GRDP de 10 à 10,5%, un GRDP par habitant supérieur à 6.000 dollars, une économie numérique représentant au moins 20% du GRDP, et ambitionne de devenir une province développée de manière globale et dynamique, constituant un moteur de croissance du Delta du Mékong.

Câm Sa/CVN