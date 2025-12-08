E-sport : Hanoï déroule le tapis rouge pour le Delta Force Invitational 2025

Le tournoi d’e-sport "Delta Force Invitational 2025 : Warfare Mode" (DFIW 2025) se tiendra du 11 au 14 décembre à Hanoï, promettant une ambiance électrique et une compétition acharnée entre les huit meilleures équipes mondiales.

Lancé au Vietnam en juillet 2025, Delta Force s’est rapidement imposé comme une référence dans l’univers des jeux de tir tactique à la première personne (FPS). Pour cette édition, le "Warfare mode" a été choisi comme pièce maîtresse, offrant un spectacle explosif marqué par des stratégies variées sur un vaste terrain de jeu.

Dotée d’une cagnotte totale de 200.000 dollars, la compétition accueillera la très attendue équipe Rapid Lofi, représentante du Vietnam et récemment sacrée championne du tournoi national "Delta Force Ultimate Tournament 2025 : Warfare" après une série de victoires éclatantes.

Porteuse des espoirs du pays hôte, Rapid Lofi devra néanmoins affronter une concurrence redoutable incarnée par sept mastodontes issus des régions les plus compétitives du globe : TengLong, ProjectOne, DNI, NoMercy, Hostile Response, RexRegumQeon x 7SINS et ToxidoNxG.

La structure des récompenses financières reflète l’intensité de l’enjeu, avec un premier prix de 60.000 dollars promis au champion. Le vice-champion remportera 40.000 dollars et la troisième place sera dotée de 30.000 dollars, tandis que les équipes classées aux rangs inférieurs repartiront chacune avec un minimum de 10.000 dollars.

