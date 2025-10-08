Le Vietnam devient le premier président de la Fédération d’e-sport d’Asie du Sud-Est

La Fédération d’e-sport d’Asie du Sud-Est (SEAEF) a été officiellement fondée le 8 octobre en Thaïlande, avec la participation de 11 pays membres de la région, a annoncé l’Association vietnamienne d’e-sport et de divertissement (VIRESA).

Créée dans le but de renforcer la coopération, de promouvoir le développement et d’exploiter pleinement le potentiel de l’e-sport au sein de l’ASEAN, la SEAEF a tenu sa première assemblée générale constitutive et élu son comité exécutif pour le mandat 2025-2029.

Dô Viêt Hung, président de la VIRESA, a été élu à l’unanimité président de la nouvelle fédération.

Fort d’une longue expérience dans la gestion et la planification stratégique du développement de l’e-sport, M. Hung occupe également la fonction de vice-président de la Fédération asiatique d’e-sport (AESF), représentant de la région Asie du Sud-Est.

Le comité exécutif de la SEAEF comprend également deux vice-présidents et deux membres : Ng Chong Geng (Singapour), Muhammad Naim Al Amin Bin Saharudin (Malaisie), Brian Lim (Philippines) et Camacho Ramos de Silva Pinto (Timor Leste).

"La SEAEF repose sur l’esprit de solidarité. En unissant nos forces et en agissant de concert, nous bâtirons un écosystème durable pour soutenir les athlètes, renforcer les fédérations et associations nationales et hisser l’e-sport d’Asie du Sud-Est sur la scène mondiale", a déclaré M. Hung.

La création de cette fédération marque une étape importante vers le développement harmonisé de l’e-sport régional. Elle devrait favoriser la coopération internationale, l’échange d’expertise professionnelle et rehausser la position de l’Asie du Sud-Est sur la carte mondiale de l’e-sport.

