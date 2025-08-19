Un jalon fondateur pour la construction du Centre financier international à HCM-Ville

Cet événement s'inscrivait dans le cadre des 80 projets emblématiques inaugurés ou lancés à travers le pays à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2025). La mise en service de cette tour marque une étape symbolique : le début de la construction d'un véritable Centre financier international (CFI) à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie a réuni Nguyên Van Nên, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, ainsi que des représentants des ministères, de la Banque d'État et du Comité populaire municipal.

Dans son allocution, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a souligné la vocation stratégique de Saigon Marina IFC : devenir un pôle de convergence des savoirs, des capitaux et des technologies. Le bâtiment accueillera le siège d'institutions financières et de grands groupes multinationaux. Il se veut également un point de départ pour des initiatives, des aspirations entrepreneuriales et des idées visant à renforcer l'intégration du Vietnam dans l'économie mondiale. Pour le gouvernement, cette inauguration représente une avancée décisive dans la réalisation d'un centre financier international, appelé à jouer un rôle moteur dans la nouvelle phase de développement du pays.

Bien plus qu'un gratte-ciel moderne et durable, l'édifice incarne l'ambition de développement de Hô Chi Minh-Ville. Dans le contexte d'une intégration internationale toujours plus profonde, Saigon Marina IFC revêt une portée stratégique. La tour s'affirme comme un nouveau repère de prospérité pour la ville et propose un modèle urbain "vivre - travailler - se divertir" (live - work - play) moderne et civilisée. Elle constitue un pilier du futur CFI du Vietnam, destiné à attirer capitaux, talents et technologies du monde entier. Elle illustre aussi l'image d'un Vietnam à l'ère du développement vert, de la numérisation et de l'intégration mondiale, prêt à se hisser aux côtés des grands centres financiers de la région.

Le bâtiment compte 55 étages hors sol et 5 sous-sols, pour une surface totale de plus de 106.000 m², dont environ 87.000 m² réservés à des bureaux de catégorie A. Le reste est dédié à un centre commercial, des restaurants, des espaces de réunion et divers services haut de gamme. Classée parmi les trois plus hautes tours du Vietnam, Saigon Marina IFC est conçue selon les normes LEED Gold, avec plus de 30% d'espaces verts et des solutions innovantes d'économie d'énergie. Sa façade lumineuse, entièrement équipée de LED artistiques, ainsi qu'une place dotée de fontaines musicales modernes, en feront un véritable "phare" de l'économie urbaine moderne. Le bâtiment est également pionnier dans l'application du modèle TOD (Transit Oriented Development), grâce à son accès direct à la station Ba Son de la ligne de métro N°1.

Développée et gérée avec l'expertise du groupe singapourien Keppel, la tour s'insère dans un écosystème financier et commercial dynamique, en plein cœur de la métropole. Avec son architecture audacieuse et ses fonctionnalités de pointe, Saigon Marina IFC s'impose comme le nouveau symbole de Hô Chi Minh-Ville et est appelée à devenir le "cœur" du futur quartier financier urbain, ouvrant un nouveau chapitre dans le processus d'intégration mondiale.

