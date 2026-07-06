Dà Nang : Le DIFF 2026, un véritable levier de croissance pour le tourisme local

Au terme des cinq premières soirées de compétition, le Festival international de feux d'artifice de Dà Nang (DIFF) 2026 confirme son statut de produit touristique phare en attirant plus de 557.000 visiteurs séjournant dans la ville, créant ainsi une dynamique positive pour l’ensemble des secteurs des services et du commerce.

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Photo : VNA/CVN

Cet événement d'envergure, qui se déroule du 30 mai au 11 juillet avec la participation de dix équipes internationales, ne se contente pas de stimuler la croissance touristique pendant la haute saison estivale, mais renforce également la position de Dà Nang en tant que destination privilégiée pour les grands événements régionaux.

Selon les données communiquées par les organisateurs, l’impact du festival sur l'économie locale est manifeste, avec une augmentation de 34% du nombre de nuitées par rapport à la même période l'an dernier. Durant les soirées de compétition, la ville a accueilli en moyenne plus de 100.000 touristes par nuit, atteignant un pic de 117.400 visiteurs le 27 juin. Le taux d’occupation des chambres à l’échelle de la ville a dépassé les 70%, de nombreux établissements situés en centre-ville ou en bord de mer affichant complet.

Durant les soirées de festival, les rives du fleuve Hàn attirent une foule nombreuse de locaux et de touristes. Les rues principales, les restaurants, les cafés, les bateaux de croisière, les centres commerciaux et autres lieux de divertissement s'animent, créant une animation nocturne exceptionnelle.

Le segment international représente une part significative de cette réussite avec plus de 233.000 arrivées, soit environ 42% du total des hébergements. Des flux importants de voyageurs en provenance d’Inde, du Kazakhstan, d’Irlande, du Royaume-Uni, d’Australie et des Pays-Bas ont été enregistrés. Cette clientèle, dotée d’un pouvoir d’achat élevé, stimule divers secteurs allant de l'hôtellerie de luxe à la gastronomie en passant par le divertissement. Parallèlement, le marché domestique reste solide avec 324.000 visiteurs, principalement des familles et des jeunes qui profitent des feux d'artifice pour explorer d'autres sites emblématiques tels que Bà Nà Hills, la vieille ville de Hôi An ou le sanctuaire de My Son.

Le président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Nguyên Manh Hung, a souligné que sous le thème "Dà Nang - Horizons unis", le festival illustre l'ambition de la municipalité de bâtir l'image d'une ville dynamique et créative, un pôle culturel, touristique et de coopération internationale. Les six soirées sont conçues comme six histoires retraçant le parcours de Dà Nang vers le monde à travers les thèmes de la nature, du patrimoine, de la culture, de la créativité, de la vision, et la dernière soirée intitulée “Horizons unis”.

Photo: VNA/CVN

L’édition 2026 du DIFF marque une étape importante puisque le magazine Travel + Leisure l'a classé parmi les neuf festivals d'été les plus incontournables au monde. Il s’agit de la reconnaissance internationale de l'attrait, de l'ampleur de l'organisation, de la valeur artistique et de l'influence considérable d'un événement portant la marque vietnamienne, a ajouté Nguyên Manh Hung.

Depuis la première édition en 2008, le festival est non seulement un événement culturel majeur, mais aussi un produit touristique unique de Dà Nang.

Les experts et membres du jury, dont le général de brigade et musicien Nguyên Duc Trinh, président de l'Association des musiciens du Vietnam, membre du jury du DIFF, et Nadia Shakira Wong, Pdg de la société Global2000, conseillère auprès du jury du DIFF, ont salué une créativité renouvelée et une intégration harmonieuse entre pyrotechnie, musique et technologies modernes, offrant ainsi une expérience culturelle complète aux spectateurs.

Alors que la compétition entre dans sa phase finale, l'attention se porte désormais sur le duel ultime qui opposera les équipes de Chine et du Portugal le 11 juillet prochain. Ce bouquet final devrait une nouvelle fois attirer une foule record, prolongeant l'effervescence touristique estivale et consolidant durablement la marque du Festival international de feux d'artifice de Dà Nang sur la carte mondiale du tourisme événementiel.

VNA/CVN