Un aéroport stratégique à double usage mis en chantier dans la région de la capitale

Le ministère de la Police a organisé mardi 19 août une cérémonie de mise en chantier du projet d’aéroport international de Gia Binh dans la commune de Gia Binh, province de Bac Ninh (Nord).

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de l’événement, le ministre de la Police, le général Luong Tam Quang, a souligné que l’aéroport international de Gia Binh était un projet national majeur, particulièrement important pour le réseau aéroportuaire national.

Conçu comme un aéroport stratégique à double usage dans la région de la capitale Hanoi, il servira à l’aviation civile et servira également de base au régiment de l’armée de l’air des Forces de sécurité publique populaire.

L’aéroport devrait contribuer à élargir l’espace de développement et à faire de Bac Ninh et d’autres localités du nord du pays un nouveau pôle de croissance, a-t-il souligné.

Il a exprimé la détermination des Forces de sécurité publique populaire à travailler en étroite collaboration avec les ministères, les secteurs, l’administration de Bac Ninh et l’investisseur afin de garantir que le projet soit achevé dans les délais et respecte les normes de sécurité et de qualité, afin que l’aéroport soit mis en service d’ici fin 2026 et puisse accueillir les activités de l’APEC en 2027.

Le ministre Luong Tam Quang a également demandé aux autorités locales de coordonner la mise en place des infrastructures de transport nécessaires à l’achèvement de la route reliant l’aéroport de Gia Binh à Hanoi à la fin 2026. Il a également appelé les parties concernées à prendre soin des ménages touchés par la mise en œuvre du projet.

L’aéroport international de Gia Binh s’étend sur près de 2.000 ha, répartis sur les communes de Gia Binh, Luong Tai, Nhan Thang et Lam Thao. Cet aéroport à double usage combinera harmonieusement et efficacement fonctions civiles et militaires, contribuant ainsi à améliorer la mobilité et la préparation au combat des forces armées et à préserver l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays.

Dans un premier temps, jusqu’en 2030, l’aéroport, qui adoptera les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), sera doté de deux pistes, capables d’accueillir environ 30 millions de passagers et 1,6 million de tonnes de fret par an. Après 2030, il sera agrandi pour accueillir quatre pistes et accueillir 50 millions de passagers et 2,5 millions de tonnes de fret par an.

Il devrait obtenir la note quatre étoiles de la prestigieuse organisation internationale de notation du transport aérien Skytrax d’ici 2029 et cinq étoiles d’ici 2032, et devenir l’un des 10 aéroports les plus beaux et les plus conviviaux du monde d’ici 2037.

VNA/CVN