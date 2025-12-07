La délégation sportive vietnamienne en Thaïlande pour les SEA Games 33

Dans la matinée du 7 décembre, une cérémonie solennelle s’est tenue à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoï, pour saluer la délégation sportive vietnamienne quittant pour la Thaïlande où se déroulera les 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games), le plus grand événement sportif régional.

Photo : VNA/CVN

Midi 7 décembre 2025, après plus de deux heures de vol au départ de Hanoï, la délégation sportive vietnamienne a atterri en toute sécurité à l'aéroport international de Suvarnabhumi (Bangkok, Thaïlande), marquant l'ouverture officielle de son parcours aux SEA Games 33 – le plus grand événement sportif de la région d'Asie du Sud-Est en 2025.

La délégation vietnamienne, conduite par Nguyên Hông Minh, directeur adjoint de l’Administration des Sports, compte 1.165 membres, dont 842 athlètes, 189 entraîneurs et 19 experts.

Elle participera à 47 des 66 disciplines au programme et vise à décrocher 91 à 110 médailles d’or et maintenir la présence du Vietnam dans le groupe de tête au classement général des SEA Games 33.

Les SEA Games 33 se tiendront du 9 au 20 décembre. Initialement réparties entre Bangkok, Chonburi et Songkhla, les compétitions sont finalement centralisées à Bangkok, en raison des inondations historiques ayant touché la province de Songkhla.

VNA/CVN