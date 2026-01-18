Quarante ans de Renouveau : des acquis remarquables du Vietnam

L’équité sociale s’impose à la fois comme un objectif stratégique, un idéal humaniste et un socle essentiel de l’essor socio-économique. Après quatre décennies de mise en œuvre du Dôi moi (Renouveau), le pays a engrangé des résultats majeurs, consacrant une transformation profonde et durable.

>> Quatre décennies de lutte contre la pauvreté : pour que personne ne soit laissé de côté

>> Économie du Vietnam - 40 ans de Renouveau et l’ère de l’essor

>> Intégration internationale : l’évolution de la pensée du Parti à travers les congrès

Photo : VNA/CVN

Après 40 ans de Renouveau, les secteurs économique, culturel et social du Vietnam se sont tous développés rapidement, transformant le pays, autrefois arriéré et sous-développé, en une nation à revenu intermédiaire. En 2022, son Indice de développement humain (IDH) atteignait 0,726, le plaçant dans le groupe des pays à niveau élevé. Son coefficient d’inégalité des revenus (Gini) en 2023 était de 0,374, ce qui est considéré comme une amélioration significative par rapport aux années précédentes.

Les acquis en matière d’équité sociale se manifestent dans des domaines fondamentaux tels que l’économie, la société, la culture, l’éducation, la justice et la garantie de l’égalité des droits humains.

Réalisations majeures

La politique de développement d’une économie de marché multisectorielle à orientation socialiste, adoptée lors du VIe Congrès du Parti en 1986, conjuguée au droit constitutionnel à la liberté d’entreprendre inscrit dans la Constitution de 1992, a créé un environnement de production et d’affaires libre, démocratique et équitable.

L’allocation des terres agricoles aux foyers, issue de la Résolution N°10 du Politburo du Parti, datée du 5 avril 1988, a constitué un tournant décisif, favorisant l’accès équitable aux moyens de production, améliorant l’efficacité économique des exploitations familiales et réduisant les écarts de développement et de revenus entre zones rurales et urbaines.

Photo : VNA/CVN

De nombreux droits majeurs tels que la Loi foncière, celles sur les entreprises, le commerce et la concurrence ont établi un cadre juridique propice à l’expansion des activités économiques. En conséquence, le PIB a atteint en 2023 environ 430 milliards de dollars. Le revenu moyen par habitant a été multiplié par près de 27, passant de 159 dollars en 1985 à 4.284 dollars en 2023.

Les politiques du travail et de l’emploi ont également enregistré des résultats notables. Entre 2012 et 2020, le taux de chômage national est resté faible, autour de 2 à 3%. Au cours des neuf premiers mois de 2024, il s’élevait à 2,26%, en baisse par rapport à 2023, plaçant le Vietnam parmi les pays affichant les taux de chômage les plus bas au monde.

La question de l’assurance du bien-être social bénéficie toujours d’une priorité de la part du Parti et de l’État, en particulier pour les familles défavorisées, celles des invalides de guerre, ainsi que pour les personnes ayant contribué à la révolution. La politique de couverture d’assurance maladie universelle a contribué à garantir un accès équitable aux services médicaux modernes pour toute la population.

Le processus de construction d’une culture moderne et avancée, répondant aux exigences de l’intégration internationale, se déroule parallèlement à la préservation et au maintien de l’identité culturelle traditionnelle de la nation. La liberté de croyance et de religion, ainsi que l’égalité entre les religions, sont respectées et garanties par un cadre juridique clair.

Photo : VNA/CVN

Les politiques de généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans, de l’enseignement primaire et du premier cycle du secondaire ont assuré un accès minimal à l’éducation pour tous, sans discrimination. En 2022-2023, le nombre total d’écoles maternelles, collèges et lycées dans les zones habitées par des minorités ethniques et dans les régions montagneuses s’élevait à 20.495, pour 10.145.199 élèves.

Grâce aux activités législatives, exécutives, judiciaires et au contrôle exercé par le Front de la Patrie, l’égalité des citoyens est garantie dans tous les domaines. De ce fait, la position et la crédibilité du Vietnam en matière de protection des droits de l’homme ne cessent de s’affirmer sur les plans régional et international.

Limites et défis à relever

Cependant, certaines limites subsistent. La liberté d’entreprendre et le droit de propriété, l’accès aux opportunités commerciales et aux ressources sociales ne sont pas encore véritablement égaux entre le secteur privé et les autres secteurs économiques.

Photo : VNA/CVN

L’indice de Gini du pays s’est amélioré, mais les inégalités de revenus tendent à s’accroître dans les régions les moins développées. Le taux de pauvreté a diminué, mais l’écart entre riches et pauvres ne s’est pas réduit, notamment dans les régions montagneuses du Nord et les Hauts plateaux du Centre.

Sur le plan culturel, les disparités en matière d’accès à la culture entre les régions demeurent importantes. La vie culturelle dans les zones appartenant à des minorités ethniques, les régions reculées, frontalières et insulaires est encore confrontée à de nombreuses difficultés. En ce qui concerne la protection de la justice, de l’équité et de la droiture, certaines procédures administratives et judiciaires restent complexes et exigent de nombreux documents, ce qui complique les démarches juridiques auprès des instances judiciaires.

Sous la direction éclairée du Parti, et en 40 ans de réalisation de l’œuvre de Dôi moi, le pays a accompli des progrès considérables sur les plans économique, culturel, social et humain. Ces avancées constituent des prérequis essentiels pour permettre au Vietnam d’entrer dans une nouvelle ère d’essor, de réaliser son aspiration à devenir un pays doté d’une industrie moderne et d’ici 2045, une nation socialiste développée à revenu élevé. Dans cette époque, une population prospère, un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé constituent l’objectif suprême, global et constant du Parti et de tout le peuple.

Photo : VNA/CVN

Cependant, malgré les opportunités et les avantages acquis, le Vietnam est également confronté à de nombreuses difficultés et défis, tels que l’instabilité et le risque de récession de l’économie mondiale, ainsi que l’impact des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. S’y ajoutent les conséquences de la quatrième révolution industrielle sur le travail, l’emploi et les revenus des actifs, ainsi que les risques potentiels liés à la sécurité non traditionnelle.

À l’aube d’une nouvelle ère d’essor, la réalisation de la justice sociale exige de satisfaire à des critères et des exigences de plus en plus élevés et complexes en matière d’emploi, de revenus, d’égalité des sexes et de réduction des inégalités. Par conséquent, pour mettre en œuvre efficacement les directives et les politiques du Parti, ainsi que les lois de l’État relatives à l’équité sociale, il est nécessaire de définir des objectifs précis.

Primo, poursuivre et accélérer la construction d’un État de droit socialiste ; promouvoir la stratégie de réforme judiciaire du Parti ; dresser le bilan, évaluer et valoriser les acquis de 40 ans du Renouveau visant à atteindre l’objectif d’une population riche, un pays puissant, une société équitable, démocratique et civilisée ; moderniser et améliorer l’efficacité de la gouvernance nationale ; garantir l’équité et l’égalité des chances de développement pour tous (individus, groupes, genres et minorités ethniques) ; optimiser l’utilisation des ressources nationales pour le développement ; accroître la taille de l’économie et augmenter le revenu par habitant.

Secundo, formuler, développer et promulguer des politiques socio-économiques garantissant un développement équitable et équilibré dans les secteurs économique, politique, culturel, social, éducatif et sanitaire ; entre les zones urbaines, rurales et montagneuses ; entre les minorités ethniques et l’ethnie majoritaire ; promouvoir l’égalité des sexes ; développer les ressources humaines ; bâtir une société prospère, heureuse, démocratique, juste et civilisée ; renforcer l’intégration et la coordination avec les institutions internationales pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies ; rehausser le prestige et la position du Vietnam dans la réalisation de la justice sociale au sein de l’ASEAN et dans le monde.

Sept orientations fondamentales

Photo : VNA/CVN

Sept solutions clés ont été proposées.

Premièrement, promouvoir la démocratie socialiste et renforcer le consensus social dans la mise en œuvre des orientations, politiques et stratégies du Parti et de l’État en matière de développement économique, culturel, social, éducatif et sanitaire ; promouvoir l’équité sociale dans ces domaines ; innover dans le contenu, les méthodes et les processus de mise en œuvre et renforcer la démocratie à la base ; élargir la participation et garantir l’égalité des droits dans les débats et les décisions relatives aux droits et intérêts légitimes du peuple.

Deuxièmement, innover, amélio-rer et moderniser le processus législatif, en garantissant l’égalité de fait des individus et des organisations dans l’élaboration des lois ; perfectionner le cadre juridique et les mécanismes afin de garantir l’égalité des citoyens devant la loi ; innover dans le processus et les procédures de nomination des candidats à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires.

Troisièmement, mettre en œuvre activement l’objectif de réforme de la gouvernance nationale dans l’esprit du XIIIe Congrès national du Parti ; perfectionner le modèle, les institutions et le système juridique associés à la gouvernance nationale ; améliorer progressivement le mécanisme garantissant l’égalité de participation et de coordination entre l’État, les entreprises et les organisations sociales dans l’administration nationale ; innover dans les méthodes et les procédures afin de garantir l’équité sociale dans la planification, la promulgation et la mise en œuvre des politiques de développement économique, culturel, social, éducatif et sanitaire.

Quatrièmement, perfectionner les institutions économiques, en garantissant l’exercice du droit à la liberté d’entreprendre et une concurrence saine et loyale entre tous les types d’entreprises ; mettre en œuvre une répartition équitable des ressources et des fruits du travail et de la production conformément au mécanisme de marché d’orientation socialiste ; réduire les inégalités de revenus entre les groupes, les classes, les régions et les groupes ethniques ; promouvoir l’efficacité des politiques économiques, réduire le recours au travail informel dans les zones urbaines et rurales et atteindre l’objectif de réduction du taux de chômage.

Photo : VNA/CVN

Cinquièmement, promouvoir la réforme, la transparence et l’ouverture de la gestion administrative de l’État ; garantir un traitement équitable dans le règlement des procédures administratives et des investissements, ainsi que dans l’allocation des ressources publiques ; prendre en compte de manière égale les avis des particuliers, des organisations et des entreprises ; renforcer la discipline et la responsabilité des cadres et des fonctionnaires dans le respect de la déontologie du service public ; maintenir l’intégrité de l’appareil d’État ; garantir le respect des principes de démocratie, de transparence, de célérité, d’égalité et d’impartialité dans l’administration.

L’humain, épicentre du Renouveau

Sixièmement, renforcer le pilotage, l’orientation, la synthèse et l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie de réforme judiciaire du Parti ; construire un système judiciaire professionnel, moderne, équitable, rigoureux et intègre, au service de la nation et du peuple ; instaurer un système de procédure judiciaire fondé sur le principe du contradictoire ; garantir une procédure judiciaire démocratique, équitable, civilisée, respectueuse de l’État de droit, moderne, rigoureuse et accessible, qui garantisse et protège les droits humains et les droits civiques ; assurer l’indépendance des tribunaux en matière de compétence, les juges et les jurés étant indépendants et uniquement tenus par la loi.

Septièmement, renforcer l’effi-cacité des activités législatives, exécutives et judiciaires, en garantissant l’égalité des droits de chaque personne dans les domaines économique, culturel, politique, social, éducatif et sanitaire afin que chaque citoyen puisse bénéficier des retombées positives des politiques du Parti et de l’État en matière de développement économique, culturel et social, de protection des droits humains et de sécurité sociale durant la période du Renouveau.

Quê Ánh - Tri Thuc/CVN