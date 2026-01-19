Diplomatie technologique : un nouveau moteur de la diplomatie économique

Lors d’un récent entretien avec la presse, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a évoqué la diplomatie technologique comme un fer de lance pionnier et une mission centrale de la diplomatie économique dans la nouvelle ère.

"La diplomatie doit jouer un rôle pionnier, ouvrir la voie, assurer la connexion et la construction de partenariats, contribuant ainsi à concrétiser l’aspiration de faire du Vietnam un pays technologiquement développé, doté d’une position affirmée sur la scène internationale", a-t-elle précisé, en soulignant trois axes majeurs.

Premièrement, créer un environnement international favorable permettant au Vietnam de réaliser une percée technologique.

La diplomatie doit explorer, ouvrir la voie et faire de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique de nouveaux piliers des relations avec les partenaires, en particulier les partenaires stratégiques et les partenaires globaux disposant de potentiel et d’atouts en matière de science et de technologie.

Au cours des huit premiers mois de l’année 2025, près de quarante accords de coopération technologique ont été signés, ouvrant de nouveaux cadres juridiques, de nouvelles ressources et de nouveaux espaces de développement. Il convient de souligner que ces accords sont tous mis en œuvre avec détermination par les ministères, les secteurs, les collectivités locales et les entreprises. Le gouvernement dispose de mécanismes de suivi, d’incitation et de pilotage afin d’assurer une mise en œuvre efficace et concrète, conformément à l’esprit de la directive du Premier ministre Pham Minh Chinh : "Ce qui est dit est fait, ce qui est engagé est exécuté".

Deuxièmement, attirer l’intelligence et les ressources de haute qualité au service de la transformation numérique nationale.

La diplomatie scientifique et technologique relie la communauté intellectuelle vietnamienne à l’échelle mondiale, attire des experts internationaux et mobilise des ressources financières vertes ainsi que des technologies de pointe afin de servir directement les projets clés du pays. Chaque accord de coopération, chaque rencontre internationale n’est pas seulement un document, mais une porte ouverte sur l’écosystème mondial de l’innovation.

Troisièmement, affirmer la position et la voix du Vietnam dans la définition des "règles du jeu" mondiales dans les domaines de la science, de la technologie et de la transformation numérique.

En participant aux Nations unies, à l’ASEAN, à l’APEC, à l’OMPI, à l’UIT, etc., le Vietnam ne se contente pas de recevoir, mais contribue activement, propose des initiatives et participe de manière proactive à l’élaboration des normes internationales relatives aux technologies stratégiques. C’est précisément la voie permettant au Vietnam de devenir un "co-créateur des règles du jeu", et non pas seulement un suiveur.

"En résumé, la diplomatie scientifique et technologique est déployée de manière énergique, contribuant à créer des moteurs de développement, à garantir la sécurité économique, à renforcer l’autonomie stratégique et technologique ; à exploiter au maximum les opportunités, les occasions et les ressources extérieures, et à promouvoir l’intégration internationale afin de faire en sorte que la technologie et la transformation numérique deviennent véritablement de nouveaux moteurs au service des objectifs de développement du pays", a souligné Mme Hang.

"Nous considérons que, si la diplomatie économique est la mission centrale, alors la diplomatie technologique doit être la pointe avancée, la mission centrale de la diplomatie économique dans la nouvelle ère".

Étudiant bien la Résolution N°57 du Bureau politique et mettant en œuvre avec détermination les orientations des dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement, le ministère des Affaires étrangères a, ces derniers temps, étroitement coordonné son action avec celui des Sciences et des Technologies ainsi qu’avec des secteurs concernés, afin d’agir de manière résolue pour concrétiser le contenu de la diplomatie scientifique et technologique, selon le principe : "Pensée stratégique, actions concrètes, résultats effectifs".

Cinq volets

Mme Hang a indiqué que les missions prioritaires ont été et sont mises en œuvre de manière synchronisée et globale selon cinq axes.

Premièrement, créer et consolider les cadres de coopération stratégique, approfondir le contenu de la coopération en matière de science et de technologie et d’innovation avec les partenaires, en particulier les grands partenaires disposant de fortes capacités scientifiques et technologiques.

La science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont devenues des priorités centrales dans près de soixante activités diplomatiques de haut niveau en 2025.

Deuxièmement, coordonner régulièrement avec les ministères et secteurs concernés dans l’examen et l’accélération de la mise en œuvre des accords de coopération déjà signés, en particulier avec les partenaires stratégiques dans ce domaine.

Troisièmement, soutenir la mise en relation des collectivités locales, des entreprises et des universités nationales avec des partenaires internationaux, mobiliser les ressources internationales pour le développement des hautes technologies et des ressources humaines de haute qualité.

Il s’agit notamment de renforcer activement les connexions et les démarches auprès des principaux groupes technologiques afin qu’ils s’engagent à étendre leurs investissements, à coopérer dans la construction d’écosystèmes de semi-conducteurs et d’intelligence artificielle, et à transférer des technologies au Vietnam.

De nombreux projets concrets ont déjà été ou sont en cours de mise en œuvre, tels que celui de renforcement des capacités du Centre national pour l’innovation, bénéficiant d’une aide de 51 milliards de dôngs accordée par le Japon.

Quatrièmement, connecter l’intelligence vietnamienne au monde, élargir les réseaux et attirer les experts et intellectuels vietnamiens résidant à l’étranger.

Le ministère des Affaires étrangères a présidé avec succès l’organisation de grands événements attirant des experts de la diaspora, tels que la Conférence de rencontre des intellectuels et scientifiques 2025, la Conférence nationale sur les percées dans le développement de la science et de la technologie présidée par le secrétaire général du Parti, ou encore la Conférence sur la mobilisation des ressources de la diaspora pour promouvoir les relations Vietnam - UE. Nous avons consolidé un réseau de plus de 30 associations d’intellectuels dans des zones clés et constitué un réseau de plus de 80 experts en hautes technologies, jetant ainsi les bases du "Réseau mondial des talents vietnamiens".

Cinquièmement, renforcer les travaux de recherche et de conseil stratégique au service du Parti, de l’État et du gouvernement, afin d’identifier en temps opportun les nouvelles tendances telles que l’intelligence artificielle, l’économie numérique, l’industrie des terres rares, la gouvernance des données, etc., pour que le Vietnam "ne soit pas en retard, mais avance de concert avec les autres et, dans certains domaines, s’efforce de prendre de l’avance".

Le ministère des Affaires étrangères préside, en coordination avec celui des Sciences et des Technologies et les secteurs concernés, l’élaboration de plans et de stratégies visant à promouvoir une coopération internationale structurée, ciblée et priorisée dans les domaines des technologies stratégiques, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et de la formation de ressources humaines de haute qualité.

Trois défis majeurs

La diplomate a identifié trois défis majeurs.

Primo, un contexte géopolitique complexe.

La tendance à la politisation et à la sécurisation de la coopération économique, ainsi qu’aux processus croissants de découplage et de fragmentation, en particulier dans le domaine des sciences et des technologies de pointe, crée des barrières et des pressions non négligeables. L’accès aux technologies clés et aux technologies de base devient de plus en plus difficile.

Secundo, la course mondiale aux talents.

Le Vietnam est engagé dans une concurrence intense avec de nombreux pays pour attirer et retenir des experts et des scientifiques d’excellence, en particulier parmi sa diaspora. Une enquête mondiale de PwC (février 2025) montre que 66% des dirigeants d’entreprise ne recruteront pas de candidats dépourvus de compétences en intelligence artificielle. Les pays déroulent tous le tapis rouge en mettant en place des politiques innovantes et ambitieuses pour attirer les "cerveaux". Cette course pose au Vietnam un défi extrêmement urgent : comment non seulement retenir les talents nationaux, mais aussi attirer les esprits d’élite du monde entier ainsi que la communauté de Vietnamiens talentueux vivant à l’étranger.

Troisièmement, les goulets d’étranglement institutionnels et les capacités de mise en œuvre.

La Résolution N°57 du Bureau politique sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique constitue une avancée majeure. Toutefois, pour exploiter pleinement les opportunités offertes par la coopération internationale, il est nécessaire de poursuivre des réformes et des innovations plus résolues afin de lever les barrières institutionnelles, de faire des institutions un véritable avantage compétitif et de renforcer les capacités de mise en œuvre à tous les niveaux.

Le développement de la science et de la technologie est un processus de long terme, qui exige la mobilisation déterminée de l’ensemble du système politique et de toute la population.

Le secteur diplomatique s’engage à continuer de jouer un rôle pionnier, à être un pont solide et efficace, à transformer les connaissances et les ressources du monde en une force endogène, contribuant ainsi à promouvoir le développement de la science et de la technologie vietnamiennes, à renforcer la compétitivité nationale et la position du Vietnam sur la scène internationale, afin de concrétiser les objectifs du centenaire et l’aspiration à bâtir un Vietnam puissant et prospère.

Mme Hang a également souligné la nécessité urgente de mobiliser l’intelligentsia de la diaspora au service du développement du pays. Il s’agit selon elle d’une ressource précieuse, toujours prête à accompagner et à contribuer à donner un nouvel élan au pays. L’atout de la communauté des intellectuels vietnamiens de l’étranger réside dans leur haut niveau de spécialisation et leur riche expérience acquise dans un environnement international.

Ces intellectuels se répartissent en deux groupes principaux : premièrement, ceux formés au Vietnam puis partis à l’étranger pour étudier et travailler dans les grands centres scientifiques et technologiques mondiaux ; deuxièmement, la jeune génération d’intellectuels d’origine vietnamienne née et élevée à l’étranger, bénéficiant de systèmes éducatifs avancés. Nombre d’entre eux occupent aujourd’hui des postes clés tels que professeurs d’université, chefs d’équipes de recherche ou ingénieurs en chef dans de grandes entreprises technologiques.

"Ces dernières années, le ministère des Affaires étrangères n’a cessé de renouveler le contenu et les modalités des activités à destination de la diaspora, en mettant en œuvre de nombreuses mesures et politiques visant à mobiliser au maximum le capital intellectuel des Vietnamiens du monde entier au service du développement national. Un exemple récent et emblématique est l’adoption de la Loi (modifiée) sur la nationalité, assouplissant les conditions d’acquisition ou de réacquisition de la nationalité vietnamienne tout en conservant la nationalité étrangère, répondant ainsi aux aspirations légitimes de la diaspora".

À l’avenir, le ministère des Affaires étrangères continuera de coordonner étroitement avec les ministères et secteurs concernés la mise en œuvre de solutions visant à mobiliser de manière plus efficace les ressources intellectuelles de la diaspora vietnamienne au service du développement du pays.

Texte : Linh Thao-ND/CVN

Photos : VNA/CVN