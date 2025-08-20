Investir dans des chaînes d'approvisionnement conformes aux normes Halal

>> Pénétrer plus avant le marché Halal

>> Hô Chi Minh-Ville : perspectives d'exportation vers le marché Halal via la Malaisie

Photo : Khanh Ly/VN+/CVN

Avec une taille atteignant près de 2.550 milliards de dollars en 2024 et un taux de croissance impressionnant de 9,9% par an, le marché Halal ne représente pas seulement une opportunité d’expansion pour les exportations, mais constitue également un défi en raison de la nécessité de respecter strictement les normes, de la production jusqu’à la logistique.

Le marché Halal ne se limite pas aux pays musulmans : il est aussi apprécié dans le monde entier grâce à sa transparence, sa sécurité et sa traçabilité. Cependant, pour y accéder, les entreprises vietnamiennes doivent répondre à une série d’exigences strictes, allant du choix des matières premières aux processus de production, jusqu’à la conservation et au transport. En particulier, la prévention de la contamination croisée par des substances interdites et le respect des conditions de stockage frigorifique constituent des obstacles majeurs.

De nombreuses entreprises ont déjà pris conscience de l’importance de la certification Halal et investissent activement dans des chaînes d’approvisionnement conformes aux normes. À titre d’exemple, la Société par actions des produits marins spéciaux Seaspimex Vietnam souligne que l’obtention de la certification Halal leur a permis de pénétrer plus facilement des marchés haut de gamme tels que le Moyen-Orient, la Malaisie et l’Indonésie. Nguyên Kim Hâu, directrice générale de Seaspimex, affirme : « Halal n’est pas seulement un laissez-passer, c’est aussi une garantie de la qualité de nos produits ».

Construire des hubs de logistique

Du point de vue logistique, le groupe TOANPHAT (TPG) a été pionnier dans la mise en place d’un centre conforme aux normes Halal, intégrant un service d’irradiation et un système d’entreposage frigorifique. Cela ne résout pas seulement les problématiques de logistique pour les entreprises nationales, mais contribue aussi à renforcer la position des produits vietnamiens sur la carte des exportations mondiales.

Photo : Khanh Ly/VN+/CVN

Selon Dang Phúc Nguyên, secrétaire général de l’Association vietnamienne des fruits et légumes, la logistique joue un rôle clé dans la garantie de la qualité des produits Halal. Du transport, au contrôle microbiologique, jusqu’à la conservation au froid, chaque étape doit être rigoureusement respectée. "L’irradiation est une méthode efficace pour répondre aux exigences du marché musulman, mais il est encore plus important que les entreprises collaborent avec des prestataires logistiques professionnels, reconnus par les organismes internationaux Halal", souligne M. Nguyên.

La certification Halal apporte de nombreux bénéfices concrets aux entreprises, allant de l’expansion vers de nouveaux marchés, à l’augmentation de leur crédibilité, jusqu’au renforcement de leur compétitivité. Trân Van Tân Cuong, directeur général de la Société nationale Halal du Vietnam, explique : "Halal n’est pas seulement une norme, mais aussi un engagement envers la qualité, permettant aux entreprises de construire la confiance avec les consommateurs et d’accroître durablement leur chiffre d’affaires".

Le marché Halal exige un engagement global, depuis le produit jusqu’à la chaîne d’approvisionnement. La mise en place d’un système logistique conforme aux normes Halal aide non seulement les produits vietnamiens à accéder à un marché à fort potentiel, mais affirme également leur qualité sur la scène internationale. C’est une course semée de défis, mais elle ouvre aussi de grandes opportunités pour que le Vietnam consolide sa position dans l’exportation mondiale des produits agricoles et aquatiques.

Khanh Ly - Hoàng Phuong/CVN