La mangrove de Gao Giông, un site bien préservé à Dông Thap

La mangrove de Gao Giông est située dans la commune éponyme, district de Cao Lanh, province de Dông Thap (Sud). Elle s'étend sur plus de 1.500 ha, avec un riche écosystème de faune et de flore.

Photo : VNA/CVN

Selon le chef du Comité de gestion de la mangrove de Gao Giông, Huynh Thanh Hiên, de nombreux efforts ont été déployés pour protéger son écosystème, notamment appeler les habitants locaux à minimiser l’utilisation de produits chimiques. En outre, les organes compétents renforcent la sensibilisation à la population pour qu’elle ne chasse pas d’animaux sauvages.

En parallèle, le Comité de gestion de la forêt s’emploie à créer un environnement sûr et favorable en termes de sources de nourriture, d'arbres et d'eau..., pour attirer les oiseaux migrants.

Des patrouilles et des inspections à l'intérieur et à l'extérieur de la zone forestière sont menées régulièrement pour empêcher les activités illégales et récupérer le matériel de braconnage.

Grâce aux efforts des forces compétentes et à la coopération de la population locale, la mangrove de Gao Giong est strictement protégée, la faune et la flore se développent. Actuellement, la forêt dispose d'une réserve ornithologique d'environ 40 ha, abritant environ 100 espèces d'oiseaux dont plusieurs rares et précieuses comme le Bec-ouvert indien (Anastomus oscitans) qui est inscrit dans le Livre Rouge du Vietnam.

Le Comité de gestion a planté également environ 140 espèces de bambous de toutes sortes pour mettre en œuvre une collection de bambous, ainsi qu'un projet de conservation de cette plante.

Photo : VNA/CVN

La zone écotouristique de Gao Giông a été ouverte aux visiteurs en 2003. Les visiteurs peuvent regarder des documentaires, admirer la vaste forêt depuis l'observatoire, prendre un bateau pour visiter la réserve ornithologique, visiter la route du bambou de Gao Giong, participer à la pêche, admirer des spectacles de Đờn ca tài tử- Art musical inscrit en 2013 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO…

Selon la directrice de la zone écotouristique de Gao Giông, Lê Ngoc Kiêu Oanh, depuis le début de 2024, environ 20.000 visiteurs ont été dénombrés.

Le Comité populaire du district de Cao Lanh vient de soumettre pour évaluation au Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural un projet de développement de l'écotourisme. Le projet souligne que le développement du tourisme doit s'appuyer sur les principes du développement durable, assurant la protection de l'environnement, des ressources naturelles et de la biodiversité. Le projet envisage de développer uniquement des attractions et des expériences touristiques dans des zones offrant des paysages magnifiques, un accès facile, de la sécurité, garantissant la tranquillité et l'intégrité de la nature, minimisant les impacts sur la faune et la flore.

Selon le Comité populaire du district de Cao Lanh, l'investissement total du projet s'élève à plus de 786 milliards de dongs. Le projet vise à attirer plus de 40.000 visiteurs d'ici 2030, d’enregistrer un chiffre d’affaires de plus de 24 milliards de dôngs/an.

VNA/CVN