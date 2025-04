Honda rappelle les motos CB650R et CBR650R au Vietnam

La Commission nationale de la concurrence, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, a annoncé avoir reçu un rapport de Honda Vietnam Co. Ltd. concernant le rappel de 69 motos CB650R et CBR650R importées et distribuées sur le marché vietnamien.

Photo : Bnews/CVN

Les unités rappelées seront examinées et leurs leviers de vitesses seront remplacés.

Selon la commission, le constructeur a indiqué que, pendant l'utilisation, les boulons et écrous des leviers de vitesses des motos concernées pourraient se desserrer et se détacher, rendant le changement de vitesse impossible.

Honda a identifié la cause du problème comme étant une épaisseur de peinture inappropriée sur le levier de vitesses, empêchant une surface de contact directe et sûre. Par conséquent, la force de serrage n'est pas répartie uniformément, ce qui entraîne une perte d'étanchéité. Par conséquent, les boulons et les écrous peuvent se desserrer avec le temps, affectant le capteur de débattement et la pédale, ce qui peut empêcher le fonctionnement optimal de la moto.

À l'heure actuelle, l'entreprise n'a enregistré aucun incident affectant le fonctionnement ou la sécurité des motos. Cependant, en tant que fabricant et importateur, le groupe Honda et Honda Vietnam proposent ce programme de rappel visant à remplacer les leviers de vitesses des motos concernées afin de garantir la sécurité des véhicules et des utilisateurs, et de fournir des produits de qualité optimale aux clients, a déclaré un représentant de Honda Vietnam.

Pour garantir la sécurité du conducteur et des passagers, l'entreprise recommande également aux consommateurs de confier rapidement leurs motos concernées à des ateliers de réparation agréés pour grosses cylindrées (Honda Dream Wing) et à des ateliers de réparation agréés (HEAD) pour une inspection et une réparation gratuites.

Le programme de rappel a débuté le 25 mars 2025, avec une durée d'inspection et de remplacement des pièces d'environ 20 minutes par moto.

VNA/CVN