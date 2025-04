Proposition de réduction de la TVA de 2 % jusqu'à fin 2026

Ce ministère propose une réduction de 2 %, qui s'appliquerait du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026. Parmi les biens et services concernés figurent les carburants, les produits et services liés aux technologies de l'information. Selon les experts, cette mesure constitue une solution pratique pour stimuler la demande des consommateurs, promouvoir la production et les affaires, soutenir le développement des entreprises et favoriser la croissance économique.

Si cette politique est approuvée, la réduction des recettes budgétaires de l'État pendant les six derniers mois de 2025 et l'année 2026 devrait atteindre environ 121,74 trillions de dôngs.

Cette réduction d’impôt proposée vise non seulement à soutenir les entreprises, mais aussi à accroître la croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 8% ou plus d’ici 2025, créant ainsi une base solide pour atteindre une croissance à deux chiffres durant la période 2026-2030.

Évaluant cette proposition du ministère des Finances, les experts ont souligné qu'il s'agissait d'une solution pragmatique, contribuant à stimuler la demande des consommateurs, à promouvoir la production et les affaires, et à soutenir la croissance économique.

Le Dr. Nguyên Van Hiên, vice-directeur de l'Université Gia Dinh, a affirmé que la réduction de la TVA était une politique très appropriée. Elle permet de réduire le niveau des prix des biens sur le marché, ce qui soutient la stimulation de la demande, contribue au contrôle de l’inflation, favorise le développement de l’économie et aide indirectement les entreprises à consommer davantage de biens, créant ainsi les conditions nécessaires pour restaurer la production et élargir le marché.

Une fois approuvée, cette politique soutiendra efficacement les citoyens et les entreprises, tout en contribuant à la maîtrise de l'inflation, à la stabilité macroéconomique et à la croissance économique, a-t-il ajouté.

Partageant cet avis, le professeur associé Dr. Lê Xuân Truong, chef du département des impôts et des douanes à l'Académie des finances, a souligné que cette politique, en stimulant la demande des citoyens, serait la solution la plus rapide et la plus efficace pour promouvoir la croissance et résoudre les difficultés de production des entreprises.

Le Dr. Nguyên Minh Phong a mis en avant le fait que la réduction de la TVA stimulerait la production et les affaires, générant ainsi des recettes supplémentaires pour le budget.

