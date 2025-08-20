Investissements publics, clé de la croissance de Quang Ninh

La province de Quang Ninh (Nord) se concentre sur la restructuration des investissements publics, en mettant l'accent sur les projets d'infrastructures de transport, les services portuaires ainsi que les parcs industriels.

En 2025, avec un objectif de croissance économique de Quang Ninh atteignant 14%, la province a identifié l'investissement public comme l'un des moteurs les plus importants de la croissance économique. Avec pour devise "utiliser l'investissement public pour stimuler l'investissement privé", des capitaux du budget seront alloués à des projets clés et moteurs qui stimuleront et libéreront les ressources d'investissement d'autres secteurs économiques. Quang Ninh est déterminée à achever le décaissement de 100% du montant alloué pour 2025.

Pham Duc An, président du Comité populaire provincial et secrétaire du Comité du Parti, a déclaré : "L'investissement public est un pilier essentiel, jouant un rôle dans l'activation de l'ensemble du moteur de la croissance. Avec les capitaux d'investissement direct étranger (IDE) et le secteur privé, l'investissement public est un levier stratégique pour débloquer des ressources, promouvoir la production, créer des emplois, soutenir la consommation et accroître la dynamique de croissance économique de Quang Ninh".

Ce n'est pas un hasard si l'investissement public est qualifié de "colonne vertébrale" de l'économie. Il est également essentiel pour ouvrir de nouveaux espaces de développement et éliminer les goulots d'étranglement en matière d'infrastructures, de logistique et de connectivité régionale. En tant que capital d'amorçage important, l'investissement public crée également un fort effet d'entraînement : il dirige les flux de capitaux privés, attire les IDE et stimule l'investissement dans l'ensemble de la société. Un investissement public déboursé au bon moment et de manière ciblée peut créer une série d'effets en chaîne, tels que l'augmentation de la production, la création de moyens de subsistance, l'amélioration des revenus, la contribution à la sécurité sociale et la stabilisation de la vie des populations.

Au cours des sept premiers mois de 2025, le montant total des investissements publics dans la province de Quang Ninh a dépassé 5.770 milliards de dôngs, soit 48,5% du plan d'investissement annuel. Ce niveau de décaissement s'est nettement amélioré par rapport à la même période de l'année dernière. Pour le reste de l'année, les unités doivent continuer à débourser plus de 7.400 milliards de dôngs sur 13.166 milliards de dôngs prévus pour 2025.

Le Comité populaire de la province de Quang Ninh a demandé aux comités de projet et aux investisseurs de se concentrer sur l'élimination et le traitement approfondi des insuffisances liées aux terrains et aux ressources des projets clés, d'accélérer l'avancement des travaux, de débourser le capital d'investissement public, d'accélérer l'achèvement des procédures d'investissement et les appels d'offres pour les projets approuvés par les autorités compétentes, d'appliquer et de respecter scrupuleusement le plan de décaissement établi mensuellement et trimestriellement, et de désigner des responsables spécifiquement chargés du suivi de l'avancement de la mise en œuvre.

Thê Linh/CVN