Quand le lotus raconte l'histoire de Hanoï

Bien plus qu'une simple fleur estivale, le lotus fait depuis longtemps partie intégrante de la mémoire collective et de la vie culturelle des Hanoïens. À chaque floraison, le lac de l'Ouest (Hô Tây) revêt un charme singulier qui attire habitants et visiteurs, venus admirer les étendues de lotus, déguster le célèbre thé au lotus et savourer l'atmosphère raffinée de la capitale millénaire.

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Photos : VNA/CVN

Du 26 au 28 juin, les rives du lac de l'Ouest (Hô Tây) sont devenues le théâtre d'une riche programmation culturelle, artistique et participative à l'occasion du Festival du lotus de Hanoï 2026, placé sous le thème "Les couleurs du lotus de Hanoï" (Sac Sen Hà Nôi).

Cette année, le Festival du lotus célèbre la beauté de cette fleur emblématique tout en invitant le public à découvrir les valeurs culturelles forgées autour d'elle au fil des générations.

Loin d'être une simple exposition florale, le festival a été conçu comme un véritable parcours de découverte, offrant aux habitants comme aux visiteurs l'occasion d'appréhender le lotus sous des angles multiples.

Dans l'espace "Lotus - Quintessence et art de vivre", plusieurs dizaines de variétés rares de lotus, originaires de Hanoï et de nombreuses autres localités du pays, sont réunies. Du lotus Bách Diêp de Hô Tây au lotus Quan Âm, en passant par les variétés cultivées dans les quartiers de Long Biên ou encore de Gia Lâm, chacune raconte une histoire intimement liée aux conditions naturelles, aux savoir-faire agricoles et aux traditions culturelles de son terroir.

Photo : VNA/CVN

Au-delà des fleurs elles-mêmes, les visiteurs découvrent toute la richesse des créations issues du lotus. Le métier traditionnel d'imprégnation du thé au lotus, le tissage de la soie de lotus, les produits artisanaux, la gastronomie inspirée de cette fleur ainsi que de nombreuses œuvres artistiques composent un espace d'expériences immersives où le lotus ne se contemple pas seulement : il se déguste, se ressent et révèle toute la profondeur de son héritage culturel.

Les espaces consacrés à l'art et à la création prolongent cette immersion à travers des expositions de calligraphie et de peinture, des ateliers de dessin destinés aux enfants ainsi que des spectacles artistiques. Parallèlement, le programme "Le lotus descend dans la rue", réunissant plusieurs milliers de participants vêtus d'áo dài ornés de motifs de lotus, a transformé les avenues bordant Hô Tây en un tableau culturel vivant.

La richesse du festival ne réside pas tant dans le nombre de ses activités que dans la manière dont chacune d'elles éclaire une dimension différente du lotus, de la nature à la vie quotidienne, de l'art aux traditions communautaires. Cette complémentarité fait du Festival du Lotus bien plus qu'un simple rendez-vous culturel : elle invite le public à un véritable voyage au cœur de l'identité culturelle de Hanoï.

L'un des temps forts du Festival du Lotus de Hanoï 2026 a eu lieu le 27 juin au matin, lorsque le Comité populaire du quartier de Tây Hô a remis les certificats de reconnaissance du village de métier traditionnel de parfumer du thé au lotus de Quang Ba ainsi que du métier traditionnel de parfumer du thé au lotus de Quang An.

Photos : VNA/CVN

Cette double reconnaissance rend hommage au travail inlassable de plusieurs générations d'artisans qui ont su préserver ce savoir-faire ancestral. Elle nourrit également l'ambition de faire du thé au lotus de Hô Tây une véritable signature culturelle de la capitale, au service du développement touristique et économique.

Si le festival permet au grand public de découvrir toute la richesse de la culture du lotus, chaque produit présenté est avant tout le fruit du travail de femmes et d'hommes qui, jour après jour, perpétuent et réinventent cet héritage.

Pour Dinh Thi Hiên, représentante de la marque Hiên Xiêm, spécialisée dans le thé au lotus de Hô Tây, la réussite du festival ne se mesure pas au volume des ventes, mais à l'intérêt qu'il suscite pour le lotus et les métiers traditionnels de Hanoï.

"Dès que l'on évoque le thé au lotus de Hô Tây, c'est toute l'élégance et le raffinement de Hanoï qui viennent à l'esprit. La plus grande difficulté consiste à imprégner parfaitement chaque feuille de thé du parfum du lotus. Tout le processus est réalisé entièrement à la main, et ma famille perpétue ce métier depuis cinq générations", explique-t-elle.

Photo : VNA/CVN

Forts de cet héritage, de nombreux artisans cherchent aujourd'hui à rapprocher le lotus des modes de vie contemporains. Thé au lotus lyophilisé, cadeaux inspirés du lotus ou créations design : autant d'innovations qui offrent de nouvelles expressions à cette fleur emblématique tout en préservant l'essence de la tradition.

Pour Bùi Truong Diêu Linh, représentante de la maison An Di Trà à Huê, préservation et innovation sont indissociables.

"Nous devons préserver les valeurs culturelles fondamentales tout en faisant preuve de créativité afin que nos produits parlent davantage aux jeunes générations et répondent aux attentes de la vie moderne. L'essentiel est que les artisans comprennent profondément la valeur du lotus et y consacrent tout leur savoir-faire et leur passion. C'est à cette condition que leurs créations pourront réellement toucher le public", souligne-t-elle.

Photos : VNA/CVN

Au-delà des artisans, le festival a également permis à de nombreux visiteurs de redécouvrir, sous un regard nouveau, un patrimoine qui leur est pourtant familier. Minh Nguyêt, créatrice d'áo dài, du quartier de Thuy Khuê à Hanoï, confie avoir pris davantage conscience de la richesse de la culture du lotus après avoir visité le festival. Elle continue désormais d'intégrer cette fleur dans ses créations destinées à des clientes participant à des événements internationaux ou poursuivant leurs études à l'étranger. Son souhait est que ces áo dài deviennent, au-delà des frontières, de précieux souvenirs et des ambassadeurs de la culture vietnamienne.

Autant de témoignages qui montrent que le lotus ne demeure pas seulement un symbole du passé ou un héritage culturel : il continue d'inspirer la création et de s'épanouir dans la société vietnamienne contemporaine sous des formes toujours renouvelées.

Depuis plusieurs années, Hanoï a fait des industries culturelles l'un des nouveaux moteurs de sa croissance. Avec le Festival du lotus, la capitale Hanoï construit progressivement un produit touristique culturel porteur d'une identité qui lui est propre.

L'originalité de ce festival réside dans son approche. Le lotus n'y est pas présenté comme un simple élément du paysage, mais comme le trait d'union entre l'histoire, les villages de métiers, les arts, la gastronomie et la vie communautaire. Cette mise en perspective enrichit l'expérience des visiteurs tout en ouvrant de nouvelles perspectives aux patrimoines culturels traditionnels dans le cadre de l'économie créative.

Photo : VNA/CVN

Pour de nombreux spécialistes, à l'heure où les destinations touristiques rivalisent de plus en plus par leur identité, ce ne sont pas uniquement les paysages qui fidélisent les visiteurs, mais aussi les récits qui leur donnent du sens. Le lotus de Hô Tây, le métier traditionnel d'embaumement du thé au lotus, l'áo dài, les arts populaires ou encore les expériences communautaires constituent autant de ressources permettant à Hanoï de raconter sa propre histoire.

Sur le plan éducatif, Pham Tu Anh, enseignante au collège Dông Thai de Hanoï, estime que des manifestations telles que le Festival du lotus contribuent à sensibiliser les jeunes générations au patrimoine culturel national.

Photo : VNA/CVN

"À mes yeux, le lotus mérite pleinement d'être considéré comme l'un des symboles culturels du Vietnam. Au-delà de sa beauté, il incarne la noblesse d'âme, la résilience et les plus belles qualités du peuple vietnamien. J'espère que de telles initiatives se multiplieront afin de faire rayonner davantage l'image du lotus", souligne-t-elle.

Certaines fleurs ne s'épanouissent qu'au rythme des saisons. D'autres conservent la mémoire d'une terre. À Hanoï, le lotus est bien plus qu'une merveille de la nature : il incarne l'élégance de la capitale et des valeurs culturelles transmises de génération en génération.

Photo : VNA/CVN

À travers le langage du festival, la création artistique et les expériences participatives, ainsi que la reconnaissance et la valorisation des villages de métiers et des savoir-faire traditionnels, le Festival du lotus de Hanoï dépasse le cadre d'un simple événement culturel. Il illustre la volonté de la capitale de bâtir une marque touristique singulière, où la culture n'est pas un simple accompagnement du développement, mais en constitue le fondement même, au service d'un développement durable.

Thu Huong/CVN