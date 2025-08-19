Le Premier ministre approuve la Stratégie nationale des données

Le Premier ministre a promulgué le 18 août la Décision N°1751/QĐ-TTg approuvant la Stratégie nationale des données au Centre national de données. Il s’agit d’une étape stratégique visant à construire et à développer une infrastructure nationale de données, pierre angulaire de la transformation numérique, afin de promouvoir le développement du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

L’objectif général de cette stratégie est de mettre en place et de développer une Base nationale de données intégrées, garantissant la coordination, l’analyse et l’exploitation efficace des données. Sur cette base, le Vietnam ambitionne de bâtir un système de données fiable, stable, sécurisé et confidentiel, répondant aux besoins de l’État, des entreprises et de la population. Cette Stratégie entend également créer de nouvelles valeurs, de nouveaux produits et services, devenant ainsi un moteur essentiel du développement socio-économique.

La Stratégie fixe pour horizon 2030 l’intégration et l’interconnexion de 100% des bases de données nationales et sectorielles dans la Base nationale de données intégrées. Elle prévoit en particulier la synchronisation de l’ensemble des données relatives aux citoyens vietnamiens ainsi qu’aux ressortissants étrangers résidant et exerçant des activités au Vietnam.

Parallèlement, au moins 90% des procédures administratives éligibles devront être entièrement dématérialisées. Les citoyens et les entreprises n’auront plus à fournir plusieurs fois les mêmes informations ou documents déjà enregistrés dans le système. Tous les services publics en ligne seront centralisés sur le Portail national des services publics, hébergé au Centre national de données, devenant ainsi un guichet unique numérique. La Stratégie vise également à assurer que 100% des citoyens et des entreprises utilisent les services publics en ligne, dont au moins 90% bénéficieront d’une identification électronique unifiée sur l’ensemble des systèmes administratifs, du niveau central au niveau local.

Pour atteindre ces objectifs, la Stratégie définit un ensemble de tâches et de solutions prioritaires d’ici 2025. Il s’agit notamment de parachever le cadre juridique, de mettre en service le Centre national de données n°1 ainsi que les plateformes technologiques essentielles, et de développer une infrastructure nationale de transmission de données interrégionale, garantissant la sécurité des données et soutenant le développement du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique.

Un autre axe majeur consiste à bâtir la Base nationale de données intégrées à partir de différents répertoires : données partagées, données sectorielles, données intégrées, bases de données de référence, données ouvertes et autres ressources pertinentes. Une planification détaillée de l’organisation, du stockage, de la gestion et de l’exploitation des données sera établie, accompagnée de politiques adaptées en matière de sécurité et de protection de l’information.

Le Centre national de données jouera un rôle de pivot dans la coordination, le partage et la connexion entre les différentes bases de données nationales et sectorielles, selon le principe "exactitude - exhaustivité - propreté - actualisation - cohérence - mutualisation". Parallèlement, il fournira des services numériques communs aux ministères, branches et localités, mais aussi des solutions pratiques aux citoyens et aux entreprises : Portail national des données, Place de marché des données, systèmes d’authentification et de validation, ainsi que de nombreux produits et services fondés sur l’innovation et la transformation numérique.

À l’horizon 2030, le Vietnam mettra en service le Centre national de données N°2, doté d’une capacité de stockage massive et garantissant un haut niveau de sécurité. Suivra le Centre national de données N°3, ainsi que d’autres centres implantés dans des régions différentes afin d’assurer la redondance en cas de catastrophes naturelles, de sinistres ou de conflits. Des pôles technologiques numériques seront également créés autour de ces centres et de l’infrastructure nationale de transmission des données, afin de stimuler le développement socio-économique et de renforcer la coopération internationale.

Le pays ambitionne aussi de favoriser l’échange et la connectivité des données au niveau régional et international, au service du développement, de la sécurité et de la prévention de la criminalité. Dans le même temps, le gouvernement prévoit de mettre en place des stratégies de mobilisation des ressources, notamment par le biais de financements et d’aides internationales, pour constituer et alimenter le Fonds national de développement des données.

Avec une vision stratégique et des solutions synchronisées, l’approbation de la Stratégie nationale des données au Centre national de données constitue non seulement une avancée décisive dans le processus de transformation numérique du pays, mais ouvre également la voie à la formation d’un marché des données transparent et moderne, au bénéfice des citoyens et des entreprises, tout en renforçant la position du Vietnam dans le processus d’intégration internationale.

