VinFast offre 100.000 kits de décalcomanies du drapeau vietnamien pour célébrer la Fête nationale

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), la marque automobile vietnamienne VinFast annonce l’offre de 100.000 kits de décalcomanies du drapeau vietnamien à l’ensemble des propriétaires de véhicules VinFast à travers le pays.

Chaque kit comprend trois autocollants de tailles différentes, à apposer avec respect sur la carrosserie : portières, capot ou lunette arrière. Ainsi, chaque voiture VinFast se transforme en un véritable symbole roulant du patriotisme.

Cette action s’inscrit dans la campagne "L’esprit vietnamien indomptable - Pour un avenir vert" menée par VinFast ces derniers mois. Elle exprime également la profonde gratitude de l’entreprise envers la Patrie et envers ses clients, qui lui ont accordé leur confiance et accompagné la marque dans sa conquête de la première place du marché automobile vietnamien, faisant de VinFast "la voiture nationale" dans le cœur du public.

Duong Thi Thu Trang, directrice générale adjointe du développement commercial mondial de VinFast, souligne : "Chaque véhicule VinFast arborant fièrement l’emblème sacré du drapeau rouge à étoile jaune sur les routes représente non seulement le courage et l’intelligence du peuple vietnamien, mais affirme aussi que l’“esprit vietnamien indomptable” constitue l’ADN unique de notre nation. En tant que marque 100% vietnamienne, nous sommes extrêmement honorés et fiers de contribuer, avec des centaines de milliers de propriétaires VinFast, à transformer chaque voiture en un symbole patriotique, partageant la joie nationale en ces jours mémorables".

VinFast est actuellement le constructeur automobile numéro un au Vietnam, occupant la première place du marché chaque mois depuis fin 2024. Fin juillet 2025, ses ventes cumulées atteignaient près de 80.000 véhicules, creusant un écart significatif avec ses concurrents. VinFast est également la première et unique marque automobile vietnamienne à s’aventurer sur les marchés internationaux et à y rivaliser à armes égales, affirmant ainsi la compétence, la ténacité et l’intelligence du Vietnam, tout en contribuant à rehausser le prestige national.

Texte et photo : Minh Thu/CVN