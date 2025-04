Le gouvernement accélère le traitement des projets en difficulté depuis longtemps

Le 31 mars 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié un télégramme officiel demandant aux ministères, organismes et autorités locales de réexaminer, mettre à jour et faire rapport sur les projets d’investissement confrontés à des blocages ou retards prolongés sur le système national d’investissement public.

>> L'Assemblée nationale adopte la Loi sur l’investissement public (modifié)

>> Les ministères et localités appelés à renforcer l'allocation des fonds d'investissement public

>> Le Premier ministre demande d’accélérer les investissements pour une croissance de 8% en 2025

>> Le Premier ministre appelle à lever les obstacles aux projets en suspens

Photo : VNA/CVN

Faire rapport sur les projets d’investissement confrontés à des blocages ou retards prolongés sur le système national d’investissement public, cette mesure vise à résoudre rapidement les projets en difficulté, éviter le gaspillage de ressources et promouvoir le développement socio-économique.

Un Comité de pilotage chargé de traiter les projets en difficulté a été mis en place, sous la direction du vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh. Lors de la réunion du Comité le 30 mars, le Premier ministre a confié au ministère des Finances la mission de créer une base de données nationale et de fournir des consignes claires sur la saisie des informations.

Photo : VNA/CVN

Les ministères, agences et collectivités doivent finaliser l’enregistrement des projets déjà signalés avant le 25 mars, continuer à recenser et signaler d’autres projets problématiques, soumettre les données sur la plateforme nationale (dautucong.mpi.gov.vn) avant le 10 avril 2025.

Passé ce délai, la plateforme ne recevra plus d’informations. Les entités n’ayant pas transmis de nouveaux projets seront considérées comme n’ayant plus de dossiers en difficulté et devront assumer leur responsabilité devant le gouvernement et la loi.

Le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh supervisera la mise en œuvre et transmettra au Premier ministre les questions dépassant ses compétences. Le Bureau gouvernemental sera chargé du suivi et du rappel à l’ordre des entités concernées.

VNA/CVN