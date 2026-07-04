Hô Chi Minh-Ville : les transports, moteur de la mégapole moderne

Longtemps limitée par des infrastructures insuffisantes, Hô Chi Minh-Ville s’est dotée, en 50 ans, d’un réseau de transport diversifié et en constante modernisation, devenu un pilier de son essor et de son ambition de métropole régionale et mondiale.

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Photo : VNA/CVN

Cinquante ans après la réunification du pays (30 avril), Hô Chi Minh-Ville affirme non seulement sa position de principal centre économique du pays, mais s’impose également comme l’une des métropoles les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est. Cette transformation remarquable a été accompagnée par une profonde modernisation de son système de transport, véritable “système circulatoire” de l’économie urbaine et indicateur essentiel du niveau de développement d’une ville.

Des infrastructures clés au développement global

Les ouvrages de transport emblématiques de la ville ont non seulement transformé le paysage urbain, mais aussi élargi l’espace de développement, renforcé la compétitivité de la ville et posé les bases de son ambition de devenir une métropole mondiale à l’horizon 2045.

Un regard rétrospectif sur ces cinquante années de développement montre que chaque étape de croissance de Hô Chi Minh-Ville a été marquée par des infrastructures de transport structurantes.

Parmi les réalisations majeures figurent le pont de Saigon élargi, le pont Phu My, le tunnel sous la rivière Saigon reliant Thu Thiêm et le boulevard Est-Ouest, aujourd’hui boulevard Vo Van Kiêt. Ces projets ont permis d’ouvrir le développement vers l’est.

En particulier, le tunnel de Thu Thiêm, inauguré en 2011, constitue le premier tunnel fluvial moderne du Vietnam. Il a marqué une avancée décisive dans la connexion entre le centre-ville historique et la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm. Parallèlement, le boulevard Vo Van Kiêt est devenu un axe stratégique de près de 22 km reliant la porte d’entrée occidentale de la ville au centre-ville ainsi qu’à la zone portuaire de Cát Lái, contribuant à réduire la pression sur le réseau routier intérieur.

À l’est, l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây a créé un nouveau corridor de développement reliant le centre-ville à Dông Nai, Bà Ria-Vung Tàu et à l’ensemble de la région économique clé du Sud. De son côté, l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Trung Luong a considérablement facilité les échanges avec le Delta du Mékong.

Selon de nombreux urbanistes, ces infrastructures ne répondent pas seulement aux besoins de mobilité ; elles jouent également un rôle de “catalyseur de développement”, en augmentant la valeur foncière, en attirant les investissements et en restructurant l’espace urbain.

L’année 2025 marque une étape particulière dans l’histoire des transports de Hô Chi Minh-Ville avec l’inauguration officielle et la mise en exploitation complète de la ligne de métro N°1 Bên Thành - Suôi Tiên, après plus d’une décennie de construction. Longue de 19,7 km et comprenant 14 stations, cette ligne est la première ligne ferroviaire urbaine de la ville et constitue également un projet emblématique célébrant le cinquantième anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Photo : VNA/CVN

En seulement quelques mois d’exploitation, le métro N°1 a accueilli plus de cinq millions de voyageurs, révélant l’ampleur de la demande pour un système de transport public moderne.

Au-delà de sa fonction de transport, ce projet représente le point de départ d’une transformation du modèle urbain fondée sur le concept TOD (Transit-Oriented Development), c’est-à-dire un développement urbain structuré autour des transports collectifs de grande capacité.

L’arrivée du métro a déjà stimulé le développement de plusieurs secteurs situés le long de son tracé, notamment Bên Thành, Thao Diên, An Phú, la Zone de haute technologie et la ville de Thu Duc. Pour de nombreux experts, il s’agit de la première pierre d’un futur réseau de transport public moderne comparable à ceux des grandes métropoles régionales.

Vers une cité connectée et durable à l’horizon 2045

Dans sa stratégie de développement à l’horizon 2045, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir un centre économique, financier et de services majeur en Asie. Pour atteindre cet objectif, les transports continueront de jouer un rôle central.

La ville prévoit le déploiement d’un réseau de métro à plusieurs lignes, l’achèvement des voies périphériques, l’accélération du développement des transports verts, le développement de la mobilité intelligente et la transformation numérique de la gestion des transports.

Parallèlement, elle entend renforcer un système logistique moderne connecté aux ports maritimes, à l’aéroport international de Long Thành et aux principaux centres de distribution de la région.

À l’avenir, les habitants pourront se déplacer rapidement, confortablement et dans le respect de l’environnement entre le centre-ville, Thu Duc, l’aéroport de Long Thành et les villes satellites grâce au métro et aux autres modes de transport collectif.

Photo : VNA/CVN

Il ne s’agit pas seulement d’une question d’infrastructures. Cette évolution incarne un nouveau modèle de développement dans lequel la mobilité devient un levier d’innovation, d’amélioration de la qualité de vie et de renforcement de la compétitivité internationale.

Cinquante ans après la réunification nationale, les transports de Hô Chi Minh-Ville ont parcouru un long chemin, passant des routes héritées de l’après-guerre à un système d’infrastructures moderne à l’échelle d’une mégapole.

Les grands boulevards, les ponts, les tunnels, les autoroutes et surtout la première ligne de métro ne relient pas seulement des territoires ; ils relient également les aspirations de développement de la ville à son avenir.

Cette transformation est loin d’être achevée mais grâce aux projets stratégiques actuellement en cours et à sa vision pour 2045, Hô Chi Minh-Ville dispose aujourd’hui de solides atouts pour bâtir un système de transport moderne, vert, intelligent et durable, à la hauteur de son rôle de locomotive économique du Vietnam et de sa vocation à devenir une métropole compétitive sur la scène mondiale au XXIe siècle.

MINH THU - LINH THAO/CVN