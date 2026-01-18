"Un serment solennel devant l'Histoire et le Peuple"

"Tournée vers l’avenir, notre Parti aspire à faire du Vietnam une nation forte, prospère et heureuse d’ici 2045, année du centenaire de la fondation du pays. C’est l’aspiration de toute la nation, un serment solennel fait devant l’Histoire et le Peuple". Ce discours du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, prononcé lors du 80 e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam, réaffirme l’engagement du Parti envers la noble mission historique de cette nouvelle ère : conduire le pays vers une ère de développement, de richesse, de prospérité et d’épanouissement.

>> XIe Congrès national du Parti : une impulsion vigoureuse pour le Renouveau

>> VIᵉ Congrès du Parti : le tournant historique du Renouveau

>> Pour que les documents du XIVe Congrès du Parti deviennent le moteur du renouveau

Photo : VNA/CVN

Ce "serment d’honneur" reflète le point de vue des experts, des universitaires, des amis internationaux et des Vietnamiens de l’étranger quant au rôle moteur du Parti dans la réalisation de l’aspiration à un Vietnam fort et prospère, et dans l’accomplissement de ce "serment solennel fait devant l’Histoire et le Peuple".

Le XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a été perçu comme une période de défis plus importants, plus graves et plus intenses que d'opportunités et d'avantages. L'apparition et la propagation de la pandémie de COVID-19 à l'échelle mondiale, le grave ralentissement de l'économie mondiale, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, l'accroissement des tensions commerciales et tarifaires, ainsi que les conflits géopolitiques ont engendré de nombreuses conséquences imprévisibles. Outre les chocs liés à l'instabilité mondiale, le Vietnam a également subi de nombreuses catastrophes naturelles, tempêtes et inondations graves et inhabituelles. C'est précisément dans ces circonstances exceptionnellement difficiles que les progrès accomplis par le Vietnam au cours des cinq dernières années témoignent de la résilience et du leadership du Parti communiste vietnamien.

Photo : VNA/CVN

L'historien israélien Assaf Talgam estime que la direction constante et adaptable du PCV est un facteur essentiel permettant au pays de maintenir sa trajectoire de développement dans un monde incertain. C'est également l'avis de Veeramalla Anjaiah, chercheuse principale au Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est (CSEAS) basé à Jakarta, en Indonésie, qui soutient que la résilience, l'autonomie et la capacité de leadership du PCV sont des facteurs qui contribuent à la stabilité politique du Vietnam, à sa forte croissance économique et à son intégration internationale accrue.

Ces cinq dernières années ont clairement démontré que la constance du leadership du Parti est le pilier de la stabilité et guide le Vietnam dans sa démarche proactive au sein d'un ordre international en restructuration.

Revenant sur le XIIIe Congrès national, le diplomate chevronné Nguyên Huu Dông, président de l'Association des Vietnamiens au Mexique, a comparé le rôle du Parti à celui d'un "timonier menant le navire vietnamien en pleine tempête". Selon lui, la continuité de la ligne du Parti et la capacité de direction collective du PCV constituent la "boussole" qui maintient le cap, l'empêchant de dévier de sa trajectoire. Cette résilience se manifeste par un engagement indéfectible envers les objectifs fixés et par un esprit d'indépendance et d'autonomie face aux défis. Elle garantit également la stabilité politique, un facteur qui, comme l'a affirmé le professeur Furuta Motoo, recteur de l'Université Vietnam - Japon, joue un rôle déterminant pour aider le Vietnam à surmonter les crises, à préserver un climat de paix et à créer les conditions propices à la mise en œuvre de stratégies à long terme telles que la transformation numérique et le développement durable.

Forte de ces fondements politiques stables, l'économie vietnamienne poursuit sa croissance et se redresse vigoureusement après la pandémie, devenant un exemple de réussite. Qualifiant d’"exceptionnelles" les réalisations globales du Vietnam ces cinq dernières années, du développement socio-économique à la culture, Mourad Lamoudi, membre du Comité central chargé des affaires étrangères du Front de libération nationale (FLN), parti au pouvoir en Algérie, a déclaré que cela prouvait la justesse et la pertinence de la politique de Dôi moi (Rénovation). Miloš Košy, président de l’Association d’amitié tchéco-vietnamienne, a également salué la décision de transition vers une économie de marché à orientation socialiste, la considérant comme un choix pragmatique et une vision à long terme du PCV.

Le développement économique, étroitement lié au progrès social et à l’équité, est également une réussite hautement appréciée par les experts internationaux. La professeure Reena Marwah, secrétaire générale de l’Association des chercheurs asiatiques, a affirmé que le Vietnam était un exemple exemplaire de réduction rapide de la pauvreté, d’accès élargi à l’éducation et aux soins de santé, et de réalisation précoce de nombreux Objectifs du Millénaire pour le développement. Le professeur Vu Minh Khuong, de la Lee Kuan Yew School of Public Policy (Singapour), a souligné que la garantie de la sécurité sociale, même en période difficile comme la pandémie, témoigne clairement du caractère humaniste du modèle de développement socialiste. Patrik Köbele, président du Parti communiste allemand (DKP), a également mis en avant les indicateurs de développement humain et l'importance accordée à la qualité de vie de la population.

En matière de politique étrangère, l'approche indépendante, autonome, multilatérale et diversifiée du Vietnam a permis d'obtenir de nombreux succès importants et stratégiques. Stefano Bonilauri, directeur de la maison d'édition Anteo Edizioni (Italie), a noté la transformation du Vietnam, passé de la simple "participation" à la "contribution active" aux opérations de maintien de la paix des Nations unies et à l'aide humanitaire internationale, marquant un tournant stratégique pour l'image du pays et reflétant une nouvelle position du Vietnam étant membre responsable et proactif de la communauté internationale.

Photo : VNA/CVN

Le Professeur Shimizu Masaki de l'Université d'Osaka (Japon) soutient que le Vietnam évolue d'un rôle d'"équilibreur" vers celui de "partenaire constructif" et de "pôle de connexion" dans la région. Le journaliste Gastón Fiorda (Argentine) et la chercheuse Veeramalla Anjaiah du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est (CSEAS) partagent l'avis que le Vietnam est de plus en plus reconnu par la communauté internationale comme un partenaire stable, fiable et responsable, notamment dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et la coopération commerciale, grâce à une politique étrangère à la fois souple et résolue dans la défense de ses intérêts nationaux.

Le réseau de partenariats stratégiques et globaux que le Vietnam a tissé a considérablement renforcé sa position nationale dans un contexte de concurrence géopolitique de plus en plus intense. Plus important encore, comme l'affirme le chercheur thaïlandais Kavi Chongkittavorn, une politique étrangère saine a permis au Vietnam de s'affirmer fortement tout en contribuant à la consolidation de sa défense et de sa sécurité nationales.

Considérant la situation générale du pays à la veille du XIVe Congrès national du Parti, on peut d'affirmer que la voie menant la nation vers une ère de progrès, et la réalisation de l'aspiration à "se tenir côte à côte avec les grandes puissances mondiales", sont clairement tracées.

La détermination inébranlable du Parti s'est manifestée avec clarté par son leadership et ses décisions judicieuses et éclairées, guidant la nation vietnamienne à travers les défis et lui permettant d'obtenir des résultats remarquables et significatifs durant le XIIIe Congrès national, jetant ainsi les bases d'une nouvelle étape de développement.

La lumière de la sagesse

Fort de cette nouvelle voie de développement clairement définie, le PCV honore son "serment d'honneur devant l'Histoire et le Peuple" par des décisions stratégiques décisives, témoignant d'une intelligence brillante et d'une vision de l'époque.

S'appuyant sur les acquis du XIIIe Congrès national en matière de développement socio-économique, de renforcement de la défense et de la sécurité nationales, et d'amélioration du rayonnement international, le Parti et l'État vietnamiens mettent en œuvre un ensemble complet de solutions stratégiques novatrices. L'accent est mis sur la construction et le perfectionnement des institutions ; l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de la gestion de l'État ; la valorisation des atouts endogènes ; la promotion de la croissance tout en maintenant la stabilité macroéconomique ; la réforme du modèle de croissance ; et la restructuration de l'économie en vue de sa modernisation, fondée sur la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique.

Lors d'entretiens avec des journalistes de l'Agence Vietnamienne d’Information, la plupart des experts et chercheurs étrangers ont exprimé leur admiration pour les réformes ambitieuses mises en œuvre par le Vietnam, notamment les réformes institutionnelles, la rationalisation de l'appareil d'État et l'adoption de nombreuses résolutions clés.

Ces éléments sont considérés comme fondamentaux et permettront au Vietnam de surmonter ses limitations et de réaliser des avancées stratégiques majeures en vue de deux étapes importantes : le centenaire de la fondation du Parti en 2030 et le centenaire de la fondation de la nation en 2045. Surtout, comme l'a souligné Giulio Chinappi, directeur régional Asie de la maison d’édition Anteo Edizioni (Italie), grâce à des réformes globales, le Vietnam a concrétisé sa politique de "priorité au Peuple", promouvant ainsi le progrès social de manière tangible, et non comme un simple slogan. L'un des faits marquants du XIIIe Congrès national a été le travail de construction et de perfectionnement des institutions liées à la révolution, notamment la rationalisation de l'appareil d'État et l'organisation de l'administration locale selon un modèle à deux niveaux. Cette décision, considérée comme historique et conforme aux tendances modernes de la gouvernance mondiale, marque le début d'une nouvelle phase de développement pour le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les médias latino-américains ont qualifié la mise en œuvre d'un modèle de gouvernement local à deux niveaux et la réorganisation administratives d'engagement fort du Parti et du gouvernement vietnamiens en faveur de l'optimisation de l'efficacité de l'appareil administratif et de l'amélioration du service public, y voyant un" tournant historique au bénéfice du peuple".

Le Dr. Cheng Hanping, directeur exécutif de l'Institut d'études régionales et nationales et directeur du Centre d'études vietnamiennes de l'Université de technologie du Zhejiang (Chine), estime qu'il s'agit d'une réforme historique majeure, témoignant de la détermination et des capacités du PCV pour l'avenir du pays, et démontrant que la "nouvelle ère" prônée par ses dirigeants sera en passe de se concrétiser.

Les experts affirment que le Vietnam entre dans une "nouvelle ère de gouvernance étatique" dotée d'un appareil administratif moderne, dynamique et accessible. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de structure organisationnelle, mais d'une transformation fondamentale de la conception du management, passant d'un modèle de commandement administratif à un modèle de véritable service public, où les autorités "osent penser, agir et assumer ses responsabilités" face aux exigences de l'ère numérique et de l'intégration mondiale.

Partageant ce point de vue, le président de l'Association d'échanges économiques et culturels République de Corée - Vietnam (KOVECA), Kwon Sung Taek, a souligné qu'il s'agissait d'un choix incontournable pour la prospérité et le développement du Vietnam ; une réforme stratégique visant à améliorer l'efficacité administrative et la compétitivité nationale. Selon lui, cet événement revient à "rendre l'impossible possible".

Parallèlement, le Professeur Carl Thayer de l'Académie de défense d’Australie (Université de New South Wales), a estimé que la mise en œuvre de ce vaste programme de restructuration et de réorganisation de l'appareil d'État donnera un nouvel élan au Vietnam en amont du XIVe Congrès du Parti.

Photo : VNA/CVN

En parallèle de la rationalisation de l'appareil, le Parti et l'État s'emploient à perfectionner le système juridique, en faisant évoluer les mentalités : de "législer pour gérer" à "législer pour favoriser le développement". Une série de résolutions importantes ont été et sont encore publiées pour promouvoir une croissance économique associée à la stabilité macroéconomique, innover en matière de modèle de croissance et restructurer l'économie en vue de sa modernisation, fondée sur la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique.

L'opinion publique apprécie grandement l'adoption et la mise en œuvre de résolutions majeures juste avant le XIVe Congrès national, au lieu d'attendre la fin du congrès comme les années précédentes. Cette approche permet d'allonger le délai de mise en œuvre des politiques, tout en facilitant la résolution rapide des points de blocage et en créant les conditions d'un bon fonctionnement du nouvel appareil dès l'entrée en fonction du XIVe Congrès national.

Selon Miguel Mejía, secrétaire général du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, les dirigeants du Parti et du gouvernement vietnamiens ont mené une transformation stratégique de la politique et de l'économie, ouvrant la voie à une intégration profonde dans les domaines du commerce, de la diplomatie et de la culture. Cela permet au Vietnam non seulement d'affirmer sa position dans la région, mais aussi de jouer un rôle de plus en plus important sur la scène internationale.

Sous le principe d'une croissance rapide associée à un développement durable, sans sacrifier le progrès social, l'environnement et l'avenir à long terme du pays, le Parti et l'État ont également adopté et mis en œuvre avec vigueur des politiques majeures relatives au développement de l'économie numérique, de l'économie verte, de l'économie circulaire, de la transition énergétique et de l'adaptation au changement climatique.

La transformation numérique nationale est considérée comme un moteur essentiel de la restructuration de l'économie et de l'innovation dans les modes de gestion, de production et de consommation. Ludwig Graf Westarp, vice-président de l'Association Vietnam - Allemagne et maître de conférences à l'Université de technologie de Dortmund (Allemagne), estime que ces résolutions jetteront les bases d'une ère de croissance durable pour le pays. Un cadre juridique transparent et cohérent renforcera la confiance des investisseurs et garantira une concurrence loyale, tandis que l'innovation scientifique et technologique stimulera la productivité et la compétitivité mondiale.

Dans le processus vers le progrès du pays, la force intérieure a toujours été un facteur déterminant. Dans un entretien accordé à l'Agence Vietnamienne d’Infortmation à l'approche du Nouvel An 2026, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que l'idéologie et la vision stratégique du Parti reposent sur le développement du peuple et par le savoir R. Arun Kumar, membre du Comité central et chef du Département des relations extérieures du Parti communiste indien (marxiste) (PCI-M), a salué cette idéologie et cette vision, affirmant que considérer la science et la technologie comme un moteur essentiel du développement des forces productives et de l'amélioration de la qualité de vie témoigne clairement de l'orientation du développement du Vietnam vers vers une société centrée sur le peuple.

L'intelligence du Parti, sa vision stratégique à long terme et sa pensée novatrice sont devenues une source d'inspiration, éclairant le chemin du Vietnam vers une nouvelle ère. Cette ère ne se mesure pas seulement au taux de croissance ou aux indicateurs économiques, mais aussi à la qualité du développement, au bonheur du peuple et au caractère et à la position d'une nation autonome, confiante, forte et responsable. Lorsque la voie juste rencontrera le consensus social et la confiance du peuple, cette force conjuguée constituera un socle solide permettant au Vietnam d'avancer ensemble, uni sous une même bannière.

Porter la responsabilité historique

Le PCV a identifié sa responsabilité historique actuelle comme étant de conduire le pays vers une ère de développement et de prospérité, en bâtissant un Vietnam socialiste prospère, fort, démocratique, juste et civilisé, capable de rivaliser avec les grandes puissances mondiales.

Cette mission a été mise en lumière par le thème du XIVe Congrès du Parti : "Sous la glorieuse bannière du Parti, œuvrons ensemble à la réalisation des objectifs de développement national d’ici à 2030, autonomes, confiants et forts dans l’ère du progrès national, pour la paix, l’indépendance, la démocratie, la richesse, la prospérité, le bonheur et en progressant sans relâche vers le socialisme". Ce thème cristallise le caractère, la sagesse et les aspirations de la nation en matière de développement.

S’appuyant sur les acquis du XIIIe Congrès national et sur les politiques globales mises en œuvre, l’objectif de faire du Vietnam un pays développé d’ici à 2045 apparaît de plus en plus comme un but réaliste. La force du Parti, forgée par un leadership systématique, un engagement indéfectible envers ses objectifs et une approche flexible, conjuguée à l'unité nationale et à la participation croissante de l'ensemble de la société, est devenue une puissante force motrice permettant au Parti d'assumer pleinement ses responsabilités historiques dans cette nouvelle ère.

Comme l'a souligné Nguyên Huu Dông, expert électoral des Nations unies : "Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un leadership systématique, fondé sur l'expérience historique et une grande capacité d'adaptation".

Dans un contexte mondial complexe, imprévisible et en constante évolution, la capacité à maintenir une orientation stratégique tout en adaptant avec souplesse ses méthodes de leadership est considérée comme un atout majeur du Parti.

D'un point de vue historique comparatif, Assaf Talgam, chercheur spécialiste du Parti communiste israélien, a constaté que très peu d'organisations politiques sont capables de maintenir un leadership continu tout en s'adaptant avec autant de souplesse aux nouvelles exigences de la gouvernance moderne que le PCV.

L’esprit d’auto-renouvellement et d’auto-correction du Parti est perçu comme le moteur intrinsèque des décisions politiques fortes prises ces derniers temps. La reconnaissance franche des lacunes et la prise en compte de la construction et de la correction du Parti comme une nécessité constante ont contribué à renforcer la confiance sociale et à jeter les bases des objectifs de développement à long terme.

Photo : VNA/CVN

Dans les documents du XIVe Congrès du Parti, la théorie du Dôi moi (Renouveau) a été officiellement reconnue comme composante essentielle du fondement idéologique du Parti. La Dre. Pham Thi Thanh Loan, une Viêt kiêu active au sein de la communauté vietnamienne en Chine, estime que cette décision marque une étape importante dans le processus d'amélioration des capacités de direction du Parti. Elle s'inscrit dans la continuité du marxisme-léninisme et de la pensée du Président Hô Chi Minh, et affirme la capacité du Parti à se renouveler et à innover dans le nouveau contexte historique.

Le journaliste Wei Wei, chef du département de la langue vietnamienne de la Radio-Télévision centrale de Chine (CCRT), considère que l'idéologie du Dôi moi est devenue un guide essentiel pour le développement global du Vietnam dans les domaines politique, économique, social, diplomatique et sécuritaire. Selon lui, le maintien de l'engagement envers le Dôi moi témoigne de la capacité du Parti à tirer des enseignements de l'expérience et à enrichir sa réflexion dirigeante dans ce nouveau contexte.

Outre le rôle dirigeant du Parti, la force de l'unité nationale demeure une ressource particulièrement précieuse, constituant un socle social solide pour le développement. La relation étroite entre le Parti et le Peuple est un élément fondamental qui contribue à la stabilité politique du Vietnam et au renforcement de la confiance sociale.

Patrik Köbele, président du Parti communiste allemand (DKP), a affirmé que le rôle dirigeant du PCV se manifeste non seulement par ses politiques, mais aussi par sa relation étroite avec le Peuple - fondement même de son leadership. Réciproquement, la cohérence entre orientation stratégique et actions concrètes est considérée comme un facteur crucial pour renforcer la confiance du peuple.

Parallèlement, le professeur Furuta Motoo, recteur de l'Université Vietnam - Japon, a souligné que l'une des caractéristiques majeures du PCV est sa constante écoute des aspirations, de la volonté et des sentiments du peuple, comme en témoigne l'adage "Le Peuple est le fondement". Il a affirmé que tant que cette tradition perdurera, le PCV continuera de jouer un rôle essentiel dans la vie politique du pays.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte d'intégration de plus en plus ouverte, la diaspora vietnamienne contribue de manière croissante à l'unité nationale. Phan Kiên Cuong, directeur adjoint du Centre de conseil pour le développement économique et commercial du Vietnam en République tchèque (VICENDETI), a déclaré que la création de forums permettant aux Vietnamiens de l'étranger de participer à l'élaboration de documents, de résolutions et de politiques importants constitue une manifestation concrète de la politique d'unité nationale dans ce nouveau contexte. Les Vietnamiens de l'étranger ne se contentent pas d'un engagement moral, mais manifestent de plus en plus le désir d'apporter une contribution substantielle, durable et responsable au développement du pays. Il s'agit d'une ressource particulièrement importante qui, si elle est exploitée efficacement, contribuera de manière significative à la construction et au développement du Vietnam dans cette nouvelle ère.

L'avocat Dang Chiên Thang, résidant et travaillant actuellement aux États-Unis, a souligné que la patrie demeure une source d'inspiration pour chaque Vietnamien, animé par le désir de contribuer au développement du pays. À mesure que les obstacles actuels seront progressivement levés, la confiance et l'attachement des Vietnamiens de l'étranger envers leur patrie se renforceront.

Hoàng Dinh Thiêt, étudiant à l'Université des études étrangères de Pékin (Chine), s'exprimant du point de vue de jeunes intellectuels vietnamiens étudiant et travaillant à l'étranger, a déclaré qu'avec foi, unité et une détermination sans faille, le XIVe Congrès national ouvrira une nouvelle phase prometteuse de développement pour le pays. Il espère que le XIVe Congrès national continuerait d'inspirer avec force l'aspiration à une nation prospère et heureuse, afin que chaque citoyen, au pays comme à l'étranger, prenne pleinement conscience de ses responsabilités.

Le chemin vers les deux objectifs "100 ans" est long et exige de la persévérance, mais aussi de la flexibilité et de la créativité à chaque étape. Dans ce parcours, l’engagement envers l’histoire et envers le Peuple se mesurera à des actions concrètes, au soutien de la société et à la confiance bâtie par l’expérience pratique.

Le XIVe Congrès national du PCV constituera une étape importante dans la définition de la vision et le choix de la stratégie pour la prochaine phase, afin que le Vietnam, sous la direction du Parti et grâce à l'unité du Peuple, au pays comme à l'étranger, continue de progresser avec succès et de manière durable vers les objectifs de 2030 et 2045.

Nguyên Tùng/CVN