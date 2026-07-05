Hô Chi Minh-Ville

Depuis le quai de Nhà Rông, un voyage fondateur pour le Vietnam

Le 5 juin 1911, le jeune Nguyên Tât Thành, futur Président Hô Chi Minh, quittait le quai de Nhà Rông pour un long périple à travers le monde, en quête de la voie du salut national. Un départ qui ouvrait une nouvelle page de l’histoire du pays.

Photos : VNA/CVN

Le 5 juin 1911 marque une étape sacrée dans l’histoire du peuple vietnamien. Depuis le quai de Nhà Rông (Maison de Dragon), à Hô Chi Minh-Ville aujourd’hui, le jeune Nguyên Tât Thành embarqua à bord du navire français Amiral Latouche-Tréville. Ce voyage inaugure un périple à travers plusieurs continents, en quête de la voie qui mènerait à la libération nationale.

“Ce périple n’a pas seulement marqué un tournant majeur pour la révolution vietnamienne, il a aussi posé les fondations de l’aspiration du peuple vietnamien à l’indépendance, à la liberté, à la paix et au développement, qui perdure depuis plus d’un siècle”, a déclaré Nguyên Thúy Anh, présidente de l’Association d’amitié et de coopération Vietnam - France.

Photo : Phuong Mai/CVN

Hô Chi Minh, né le 19 mai 1890 sous le nom de Nguyên Sinh Cung, fut également connu comme Nguyên Tât Thành (Nguyên aux grandes espérances), puis Nguyên Ái Quôc (Nguyên le Patriote), avant de prendre le nom de Hô Chi Minh. Issu d’une famille de lettrés proche des paysans, il vit le jour dans le village de Hoàng Trù, commune de Kim Liên, district de Nam Ðàn, province de Nghê An (Centre).

Dans la longue nuit de la domination coloniale française, alors que de nombreuses voies de libération semblaient sans issue, Nguyên Tât Thành choisit une autre direction : partir à la découverte du monde pour mieux le comprendre, apprendre des richesses de l’humanité et trouver la voie de l’émancipation nationale. Loin de sa Patrie, il ne cessa jamais de la porter dans son cœur. Il partagea la vie des travailleurs sur plusieurs continents, découvrant, à travers la souffrance du peuple vietnamien, celle de tous les peuples opprimés. C’est ainsi qu’il traça la voie révolutionnaire adaptée à son pays.

Photo d'archives : VNA/CVN

Le 2 septembre 1945, sur la place historique de Ba Ðình à Hanoï, le Président Hô Chi Minh proclama solennellement la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam - aujourd’hui République socialiste du Vietnam -, premier État démocratique populaire d’Asie du Sud-Est, ouvrant ainsi une nouvelle ère d’indépendance et de liberté pour la nation.

Photo : Xuân Quy/CVN

Selon le Dr. Chu Duc Tinh, ancien directeur du musée Hô Chi Minh, cette proclamation représente l’aboutissement d’un processus de 34 années, depuis le départ de Nguyên Tât Thành de Saïgon à la recherche d’une voie pour libérer la nation. “Ces 34 années furent marquées par une lutte acharnée et constituent une étape éclatante, témoignant du succès du parcours mené par Nguyên Ái Quôc - Hô Chi Minh pour sauver et bâtir le pays”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter que “durant ces 34 années-là, Nguyên Ái Quôc adopta à quatre reprises un nouveau nom et un nouveau patronyme, chacun marquant une avancée sur le chemin de la victoire qu’il poursuivait”.

“L’esprit du quai de Nhà Rông” est aujourd’hui celui de l’innovation, de la créativité et de l’autonomie. D’après le Pr. associé - Dr. Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier “entrent dans une nouvelle ère de développement avec des acquis, des ressources, un statut et un prestige international sans précédent.

Photo : Thông Hai/VNP/CVN

Toutefois, de nombreux défis demeurent : l’amélioration de la productivité du travail et de la qualité des ressources humaines, le développement des sciences et des technologies, la transformation numérique, la compétitivité de l’économie, la culture du service public ainsi que l’esprit d’engagement de chaque citoyen”.

La “recherche d’une voie” ne consiste plus aujourd’hui à embarquer sur un navire pour traverser les océans, mais à entreprendre un voyage intellectuel, réformateur et créatif. Il s’agit d’agir concrètement pour lever les obstacles, mobiliser les ressources et transformer les aspirations en réalisations concrètes.

Hô Chi Minh n’est pas parti pour que son pays obtienne une indépendance seulement formelle. Il est parti afin que son peuple devienne maître de son destin, que les enfants accèdent à l’éducation, que les plus modestes améliorent leur condition, que la culture nationale soit préservée et que chacun puisse vivre dans la dignité, la solidarité et la justice.

Photos : Thông Hai/VNP/CVN

C’est pourquoi le développement ne peut aujourd’hui être mesuré uniquement à l’aune de la croissance économique. Il doit aussi être évalué à travers la qualité de vie des habitants, la confiance sociale, la bienveillance dans les relations humaines, la créativité des citoyens et le rayonnement de la culture nationale dans le monde.

Le quai de Nhà Rông, aujourd’hui Musée Hô Chi Minh - antenne de Hô Chi Minh-Ville, demeure un témoin historique chargé de fierté, incarnant la mémoire et l’identité de la cité qui porte le nom de l’Oncle Hô.

Cent quinze années se sont écoulées, mais l’histoire née en ce lieu conserve toute sa portée. Elle reste un rappel vivant de l’esprit d’engagement, de l’aspiration à l’indépendance et de la foi inébranlable du peuple vietnamien dans l’avenir qu’il continue de bâtir.

Phuong Mai/CVN