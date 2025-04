VinFast et DHL partenarisent pour livrer des pièces détachées en Europe

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a annoncé lundi 31 mars son partenariat avec DHL, spécialiste mondial de la logistique et du transport international, pour optimiser la gestion de l’ensemble de son réseau de pièces détachées grâce à une solution logistique unique.

Photo : CTV/CVN

Servant tous ses clients européens depuis le site de DHL Supply Chain à Holtum, près de Born, le géant de la logistique stockera les pièces détachées de tous les modèles VinFast européens et gérera l’ensemble des étapes de l’emballage et de la distribution, des formalités d’importation à la livraison finale. Les clients de VinFast bénéficieront d’une chaîne d’approvisionnement robuste qui permettra la livraison des pièces détachées en 24 heures.

Nous sommes ravis d’accueillir DHL au sein du réseau de fournisseurs de confiance de VinFast, a déclaré Lê Thi Thu Trang, Pdg de VinFast Europe, ajoutant que la création d’une solution unique qui simplifie la chaîne d’approvisionnement en pièces détachées de VinFast s’inscrit dans l’ambition du constructeur vietnamien d’offrir un service client et une expérience utilisateur de premier ordre.

De son côté, Etienne Kennis, responsable du développement commercial d’DHL à Benelux, a souligné que son entreprise est ravie de collaborer avec VinFast et de soutenir sa croissance en lui fournissant des solutions d’entreposage et de transport fiables.

Collaborer avec DHL offre l’évolutivité nécessaire pour répondre aux futurs besoins de VinFast dans le cadre de son expansion européenne. Les entreprises explorent actuellement de nouvelles installations potentielles qui répondront au mieux aux exigences de nouveaux marchés. Alors que la présence européenne de VinFast s’étend avec la prochaine vague de lancements européens, sa vision centrée sur le client peut rester fidèle à ses valeurs.

Outre la plateforme de distribution principale de Holtum, DHL stocke également toutes les batteries et composants VinFast pour ses modèles européens VF 6 et VF 8 dans une installation DHL en République tchèque, prête à approvisionner les magasins VinFast en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

VNA/CVN