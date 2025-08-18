KOL Summit 2025

Une nouvelle ère de confiance numérique et d’influence responsable

Le Sommet des leaders d’opinion clés 2025 (KOL Summit 2025), ayant pour thème "KOL à l’ère de progrès national" s’est ouvert le 18 août à Hanoï, réunissant près de 400 délégués, dont plus de 300 KOL influents du pays.

Dans son discours d'ouverture, le général de brigade Lê Xuân Minh, directeur du Département de la cybersécurité, de la prévention et de lutte contre la cybercriminalité, relevant du ministère de la Police, a souligné l’importance croissante des KOL dans la société numérique.

Dans l’ère numérique, les KOL sont une "force spéciale" et de véritables "ambassadeurs numériques" qui contribuent à façonner la conscience sociale, à guider des tendances d’innovation et à promouvoir les valeurs vietnamiennes dans le monde, a déclaré le général de brigade Lê Xuân Minh.

Il a appelé les KOL et les plateformes numériques à être toujours conscients de leur rôle et à soutenir la construction d’un environnement numérique sain, contribuant au développement socio-économique national.

Le Sommet marquera la création de l'alliance "Confiance numérique" qui réunit des KOL influents, des entreprises, des agences médias et des plateformes pour promouvoir la transparence, le professionnalisme et l'application de normes en ligne.

Il présentera également le programme "Influenceurs de confiance", visant à mettre en place un code de conduite et des normes pour la communauté des KOLs, évaluer la crédibilité et la responsabilité des KOL et des KOC (Key Opinion Consumers), aider les entreprises à choisir des partenaires de communication adaptés et protéger les consommateurs.

Le KOL Summit 2025 offre ainsi un espace d’échange pour renforcer la collaboration entre les KOL, les autorités et les entreprises, en vue de promouvoir un Internet sûr, créatif et porteur de valeurs positives au service du développement national.

