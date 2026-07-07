DIFF 2026 : quand les feux d'artifice propulsent le tourisme de Dà Nang

Classé parmi les neuf fêtes les plus incontournables de la planète, le Festival international de feux d'artifice de Dà Nang (DIFF) 2026 confirme son rayonnement mondial. Il a attiré plus de 557.000 visiteurs durant ses cinq soirées de qualification, avec un taux d’occupation hôtelier supérieur à 70% dans l’ensemble de la ville. Des chiffres impressionnants qui illustrent la puissance d’attraction du DIFF et son rôle majeur dans le dynamisme touristique local.

>> DIFF 2026 : le Vietnam et la France illuminent Dà Nang sous le signe du patrimoine

>> DIFF 2026 : le Japon et l'Italie racontent la culture à travers des feux d'artifice spectaculaires

>> DIFF : de festival de feux d’artifice à “marque phare” de l’été au Vietnam

>> La Chine et le Portugal en finale du DIFF 2026 à Dà Nang

>> Dà Nang : Le DIFF 2026, un véritable levier de croissance pour le tourisme local

Avec plus de 557.000 visiteurs ayant séjourné dans la ville au cours des cinq soirées de compétition et un taux d’occupation hôtelier moyen supérieur à 70%, le Festival international de feux d’artifice de Dà Nang 2026 (DIFF 2026) confirme son formidable pouvoir d’attraction. Classé parmi les neuf festivals les plus incontournables de la planète, l’événement s’impose plus que jamais comme l’un des principaux moteurs du tourisme de la cité balnéaire.

Après cinq soirées de compétition, marquées par des spectacles pyrotechniques considérés comme les plus impressionnants et les plus disputés de l’histoire du festival, le DIFF 2026, coorganisé par le Comité populaire de Dà Nang et le groupe Sun Group, entre dans sa dernière ligne droite. Au-delà de la qualité de ses feux d’artifice et de ses spectacles musicaux de grande envergure, l’événement confirme son statut de véritable locomotive du tourisme local.

Des chiffres qui parlent

Au cours des cinq soirées de compétition, organisées les 30 mai, 6, 13, 20 et 27 juin, Dà Nang a enregistré plus de 557.000 visiteurs ayant séjourné sur place, soit une hausse de 34% par rapport à la même période de l’an dernier. Chaque soirée a attiré plus de 100.000 visiteurs, avec un pic d’environ 117.400 personnes lors de la cinquième soirée, le 27 juin, soit un record depuis le début de cette édition.

Photo : Sun Group/CVN

Ces résultats constituent un signal très encourageant pour le tourisme de Dà Nang. Au lieu de provoquer un simple afflux de visiteurs le temps d’un week-end, le DIFF permet désormais de maintenir une fréquentation soutenue pendant plusieurs semaines consécutives. Les hôtels, restaurants, agences de voyages, entreprises de transport et sites de loisirs peuvent ainsi mieux anticiper leur activité, optimiser leurs capacités d’accueil et accroître leurs revenus.

Le profil des visiteurs illustre également le rayonnement croissant du festival. Parmi les touristes ayant séjourné à Dà Nang durant les cinq soirées de compétition, plus de 233.000 étaient des visiteurs internationaux, soit près de 42% du total. Selon les organisateurs du DIFF 2026, ils provenaient notamment d’Inde, du Kazakhstan, d’Irlande, du Royaume-Uni, d’Australie ou encore des Pays-Bas. Ces clientèles, réputées pour leur pouvoir d’achat élevé, combinent généralement hébergement, restauration, loisirs et découvertes culturelles, générant ainsi d’importantes retombées économiques pour la destination.

Les quelque 324.000 visiteurs vietnamiens témoignent, quant à eux, de l’attrait intact du festival auprès du marché domestique. Familles, groupes d’amis et vacanciers de week-end choisissent Dà Nang non seulement pour assister aux spectacles pyrotechniques, mais aussi pour profiter de séjours balnéaires, découvrir les attractions de la ville et explorer ses environs.

Photo : Sun Group/CVN

Les soirs de festival, bien au-delà des tribunes installées le long de la rivière Hàn, les rues du centre-ville, les hôtels, les restaurants, les cafés, les croisières fluviales et les sites de loisirs affichent une forte affluence dès le début de la soirée. Avant et après les spectacles, de nombreux visiteurs poursuivent leur séjour en découvrant la zone touristique Sun World Ba Nà Hills, la plage de My Khê, la vieille ville de Hôi An ou encore le sanctuaire de My Son. Cette diversité d’expériences contribue à faire du DIFF un levier majeur de la stratégie touristique de Dà Nang, en prolongeant la durée des séjours, en stimulant les dépenses des visiteurs et en générant des retombées pour l’ensemble de l’économie touristique.

Qu'est-ce qui fait l'attrait du DIFF ?

Si les chiffres témoignent de l’efficacité du festival, sa capacité à se réinventer en permanence constitue sans doute la clé de son attractivité depuis près de deux décennies. Cette année, le DIFF a d’ailleurs franchi une nouvelle étape en étant classé parmi les neuf festivals les plus incontournables au monde par le prestigieux magazine de voyage Travel + Leisure.

L’engouement suscité par le DIFF 2026 n’a rien d’un phénomène passager. Il est le fruit d’un travail de longue haleine, marqué par des investissements constants, des innovations régulières et un renouvellement permanent de son offre afin de proposer, année après année, une expérience que les visiteurs souhaitent revivre.

Photo : Sun Group/CVN

Créé en 2008 sous la forme d’un concours international de feux d’artifice, le DIFF a pris une nouvelle dimension depuis que Sun Group en est devenu le coorganisateur aux côtés du Comité populaire de Dà Nang, en 2017. L’événement s’est transformé en une véritable saison festive de plus d’un mois, réunissant les meilleures équipes pyrotechniques du monde ainsi que de grands spectacles mêlant musique, arts de la scène et technologies de pointe. Au fil des éditions, sa réputation n’a cessé de se renforcer.

Autre évolution significative : alors qu’autrefois les visiteurs décidaient souvent d’assister aux spectacles quelques jours seulement avant leur tenue, la réservation des billets pour le DIFF fait désormais partie intégrante de la préparation des vacances d’été. La progression constante de la demande montre que le festival est devenu bien davantage qu’un simple spectacle pyrotechnique : une véritable marque d’expérience touristique. Cette année, l’ouverture anticipée de la tribune A4 dès la cinquième soirée illustre parfaitement l’engouement du public pour des représentations régulièrement affichées à guichets fermés.

Au milieu de la foule rassemblée sur les rives de la rivière Hàn lors de la cinquième soirée, Khánh Linh, venue de la province de Nghệ An, ne cachait pas son enthousiasme : "J’ai été véritablement émerveillée par les spectacles. L’ambiance du festival, la musique et les feux d’artifice illuminant le ciel créent une émotion unique. Pour moi, le DIFF est devenu l’un des symboles incontournables de Dà Nang."

Photo : Sun Group/CVN

Selon le général de brigade et musicien Nguyên Duc Trinh, président de l'Association des musiciens du Vietnam, membre du jury du DIFF et observateur fidèle du festival depuis de nombreuses années, le DIFF 2026 confirme pleinement son statut de rendez-vous pyrotechnique de dimension internationale. "Ce qui distingue particulièrement cette édition, c’est l’esprit d’innovation et la volonté des équipes de repousser sans cesse leurs propres limites. Même les formations les plus titrées sur la scène internationale refusent de se reposer sur leurs succès passés et cherchent continuellement de nouvelles idées afin d’offrir des spectacles toujours plus impressionnants", souligne-t-il.

À plus grande échelle, Nadia Shakira Wong, directrice générale de la société Global2000 et conseillère du jury du DIFF, estime que le Festival international des feux d’artifice de Dà Nang se démarque des grands rendez-vous pyrotechniques de Cannes ou de Montréal par sa conception artistique. Chaque soirée est pensée comme un spectacle complet, associant narration, musique, lumière, éléments culturels et feux d’artifice, pour offrir au public un véritable voyage émotionnel.

"C’est précisément l’équilibre entre ce que le public voit et ce qu’il ressent qui confère au DIFF son identité singulière dans l’univers mondial des festivals pyrotechniques", conclut-elle.

Photo : Sun Group/CVN

Au-delà des spectaculaires feux d’artifice, chaque soirée du DIFF est conçue comme un véritable spectacle mêlant musique, arts de la scène et performances visuelles. À l’heure où Dà Nang affirme son positionnement en tant que destination de référence pour le tourisme événementiel, les festivals et le tourisme balnéaire, le Festival international des feux d’artifice démontre qu’il est bien plus qu’une simple compétition pyrotechnique. Grâce à des investissements continus, à une capacité constante d’innovation et à une intégration étroite dans l’écosystème touristique de la ville, le DIFF ne se contente plus d’illuminer les soirées estivales. Il constitue désormais un véritable moteur de croissance pour le secteur des services, stimule les dépenses touristiques et contribue à renforcer l’image de Dà Nang en tant que destination de premier plan.

Fort du succès rencontré lors des cinq premières soirées de compétition, le festival devrait atteindre son apogée lors de la grande finale, prévue le 11 juillet au soir. Les deux équipes finalistes, venues de Chine et du Portugal, présenteront leurs créations les plus ambitieuses afin de convaincre le jury et les dizaines de milliers de spectateurs rassemblés sur les rives de la rivière Hàn. Bien plus qu’une simple compétition destinée à désigner un vainqueur, cette soirée finale s’annonce comme un véritable spectacle international mêlant feux d’artifice, musique et performances artistiques. Elle viendra couronner une édition 2026 particulièrement réussie, tout en prolongeant l’élan de la saison touristique estivale de Dà Nang.

Thu Huong/CVN