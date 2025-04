Vietnam - Chine

Vietnam Airlines reprend ses vols entre Hong Kong et Hô Chi Minh-Ville

La réouverture de cette ligne aérienne renforce la position de Vietnam Airlines sur le marché international et s'inscrit dans sa stratégie d'expansion du réseau et d'optimisation de l'efficacité opérationnelle. Vietnam Airlines proposera initialement un vol quotidien en Airbus A321 de nouvelle génération.

Nguyên Minh Toàn, directeur de la succursale de Vietnam Airlines à Hong Kong, a précisé que cette reprise s'inscrivait dans un plan plus large de lancement de nouvelles lignes et de rétablissement de 15 liaisons internationales vers des destinations clés, notamment en Italie, en Russie, au Danemark, en Chine, à Hong Kong (Chine), en Inde, au Japon, en République de Corée et aux Émirats arabes unis.

La reprise de cette liaison aérienne facilitera les déplacements des hommes d'affaires, des investisseurs et des touristes entre le Vietnam et Hong Kong (Chine), stimulant ainsi le développement des affaires, le commerce et les échanges culturels bilatéraux, ainsi qu'avec d'autres pays de la région et du monde.

Hong Kong (Chine) est le 5e investisseur direct au Vietnam, avec un commerce bilatéral en croissance constante. De plus, le nombre de touristes vietnamiens à Hong Kong a connu une forte augmentation, doublant au premier semestre 2024 par rapport à la même période de l'année précédente.

Actuellement, Vietnam Airlines opère sept vols hebdomadaires aller-retour entre Hong Kong et Hanoï. La reprise des vols entre Hong Kong et Hô Chi Minh-Ville doublera le nombre total de vols de la compagnie entre ces destinations.

VNA/CVN