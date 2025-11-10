Vinh Long renforce la lutte contre la pêche INN et sensibilise les pêcheurs

Le vice-directeur du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement de Vinh Long, Nguyên Van Buôi, a indiqué que la province mettait strictement en œuvre les dépêches officielles n°122/CD-TTg du 25 juillet 2025 et n°198/CD-TTg du 17 octobre 2025 du Premier ministre, concernant la mise en œuvre du mois d’action intensif contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et le développement durable du secteur des produits aquatiques.

Photo : VNA/CVN

Les services compétents ont mené une campagne de contrôle rigoureuse visant à vérifier l’ensemble des navires de pêche de la province en matière d’enregistrement, d’inspection technique et d’octroi de licences.

Les autorités locales, en collaboration avec les postes et stations de contrôle des gardes-frontières, ont intensifié les activités de sensibilisation afin d’élever la conscience des pêcheurs pour qu’ils respectent strictement les réglementations et s’abstiennent totalement de toute activité de pêche illégale dans les eaux étrangères.

Le port de pêche de Dinh An, désigné pour certifier les matières premières destinées à l’exportation, organise régulièrement des rencontres directes entre le personnel du poste de garde-frontière, le comité de gestion du port, les armateurs et les capitaines, pour leur rappeler les réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN.

Grâce à ces efforts, tous les armateurs et capitaines ont pleinement pris conscience de leurs responsabilités et se sont engagés à ne pas enfreindre les règles.

Selon le vice-directeur Nguyen Van Buôi, la province de Vinh Long compte actuellement 4.628 navires de pêche enregistrés, dont 2.255 navires de plus de 15 m de long, 706 navires entre 12 m et 15 m et 1.667 navires entre 6 m et 12 m. Parmi eux, 4.450 navires disposent d’un permis de pêche, soit un taux de 96,2%.

Depuis le début de l’année, aucun cas de navire opérant dans une zone non autorisée ni de violation des eaux étrangères par des navires de Vinh Long n’a été enregistré.

VNA/CVN