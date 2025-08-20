L’Exposition des réalisations du pays ouverte gratuitement au public

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945-2 septembre 2025), l’Exposition des réalisations du pays, placée sous le thème «80 ans de parcours pour l’Indépendance - la Liberté - le Bonheur», se tiendra au Centre national des expositions à Đông Anh, Hanoï, et sera ouverte gratuitement aux visiteurs.

>> 80 ans - gloire de la police populaire du Vietnam

>> Atmosphère, élan et efforts exceptionnels pour des réalisations exceptionnelles

Le centre, situé sur la route Truong Sa-Nôi Bai, offre des centaines de milliers de mètres carrés d'espace aux normes internationales, idéal pour accueillir expositions, conférences, spectacles et événements en plein air.

Photo : VNA/CVN

Organisée du 28 août au 5 septembre, dans la Maison Kim Quy du centre ainsi que dans les espaces extérieurs, l’exposition présente non seulement les réalisations du pays, mais reflète également la vision stratégique et l’aspiration à progresser vers une nouvelle étape du développement national.

Il s'agit de la première grande exposition à se tenir dans ce lieu, ce qui renforce le rôle de Hanoï en tant que centre culturel, politique et touristique du pays.

Tous les ministères, secteurs, 34 provinces et villes sous l’autorité centrale ainsi que de nombreux groupes économiques et entreprises de premier plan, participeront à l’exposition. L’espace d’exposition, divisé en espaces intérieurs et extérieurs, mettra en valeur les grandes réalisations historiques du Vietnam dans l’œuvre d’édification et de défense nationales.

La capitale, Hanoï, disposera d'un pavillon au design moderne et ouvert, qui intégrera technologies numériques, effets lumineux et sonores. Il fera partie de la section Province riche - Nation forte». Les visiteurs pourront notamment y découvrir une maquette du Plan directeur de développement urbain jusqu’en 2045, avec vision à l'horizon 2065, qui présente un projet de ville verte, intelligente et durable.

Tout au long de l'événement, les visiteurs pourront profiter d'un programme riche en activités culturelles et artistiques, avec des spectacles, des tables rondes et des animations autour du jeu vidéo.

VNA/CVN