Croissance économique : les localités vietnamiennes face à des objectifs ambitieux

Le gouvernement a publié la Résolution n°226/2025/NQ-CP, fixant de nouveaux objectifs de croissance pour les localités et les secteurs au second semestre 2025. L’objectif national est ambitieux : atteindre une croissance de 8,3% à 8,5% sur l’ensemble de l’année. Les villes et provinces doivent désormais redoubler d’efforts pour y parvenir.

Selon le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, «les localités doivent enregistrer une croissance supérieure à celle prévue par la Résolution n°25/NQ-CP, en particulier celles qui jouent le rôle de locomotive de l’économie nationale».

Les nouveaux objectifs traduisent clairement cette exigence : Hô Chi Minh-Ville doit progresser de 0,4 point de pourcentage par rapport à l’objectif initial, Hanoï de 0,5, Quang Ninh d’un point et Thai Nguyên de 0,5.

Parmi les 34 localités du pays, huit doivent atteindre une croissance annuelle du GRDP d’au moins 10 % en 2025. Quang Ninh arrive en tête avec 12,5 %, suivie de Hai Phong (12,2 %), Bac Ninh (11,5 %) et Ninh Binh (10,6 %). Les provinces de Phu Tho, Huê, Quang Ngai et Can Tho doivent, quant à elles, viser les 10 %. La majorité des autres localités, dont Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, se voient assigner un objectif de plus de 8 %. Seules Lai Châu, Diên Biên et Lâm Dông bénéficient de cibles plus modestes, fixées à 7,5 %.

Ces cibles constituent une pression considérable dans un contexte économique et social encore difficile. Lors de la réunion gouvernementale de juillet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux localités d’élaborer rapidement des scénarios de croissance pour honorer leurs engagements.

Selon les calculs, pour atteindre 8,5 % sur l’ensemble de l’année, Hanoï devra enregistrer une croissance de 9,3 % au second semestre et Hô Chi Minh-Ville, de 10,3 %. Les provinces aux objectifs à deux chiffres devront accélérer encore davantage : Quang Ninh à 13,9 %, Hai Phong à 13,1 %, Bac Ninh à 12,4 %, Can Tho à 11,9 %, etc.

Hai Phong illustre déjà cette dynamique, avec une croissance prévisionnelle de 13,92 % au troisième trimestre, ce qui lui permettrait de dépasser la cible nationale pour l’année. À Hô Chi Minh-Ville, l’objectif a été qualifié de « décret » par le président du Comité populaire, qui a exigé de chaque service l’élaboration de plans d’action précis.

Un moteur essentiel de cette croissance reste le décaissement rapide des investissements publics. Le 19 août, 250 projets, d’une valeur totale de 1.280.000 milliards de dôngs, ont été lancés simultanément dans les 34 villes et provinces.

Outre cet élan majeur, les localités doivent poursuivre la mise en œuvre des mesures décidées par le gouvernement et le Premier ministre, notamment la Résolution n°226/2025/NQ-CP ainsi que les dépêches n°128/CĐ-TTg et 133/CĐ-TTg, visant à stimuler la croissance, contrôler l’inflation et assurer la stabilité macroéconomique. *

