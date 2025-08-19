Innovation numérique et mémoire culturelle : le nouveau pari du rail de Hanoï

Du contrôle biométrique des billets au lancement du train touristique "Hanoï à 5 portes", le chemin de fer vietnamien affiche sa volonté de se réinventer. Objectif : dépasser le simple transport pour devenir un acteur majeur du tourisme et de la vie culturelle de la capitale.

Photo : Thành Phuong/VNA/CVN

Depuis aujourd’hui 19 août, les passagers au départ de la gare de Hanoï disposent d’une nouvelle option : présenter simplement leur carte d’identité nationale à puce électronique, sans avoir recours ni au billet papier ni au code QR.

Lors du passage aux portiques, le système biométrique vérifie les données en seulement 3 à 5 secondes, soit un gain de temps d’environ 50% par rapport au scan des QR codes encore en usage.

Photo : Thanh Tuê/CVN

Cette innovation marque une rupture avec un contrôle jusque-là largement manuel. Les essais menés début août ont affiché un taux de fiabilité de reconnaissance supérieur à 98%, tandis que 92% des passagers ayant participé à l’expérience l’ont jugée pratique ou très pratique.

Outre le confort des voyageurs, le dispositif permet de réduire considérablement la charge de travail des agents lors des périodes de forte affluence. Selon Hoàng Gia Khánh, directeur général de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR), le contrôle biométrique des billets n’apporte pas seulement commodité, sécurité et transparence aux voyageurs. "Il permet aussi au secteur ferroviaire de renforcer son efficacité de gestion et d’ouvrir la voie à de futurs services modernisés", souligne-t-il.m

Photo : Thành Phuong/VNA/CVN

À moyen terme, la VNR prévoit d’intégrer ce dispositif à l’application nationale VNeID. À terme, l’identité numérique suffira aux passagers, dessinant le modèle d’un contrôle entièrement électronique et unifié à l’échelle nationale.

Un musée culturel en mouvement

L’autre temps fort de la matinée du 19 août a été le lancement du train touristique "Hanoï à 5 portes". Premier train à deux étages conçu spécifiquement pour le tourisme, il comprend cinq voitures passagers modernes et deux voitures aménagées pour les prises de vues, chacune décorée selon un thème inspiré des anciennes portes de la citadelle de Thăng Long : Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa et Ô Đống Mác.

Photo : Thanh Tuê/CVN

À l’intérieur, le design associe modernité et mémoire historique. Fresques murales, photographies et scènes de la vie urbaine d’autrefois se mêlent à un éclairage étudié et à de larges baies vitrées, offrant aux voyageurs l’impression de parcourir un véritable "musée mobile" sur rails.

Ce train se veut également une scène culturelle. Durant le trajet, les passagers peuvent assister à des représentations de musique et d’arts traditionnels tels que le quan ho (chants alternés de Bac Ninh), le ca trù (chant des courtisanes), le chèo (théâtre populaire) ou encore le hát xẩm (chant des aveugles). Une manière, selon VNR, de rapprocher le patrimoine immatériel du grand public dans un cadre inédit et convivial.

Photo : Thành Phuong/VNA/CVN

M. Gia Khánh souligne : "Le train +Hanoï aux cinq portes+ n’est pas seulement un nom évocateur de l’histoire et de la culture de la capitale. Il incarne aussi l’engagement de la compagnie et de ses partenaires à allier préservation des traditions et innovation créative, afin de réinscrire le rail au cœur de la vie urbaine de façon vivante et moderne".

Pour Mme Hoài Phương (enseignant à l’Académie de journalisme et de propagande), "ce train est une subtile alliance de nostalgie et de modernité, où chaque passager peut à la fois toucher du doigt ses souvenirs et respirer le souffle du présent".

Photo : TT/CVN

Née en 2000, Luong Kỳ Duyên (Miss Tourisme Vietnam 2022) partage : "C’est véritablement un train qui remonte le temps, me ramenant vers un vieux Hanoï que je n’avais encore jamais eu la chance de vivre".

Retour à sa terre natale après une quarantaine d’année, Lê Khánh Thủy ne cache pas son émotion : "En montant à bord de ce train, tous les souvenirs de ma jeunesse ont afflué, et jamais je n’ai ressenti autant de fierté d’être une enfant de la capitale".

Dès septembre prochain, le train "Hanoï aux cinq portes" effectuera ses trajets expérimentaux avec trois rotations quotidiennes - le matin, l’après-midi et le soir. Son itinéraire principal reliera Hanoï à Bac Ninh, tout en proposant certains circuits autour du centre-ville, offrant ainsi aux touristes une immersion à la fois dans l’espace urbain contemporain et dans la région historique du Kinh Bắc.

Au-delà du simple transport, la VNR ambitionne de développer une véritable offre touristique intégrée. Les voyageurs profiteront non seulement du déplacement, mais aussi de la gastronomie, des animations artistiques et des découvertes patrimoniales. Le train se veut ainsi une expérience globale, alliant mobilité et exploration.

Un tournant pour la transformation numérique et l’innovation touristique

La journée du 19 août illustre une orientation claire du secteur ferroviaire vietnamien : passer du rôle traditionnel de transporteur à celui de fournisseur de services multiples, mêlant technologie, culture et tourisme.

Photo : Thanh Tuê/CVN

Si le contrôle biométrique marque une étape majeure dans la transformation numérique, le train "Hanoï à 5 portes" ouvre, quant à lui, une nouvelle voie pour valoriser le patrimoine et enrichir l’offre touristique culturelle. Deux initiatives convergentes qui visent à redonner au chemin de fer une place vivante dans le quotidien urbain et dans l’expérience des voyageurs.

Dans l’élan des célébtions de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 Septembre, ce lancement va bien au-delà du symbole. Il traduise une volonté de renouveau : désormais, chaque départ de train portera les passagers au-delà d’un simple trajet, les entraînant dans une aventure reliant le passé, le présent et l’avenir de la capitale millénaire.

Câm Sa/CVN