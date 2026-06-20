DIFF : de festival de feux d’artifice à “marque phare” de l’été au Vietnam

Rares sont les événements au Vietnam capables de pousser des dizaines de milliers de touristes à réserver leurs billets des semaines à l’avance. C’est pourtant le cas du Festival international de feux d’artifice de Dà Nang (DIFF) 2026, co-organisé par cette ville et le Sun Group.

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Photos : Sun Group/CVN

Dès le début de la compétition, le DIFF 2026 a affiché une forte popularité, dépassant le cadre d’un simple festival. Les trois premières soirées ont enregistré un taux de remplissage de 100%, et les tribunes de plus de 10.000 places ont fait salle comble. Les hôtels situés en bord de mer et le long du fleuve Hàn ont atteint des taux d’occupation de 95%, certains allant jusqu’à 98-100%. La finale suscite également un engouement exceptionnel, la demande continuant de croître alors que les places deviennent limitées.

Ces chiffres confirment une réalité : après près de deux décennies, le DIFF n’est plus seulement un grand rendez-vous touristique estival de Dà Nang (Centre), mais s’impose comme l’un des produits phares de l’industrie culturelle vietnamienne.

Moteur des industries culturelles de Dà Nang

Créé en 2008 sous forme de concours international de feux d’artifice, le DIFF a connu un tournant majeur en 2017 avec l’implication du Sun Group aux côtés du Comité populaire de Dà Nang. Il est alors devenu un véritable festival d’un mois, réunissant des équipes pyrotechniques internationales ainsi que des spectacles artistiques, musicaux et technologiques de grande envergure.

Aujourd’hui, la réservation des billets s’intègre pleinement dans la préparation des vacances d’été. La manifestation dépasse ainsi le cadre du divertissement pour devenir une véritable “marque d’expérience”.

Sa reconnaissance internationale renforce encore son statut. Le magazine Travel + Leisure l’a récemment classée parmi les neuf festivals incontournables au monde, soulignant la capacité de Dà Nang à organiser des événements d’envergure internationale.

Photo : Sun Group/CVN

Lorsqu’un festival incite les visiteurs à réserver leurs vols plusieurs semaines à l’avance et à planifier l’ensemble de leur séjour pour y assister, il devient un véritable atout de marque pour la destination.

Au-delà du spectacle, le DIFF génère un impact économique significatif sur l’ensemble du secteur touristique. Lors de l’édition 2025, Dà Nang a accueilli plus de 1,88 million de visiteurs en 45 jours, soit une hausse de 26% par rapport à l’année précédente. Les six soirées de compétition ont attiré environ 504.000 visiteurs (+39%), tandis que les recettes liées à l’hébergement, la restauration et les services touristiques ont atteint quelque 5.600 milliards de dôngs (+45%).

Ces résultats montrent que chaque billet vendu contribue à dynamiser l’ensemble de l’écosystème touristique local. C’est précisément l’essence de l’industrie culturelle : transformer la création en valeur économique.

Photo : Sun Group/CVN

Dans sa stratégie visant à devenir un pôle majeur de l’industrie culturelle au Vietnam, Dà Nang s’appuie sur le DIFF comme événement emblématique. La ville bénéficie également d’un écosystème touristique complet, articulé autour de sites patrimoniaux mondiaux tels que la vieille ville de Hôi An et le sanctuaire de My Son, ainsi que de complexes modernes comme Sun World Bà Nà Hills.

Si Hôi An et My Son incarnent la richesse historique et culturelle du Centre, et que le pont d’Or s’est imposé comme un symbole touristique mondial, le DIFF apporte, lui, une dimension festive essentielle, contribuant à maintenir l’attractivité de la ville tout au long de l’été.

La synergie entre festival international, écosystème touristique haut de gamme et espace patrimonial permet ainsi à Dà Nang de développer un modèle singulier de destination culturelle.

Nguyên Thành/CVN