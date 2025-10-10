Le Vietnam accueillera les Jeux asiatiques d’e-sport 2026

L’Association vietnamienne des sports récréatifs et électroniques (VIRESA) et la Fédération asiatique d’e-sport (AESF) ont signé lors du Forum asiatique d’e-sport, tenu les 9 et 10 octobre à Bangkok (Thaïlande), un protocole d’accord officialisant la désignation du Vietnam comme pays hôte de la 2ᵉ édition des Jeux asiatiques d’e-sport (AEG) en 2026.

Dans son discours, le président de la VIRESA, Dô Viêt Hung, également vice-président de l’AESF, a souligné que le Vietnam est l’un des marchés de l’e-sport les plus dynamiques de la région, avec plus de 28 millions de pratiquants dans une dizaine de disciplines populaires. Outre son fort potentiel en matière de sport électronique, le pays est également réputé pour sa culture diversifiée, ses paysages magnifiques et son hospitalité.

Nous sommes convaincus que l’AEG 2026 offrira non seulement une scène de compétition internationale de haut niveau aux athlètes, mais aussi une occasion unique pour les amis du monde entier de découvrir en profondeur la culture et l’identité vietnamiennes, a-t-il déclaré.

Aux côtés de nos partenaires d’Asie du Sud-Est, la VIRESA s’engage à offrir la meilleure expérience possible aux athlètes, aux fans et aux fédérations, dans un esprit de célébration du talent, de la créativité et de la connexion au sein de la communauté e-sport asiatique. Nous souhaitons que l’AEG 2026 soit plus qu’un tournoi : un symbole d’unité, d’innovation et de coopération régionale, a-t-il affirmé.

L’organisation de cet événement renforcera la position du Vietnam en tant que pôle e-sport de premier plan en Asie du Sud-Est et réaffirmera son engagement en faveur du développement de l’e-sport professionnel.

En tant qu’acteur clé de l’écosystème culturel numérique vietnamien, la VIRESA a pour vocation de promouvoir un environnement e-sport humain, créatif et durable. Cet effort contribue à la Stratégie nationale de transformation numérique et à la Stratégie nationale de développement des industries culturelles jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

L’AEG, événement e-sport d’envergure continentale initié et homologué par l’AESF, a tenu sa première édition à Bangkok du 25 novembre au 2 décembre 2024. Organisé par la Fédération thaïlandaise d’e-sport avec le soutien de l’Autorité sportive de Thaïlande (SAT) et du Fonds national de développement du sport (NSDF), l’événement a réuni 179 athlètes de 29 pays et territoires, devenant ainsi le plus grand tournoi e-sport d’Asie à ce jour.

L’équipe vietnamienne avait remporté la médaille d’argent en Arène de la Bravoure (Liên Quân Mobile), l’une des disciplines les plus prisées du pays.

