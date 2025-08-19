Dông Nai : mise en chantier de trois autoroutes stratégiques pour le Sud

La province méridionale de Dông Nai, en collaboration avec les maîtres d’ouvrage, a officiellement lancé le 19 août les travaux de construction de trois autoroutes majeures. Ces projets d’envergure nationale visent à relier les Hauts plateaux du Centre et le Sud au futur aéroport international de Long Thành, ainsi qu’aux complexes portuaires et logistiques de la zone économique clé du Sud.

Les trois projets concernés sont l'autoroute Dâu Giây - Tân Phu, l'élargissement de l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành et le tronçon Gia Nghia (province de Lâm Đồng) - Chon Thành (province de Dông Nai) de l'autoroute Nord-Sud à l’ouest.

Photo : VNA/CVN

Le projet de construction de l’autoroute Dâu Giây - Tân Phu (phase 1), premier segment de l’axe Dâu Giây - Liên Khuong, est réalisé par le consortium Truong Hai - Son Hai dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) sous contrat BOT (Construction - Exploitation - Transfert). L’investissement total s’élève à environ 8.496 milliards de dôngs (près de 323 millions de dollars). Longue de plus de 60 km, cette autoroute est conçue pour une vitesse de 100 km/h avec quatre voies de circulation. Les travaux devraient durer 24 mois, pour s’achever le 19 août 2027. Une fois mise en service, elle contribuera à compléter le réseau routier national, réduira les temps de transport, désengorgera la Nationale 20 et facilitera la connexion des provinces des Hauts plateaux du Centre avec l’aéroport de Long Thành, le port de Phuoc An et le complexe portuaire de Cai Mep - Thi Vai.

Toujours le 19 août, la Vietnam Expressway Corporation (VEC) a donné le coup d’envoi du projet d’élargissement de l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành. Classé comme projet de construction d’urgence, il vise à réduire la congestion et à renforcer la desserte de l’aéroport de Long Thành, dont la première phase doit être opérationnelle début 2026. D’une longueur de 21 km, ce projet mobilise un investissement de plus de 14.945 milliards de dôngs. La VEC prévoit d’achever l’essentiel des travaux d’ici fin 2026, avec une mise en service complète au deuxième trimestre 2027.

En parallèle, la section 1A de la rocade N°3 de Hô Chi Minh-Ville a été officiellement mise en service. Ce tronçon de plus de 8 km contribuera à fluidifier le trafic sur l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây et sur la Nationale 51.

Enfin, dans la matinée du 19 août, les travaux du pont Ma Dà ont été lancés dans la province de Dông Nai. Long de 583 m, cet ouvrage est financé par le budget provincial à hauteur de 133 milliards de dôngs. Il reliera la route provinciale 753 à la rocade N°4.

VNA/CVN