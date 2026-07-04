Hô Chi Minh-Ville, carrefour dynamique du tourisme vietnamien

Cinquante ans après avoir adopté le nom de l'Oncle Hô, la mégapole du Sud se métamorphose en un pôle touristique numérique, diversifié et durable, avec l’ambition d’accueillir 11 millions de visiteurs internationaux et 50 millions de voyageurs domestiques en 2026. Hô Chi Minh-Ville dépasse désormais les services traditionnels pour façonner un véritable écosystème d’expériences interconnectées.

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Photo : VNA/CVN

Grâce à une digitalisation accélérée - cartes interactives et applications intelligentes, la technologie devient un “ambassadeur culturel” chargé de valoriser le patrimoine local. Cette orientation est épaulée par la Résolution N°62 du Conseil populaire municipal, un levier politique qui dynamise le tourisme MICE (tourisme d’affaires), comme l’illustre l’accueil récent de délégations prestigieuses.

En parallèle, la cité exploite ses synergies régionales pour relier circuits urbains, escapades balnéaires et écotourisme à Cân Gio. Des offres inédites, allant des survols en hélicoptère aux croisières fluviales, se conjuguent à un tourisme communautaire en pleine expansion. Forte d’une infrastructure hôtelière solide et d’une vision intégrée, la métropole consolide son attractivité et affirme durablement sa marque sur la scène mondiale.

Texte et photos : Huong Linh - VNA/CVN