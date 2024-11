Dông Nai attribue des décisions d'investissement à 17 projets

Un total de 17 projets d'investissement ont été attribués par le Comité populaire de la province de Dông Nai à des entreprises, avec un capital total de plus de six milliards d'USD.

>> Ninh Thuân : appel aux investissements dans la province de Dông Nai

>> Dông Nai déroule le tapis vert aux investisseurs

Ces projets ont reçu des décisions d'investissement par le Comité populaire de la province de Dông Nai dans la matinée du 24 septembre. Parmi ceux-ci, on trouve six projets d’IDE et 12 projets d’investisseurs nationaux. L'événement a eu lieu après l’approbation par le Premier ministre de la planification de la province de Dông Nai pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050.

Parmi les projets investissés cette fois-ci figurent le parc industriel Tân Hiêp - Bàu Can avec une phase 1 de plus de 1.000 ha près de l'aéroport de Long Thành ; la zone urbaine de 300 ha au milieu de la rivière Dông Nai ; le centre commercial Hiêp Hoa ; la zone touristique urbaine de Nhon Phuoc.

Le projet de construction d'infrastructures et d'affaires du parc industriel Tân Hiêp - Bàu Can (phase 1) est investi par la société par actions du parc industriel Tên Hiêp avec un capital total de 9.252 milliards de dôngs. Cette entreprise a été créée en 2020, son secteur principal étant le secteur immobilier, le conseil en courtage et les enchères.

Le projet de zone urbaine touristique de Nhon Phuoc (Angel Island) est investi par la compagnie de l’immobilier Sông Tiên et le groupe Hung Thinh est un partenaire stratégique, avec une superficie de 204 hectares, situé sur l'île de Nhon Phuoc, commune de Dai Phuoc, district de Nhon Trach. Le projet vise à se développer en un complexe urbain haut de gamme sur l'île vierge la plus proche de Hô Chi Minh-Ville.

Quant au projet de zone urbaine Hiêp Hoa dans le quartier Hiêp Hoa, ville de Biên Hoa, il s'agit d'un partenariat de cinq investisseurs. Le projet dispose d'un capital d'investissement de 72.290 milliards de dôngs, le capital d'apport de la coentreprise s'élève à plus de 10.800 milliards de dôngs, le reste étant constitué de capital mobilisé. Le coût de l’indemnisation et de l’aide à la réinstallation s’élève à environ 16.700 milliards de dôngs.

Le centre commercial du quartier Hiêp Hoa, ville de Biên Hoa, est investi par la société par actions du groupe Viêt Phat avec un capital total de 6.000 milliards de dôngs. Le projet sera déployé sur près de 12 ha, dont plus de 10 ha pour un centre commercial et plus de 1,5 ha pour trois rues autour de celui-ci.

Dans le domaine de l'immobilier et de la construction de logements, un certain nombre de projets d’envergure ont reçu des certificats d'investissement: projet de 1000 logements sociaux dans le quartier de Long Binh Tân, ville de Biên Hoa, avec un capital d'investissement total de 1 387 milliards de dôngs ; complexe d'appartements dans la commune de Phuoc An, district de Nhon Trach, sur 5,61 hectares, d’un capital d'investissement total de 2028 milliards de dôngs.

Dans le secteur industriel, la province de Dông Nai a attribué des certificats d'investissement à un certain nombre de projets de haute technologie tels que : projet de fabrication d'équipements et d'instruments optiques (capital d'investissement de 29 millions d'USD) ; projet d'investissement pour produire des semi-conducteurs utilisés en électronique (54 millions d'USD) ; projet d'usine de télévision Regza Vietnam (40 millions d'USD)...

Selon le Comité populaire provincial de Dông Nai, les recettes budgétaires sur neuf mois ont atteint environ 43.700 milliards de dôngs, soit une augmentation de 11% en un an.

Le capital d'investissement national total s'élève à plus de 42.100 milliards de dôngs, soit cinq fois plus que sur la même période de 2023. L'attraction des investissements IDE a atteint près de 1,1 milliard d'USD, + 34%.

Dông Nai prévoit que d'ici 2030, deux zones seront utilisées comme nouveaux moteurs de développement, à savoir : la zone urbaine de l'aéroport de Long Thành (appartenant aux districts de Long Thành, Nhon Trach et Cam My) et la zone du corridor fluvial de Dông Nai (comprenant cinq subdivisions dans les districts de Tân Phu, Dinh Quan, Vinh Cuu, Long Thành, Nhon Trach et Biên Hoa).

Texte et photos : Minh Thu et CTV/CVN