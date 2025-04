Vietnam et République de Corée renforcent leur coopération dans le développement ferroviaire

Le ministère de la Construction, en coordination avec le ministère sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports (MOLIT), a organisé le 31 mars à Hanoï le Forum de coopération ferroviaire Vietnam - République de Corée 2025.

Lors du forum, plusieurs protocoles d'accord ont été signés, notamment un protocole d’accord tripartite entre la Société des chemins de fer sud-coréens (Korea Railroad Corporation – KORAIL), la Compagnie nationale des chemins de fer sud-coréens (Korean National Railway – KNR) et la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (Vietnam Railways – VNR) ; et un protocole d’accord entre l'Association des chemins de fer de la République de Corée (Korea Railway Association – KORASS) et l'Association des entrepreneurs en construction du Vietnam.

Lors du forum, le vice-ministre vietnamien de la Construction, Nguyên Danh Huy, a salué la coopération entre le Vietnam et la République de Corée dans le domaine des transports. Actuellement, la République de Corée est le deuxième plus grand bailleur de fonds bilatéral dans ce secteur au Vietnam.

Depuis 1996, le gouvernement sud-coréen apporte un soutien financier au Vietnam pour le développement des infrastructures de transport. À ce jour, les deux pays ont achevé neuf projets représentant un montant total de prêts supérieur à un milliard de dollars, et mettent actuellement en œuvre six autres projets, pour un total avoisinant les 600 millions de dollars.

Le Vietnam espère que la République de Corée partagera ses précieuses expériences acquises dans le développement de son système ferroviaire, a déclaré le vice-ministre Nguyên Danh Huy.

De son côté, le ministre sud-coréen du MOLIT, Park Sangwoo, a affirmé que son pays est prêt à accompagner le Vietnam à chaque étape - de la construction à l'exploitation des lignes de train à grande vitesse -, notamment en matière de transfert de technologies, de formation et d'expertise.

Dans le cadre du forum, l'Autorité vietnamienne des chemins de fer a présenté le plan directeur de développement du réseau ferroviaire national, ainsi que l’état d’avancement de plusieurs projets clés. Les représentants de KORAIL et de KNR ont également partagé leurs expériences et leurs technologies, en particulier sur le transfert technologique, l’organisation de l’industrie ferroviaire, ainsi que la gestion et l’exploitation de systèmes ferroviaires à grande vitesse.

