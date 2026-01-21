Le XIVe Congrès du PCV vu par la presse japonaise : les objectifs de croissance au 1er plan

Le 20 janvier, les médias japonais ont largement relayé la cérémonie d’ouverture du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), en mettant en avant la portée politique majeure de cet événement ainsi que les objectifs économiques fixés pour le prochain quinquennat.

>> XIVᵉ Congrès du Parti : consolider les forces internes et renforcer la position du Vietnam

>> XIVe Congrès du Parti : valoriser le rôle de la diaspora vietnamienne dans le développement national

>> Médias égyptiens : l’autonomie stratégique, fondement du développement vietnamien

Plusieurs grands quotidiens nippons s'intéressent particulièrement à l'objectif d'une croissance économique élevée pour les cinq années à venir, un sujet constitue l'un des piliers centraux décidés lors de ce Congrès.

Photo : VNA/CVN

D’après un article de l’agence de presse Kyodo, le Congrès national du Parti communiste du Vietnam, organisé tous les cinq ans, constitue un événement politique majeur. Cette édition réunit plus de 1.500 délégués chargés de débattre des orientations stratégiques du pays dans les domaines politique, diplomatique et économique. Le Congrès élit le Comité central, lequel élit ensuite les membres du Bureau politique et le secrétaire général. L’article souligne que le Vietnam accorde une grande importance à la définition d’objectifs de développement économique et à la mise en œuvre d’une diplomatie globale.

Le quotidien Nikkei indique que le XIVe Congrès national du PCV représente un événement politique important, précisant que le Vietnam vise un taux de croissance économique annuel d’au moins 10 % au cours des cinq prochaines années et célébrera le centenaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam en 2030. Selon le journal, les cinq années à venir seront importantes pour le pays dans sa trajectoire vers le statut de nation développée.

Le journal Mainichi met en lumière l’objectif du Vietnam de devenir un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045. L’article indique que, fort de ses atouts à l’exportation, le Vietnam table sur une croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 8,02 % en 2025 et vise 10 % en 2026. Bien que cet objectif soit ambitieux, le secrétaire général du PCV, To Lam, a souligné la nécessité d’une réforme fondamentale du modèle de croissance économique.

Abordant également les perspectives de croissance du Vietnam, le journal Sankei analyse que l’économie vietnamienne est en phase d’essor, avec une croissance du PIB de 7,09 % en 2024 et une estimation de 8,02 % en 2025. Il prévoit une croissance élevée en 2026, notant que le Vietnam intensifie ses échanges et ses travaux avec le gouvernement des États-Unis sur les questions commerciales et tarifaires afin d’en limiter les impacts négatifs, tout en poursuivant la mise en œuvre de solutions visant à stimuler la croissance.

En conclusion, Sankei souligne que le Vietnam accorde la priorité au développement économique et poursuit une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations, en veillant à gérer de manière harmonieuse ses relations avec les partenaires, notamment les grandes puissances, les pays voisins et les partenaires importants.

VNA/CVN