Hô Chi Minh-Ville, 50 ans de transformations

Depuis un demi-siècle, la métropole du Sud accompagne le développement du pays. Ce photoreportage retrace l’évolution d’une cité où mémoire et modernité s’entrelacent, où l’héritage culturel se préserve tout en s’ouvrant à l’innovation et à l’essor économique.

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Photo : VNA/CVN

Un demi-siècle s’est écoulé depuis que la mégalopole a reçu l’honneur de porter le nom de l’Oncle Hô. Le 2 juillet 1976, lors de sa première session, l’Assemblée nationale de la VIᵉ législature adopta la Résolution rebaptisant Saigon - Gia Dinh en Hô Chi Minh-Ville. Cette décision historique ouvrait une nouvelle étape pour la plus grande agglomération du Vietnam, appelée à devenir le principal moteur économique, culturel, scientifique et technologique du pays.

Au cours des 50 dernières années, des générations de citoyens ont contribué à la reconstruction, au développement et au rayonnement de cette métropole. Forte de son esprit pionnier, elle a su conjuguer modernisation, intégration et préservation des valeurs traditionnelles qui façonnent son identité.

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire de Saigon - Gia Dinh honorée du nom du Président Hô Chi Minh, Le Courrier du Vietnam vous présente un reportage photographique mettant en lumière ses acquis contemporains à travers une sélection de clichés emblématiques. Véritable voyage au cœur des multiples facettes de la cité, il illustre ses principales réalisations, des infrastructures de transport aux avancées dans l’intégration internationale, incarnant aujourd’hui une mégalopole moderne. Chaque image témoigne du dynamisme, de la créativité et de la volonté constante d’innovation qui caractérisent la “ville portant le nom de l’Oncle Hô”.

Au-delà de sa dimension récapitulative, cette collection rend hommage aux générations qui ont contribué à l’édification d’une ville civilisée, moderne et solidaire. Elle invite chacun à partager la fierté d’un élan porté par l’engagement collectif.

À travers ce regard global, les photographies nourrissent également l’ambition de poursuivre la construction d’une cité toujours plus prospère, innovante et digne de la confiance de toute la nation.

Cinquante ans de développement ont profondément remodelé le paysage de la métropole du Sud. Ses réalisations emblématiques incluent le tunnel sous la rivière Saigon, l’avenue Vo Van Kiêt, les gratte-ciel qui redessinent aujourd’hui la silhouette urbaine, ainsi que les canaux verdoyants qui participent à l’amélioration du cadre de vie.

Parmi ces ouvrages, la Ligne 1 (Bên Thành - Suôi Tiên) du métro de Hô Chi Minh-Ville, inaugurée en mars 2025, s’impose comme le symbole d’une nouvelle ère pour les transports publics. Longue de près de 20 km et dotée de 14 stations, elle constitue la première ligne de métro de la capitale économique du Vietnam. Elle incarne les ambitions de la municipalité en matière de mobilité intelligente et de développement durable, ouvrant la voie à une modernisation en profondeur de son réseau de transport.

Capitale économique du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville s’appuie sur un réseau industriel moderne, composé de vastes zones industrielles, d’usines de haute technologie et d’infrastructures logistiques performantes. L’intense activité de ses ports à conteneurs en fait de véritables portes d’entrée du commerce international.

Cette transformation profonde de l’économie urbaine repose sur une industrie à forte valeur ajoutée, une agriculture innovante et respectueuse de l’environnement, ainsi que sur l’essor de nouveaux secteurs porteurs.

À travers cette dynamique de modernisation, la métropole affirme sa volonté de renforcer sa compétitivité internationale tout en poursuivant une croissance durable et inclusive.

Les commémorations du cinquantenaire de la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 2025) ont été organisées avec une ampleur exceptionnelle, portées par une ferveur populaire intense et un profond sentiment de fierté collective. Des milliers de citoyens, aux côtés des forces armées, ont pris part à cet événement majeur de la mémoire nationale, véritable moment d’unité et de reconnaissance historique.

Les parades civiles et militaires ont constitué le point d’orgue de cette journée de célébrations. Ce défilé, salué par la presse internationale et les visiteurs, a rencontré un large succès populaire et s’est imposé comme un moment de grande envergure, marquant durablement les esprits et renforçant le rayonnement de l’agglomération.

Le dynamisme culturel de Hô Chi Minh-Ville se reflète dans une grande diversité d’activités artistiques et patrimoniales, témoignant de la richesse de la vie spirituelle de ses habitants. Portée par un profond attachement aux traditions et une ouverture constante à la création contemporaine, la métropole conjugue mémoire et innovation.

Des célébrations de la fête des rois Hùng (fondateurs de la nation) aux représentations de hát bội (théâtre classique), en passant par les concerts de musique traditionnelle, l’art du đờn ca tài tử (chant amateur du Sud) et du cải lương (théâtre rénové), la cité préserve et valorise son patrimoine culturel.

Dans le même temps, elle investit dans de nouvelles infrastructures artistiques, notamment avec la construction du cirque le plus moderne du Vietnam, illustrant sa volonté de promouvoir une culture vivante et tournée vers l’avenir.

Au cours des cinq dernières décennies, Hô Chi Minh-Ville s’est affirmée comme le principal pôle national de l’éducation, de la recherche scientifique, des technologies de pointe et de l’innovation, grâce à l’attention particulière portée à la formation des jeunes générations et au développement du capital humain.

Dotée d’un système éducatif performant et d’un environnement propice à la créativité, elle dispose aujourd’hui d’importantes ressources intellectuelles capables de soutenir son développement à long terme.

L’image des étudiants et jeunes ingénieurs travaillant dans des laboratoires modernes sur des systèmes robotisés et des technologies d’automatisation avancées illustre le rôle pionnier de ce grand centre urbain dans la révolution technologique. Ces scènes incarnent l’esprit d’innovation, l’un des principaux atouts de la cité.

Hô Chi Minh-Ville possède l’un des systèmes de santé les plus développés du Vietnam. Son réseau hospitalier est doté d’équipements de diagnostic de haute technologie, de blocs opératoires modernes et d’infrastructures médicales répondant aux standards internationaux.

À cela s’ajoute l’excellence et le dévouement des médecins, infirmiers et personnels soignants qui, maîtrisant des techniques médicales complexes, contribuent chaque jour à améliorer la qualité des soins. La métropole déploie par ailleurs de grands efforts pour rendre les technologies médicales de pointe accessibles au plus grand nombre, affirmant ainsi son rôle moteur dans le progrès sanitaire national.

Quang Châu - Ðan Thanh/CVN



