Hô Chi Minh-Ville, carrefour dynamique du tourisme vietnamien

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|Croisière sur la rivière de Saigon, produit phare du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.
|Photo : VNA/CVN
Grâce à une digitalisation accélérée - cartes interactives et applications intelligentes, la technologie devient un “ambassadeur culturel” chargé de valoriser le patrimoine local. Cette orientation est épaulée par la Résolution N°62 du Conseil populaire municipal, un levier politique qui dynamise le tourisme MICE (tourisme d’affaires), comme l’illustre l’accueil récent de délégations prestigieuses.
En parallèle, la cité exploite ses synergies régionales pour relier circuits urbains, escapades balnéaires et écotourisme à Cân Gio. Des offres inédites, allant des survols en hélicoptère aux croisières fluviales, se conjuguent à un tourisme communautaire en pleine expansion. Forte d’une infrastructure hôtelière solide et d’une vision intégrée, la métropole consolide son attractivité et affirme durablement sa marque sur la scène mondiale.
|Voyageurs s’immergeant dans les mangroves de Cân Gio, “poumon vert” du mégapole du Sud.
|Visiteurs se posant devant le siège du Comité populaire municipal.
|Palais de la Réunification, un lieu chargé d’histoire.
|Touristes internationaux découvrant le centre-ville à bord d’un bus à impériale.
Texte et photos : Huong Linh - VNA/CVN