Digne de porter le nom du Président Hô Chi Minh

Cinquante ans après avoir été rebaptisée Hô Chi Minh-Ville, la grande métropole du Sud célèbre un anniversaire historique et chargé de sens. Héritière d’une aspiration populaire, elle a transformé cet honneur en moteur de développement, affirmant son rôle économique, culturel et pionnier du pays.

>> Hô Chi Minh-Ville, carrefour dynamique du tourisme vietnamien

>> Hô Chi Minh-Ville : les transports, moteur de la mégapole moderne

Photos : VNA/CVN

Il y a un demi-siècle, le 2 juillet 1976, lors de sa première session, l’Assemblée nationale de la VIe législature a adopté une résolution rebaptisant Saigon-Gia Dinh en Hô Chi Minh-Ville, concrétisant ainsi l’aspiration profonde de nombreuses générations nourrie pendant des décennies.

Au cours de ces 50 dernières années, l’honneur de porter le nom du leader bien-aimé s’est transformé en une force spirituelle exceptionnelle, inspirant les habitants de la cité à surmonter tous les défis, à œuvrer sans relâche pour son développement et à affirmer son rôle de locomotive économique du pays.

D’une proposition émanant des habitants du Sud, accompagnée d’une pétition signée par 57 personnes et publiée dans le journal Cứu quốc (Salut national), N°329 du 27 août 1946, il aura toutefois fallu attendre 30 ans pour que Saigon - Gia Dinh porte officiellement le nom du Président Hô Chi Minh.

Pham Chánh Truc, ancien secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti et ancien président du Conseil populaire municipal, rappelle avec émotion cette page d’histoire du nom de la ville, lui qui a consacré l’essentiel de sa vie à ce territoire urbain.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, le souhait de nommer Saigon Hô Chi Minh-Ville est né très tôt, dès 1946. Il traduisait l’attachement d’une terre qui avait vu partir le jeune Nguyên Tât Thành (futur Hô Chi Minh) en quête d’une voie pour le salut national. C’est aussi là, le 23 septembre 1945, que les habitants du Sud ont tiré les premiers coups de feu de la résistance contre les colonialistes français, ouvrant une longue lutte pour défendre une indépendance encore fragile.

Durant toutes ces années de résistance anti-française, bien qu’aucune décision officielle n’ait encore été promulguée, dans la conscience du peuple tout entier, à travers la poésie et la musique, Saigon semblait déjà porter depuis longtemps le nom de l’Oncle Hô. Cette appellation résonnait dans les vers de Tô Huu, dans les rythmes héroïques des compositeurs Luu Huu Phuoc et Xuân Hông… Puis, 30 ans plus tard, lorsque le pays s’est réunifié et que les flammes de la guerre s’étaient dissipées, la Résolution de l’Assemblée nationale vint concrétiser officiellement cette aspiration.

Se remémorant la période précédant le changement de nom, Pham Chánh Truc indique que le Comité municipal du Parti devait s’atteler à de nombreuses tâches urgentes : bâtir un système de gouvernement révolutionnaire, stabiliser l’ordre et la sécurité, combattre la famine et s’attaquer au chômage… Dans ce contexte chargé, le fait que la cité porte le nom du Président Hô Chi Minh revêtait une importance capitale, traduisant la confiance et l’engagement du Parti, de l’État et du peuple tout entier. Ce choix constituait aussi un puissant soutien spirituel, permettant aux habitants de surmonter les difficultés, de redresser l’économie, de stabiliser leur vie et de faire de la municipalité, pas à pas, le moteur économique du pays.

Photo : VNA/CVN

Ainsi, le nom de Hô Chi Minh-Ville a créé une immense source d’encouragement et d’inspiration pour ses habitants. Il rend hommage à une terre toujours à l’avant-garde dans la contribution et le sacrifice pour la cause commune ; une terre “đi trước về sau” (aller avant, partir après), fidèle et responsable envers le destin de la nation. Depuis les premiers jours de la résistance du Sud jusqu’à l’offensive générale et au soulèvement du printemps 1975, Saigon - Gia Dinh a toujours été en première ligne de l’histoire. Porter le nom de l’Oncle Hô est donc un honneur amplement mérité, mais aussi un rappel d’un rôle pionnier qui doit être perpétué par des actions concrètes.

Le Pr. agrégé - Dr. Hà Minh Hông, vice-président de l’Association des sciences historiques de Hô Chi Minh-Ville et ancien directeur du Département d’histoire de l’Université des sciences sociales et humaines, estime que le changement de nom de Saigon - Gia Dinh en Hô Chi Minh-Ville est la cristallisation d’une grande aspiration, nourrie par 30 années de lutte et de sacrifices du peuple de Saigon, des habitants du Sud et de toute la nation.

Dans le contexte qui suivit la Révolution d’Août 1945, et plus particulièrement depuis le déclenchement de la résistance du Sud le 23 septembre 1945 jusqu’à la Grande Victoire du Printemps 1975, s’est déroulé un périple de 30 années de lutte acharnée, de privations et de sacrifices pour reconquérir l’indépendance et la liberté, réalisant pleinement l’aspiration de la nation affirmée dans la Déclaration d’indépendance. Tout au long de ce parcours, le Président Hô Chi Minh incarna l’idéal et demeura le pilier de “toutes les forces spirituelles et matérielles, de la vie et des biens mobilisés pour préserver la liberté et l’indépendance”.

Photo : VNA/CVN

C’est pourquoi la métropole du Sud a l’honneur de porter le nom de Hô Chi Minh : un respect pour les valeurs historiques, un hommage à un symbole national, ainsi que l’engagement d’une responsabilité. La décision de l’Assemblée nationale de la VIe législature n’a pas seulement établi le nom officiel d’une ville qui, pendant 30 ans, a vécu “pour le pays, avec le pays”, mais elle lui a également confié une responsabilité immense, une mission nouvelle, à la fois en hauteur et en profondeur, liée au nom du dirigeant bien-aimé de la nation. Hô Chi Minh-Ville est ainsi devenue la seule localité du pays à porter le nom de l’Oncle Hô, une appellation à la fois source de fierté et rappel d’une mission pionnière.

“Être citoyen d’un pays libre et indépendant est déjà une fierté, mais l’être d’une ville portant le nom de l’Oncle Hô - le leader bien-aimé de la nation et éminent homme de culture- est un honneur particulier”, confie Hà Minh Hông.

D’après lui, la mégalopole n’est pas seulement une grande agglomération par sa taille, mais elle est devenue une cité dynamique, forte d’une tradition d’aller de l’avant, de guider et de stimuler le développement global du pays. Dans de nombreux domaines comme économie, société, relations internationales, politiques publiques, infrastructures et valorisation des potentialités nationales comme locales, la municipalité a affirmé et continue d’affirmer son rôle pionnier et moteur. Porter fièrement le nom de l’Oncle Hô signifie suivre son exemple pour réaliser ses aspirations au développement, en avançant et en arrivant en tête dans la pensée novatrice et dans la responsabilité envers l’avenir prospère du pays.

Le général de division Châu Van Mân, Héros des Forces armées populaires, ancien chef adjoint du Département général de la construction des forces de la police populaire (ministère de la Police) et ancien prisonnier politique de Côn Đao (bagne de Poulo Condor), déclare : “Que la ville porte le nom de notre cher leader soit non seulement une noble récompense pour les sacrifices du peuple du Sud, la +Forteresse imprenable de la Patrie+, mais aussi une source de fierté incommensurable pour toute la nation”. Cette appellation évoque l’histoire, rappelant à chacun la valeur de la paix et les sacrifices consentis pour parvenir au jour d’aujourd’hui.

Photo : VNA/CVN

Selon le général de division Châu Van Mân, la cité portant le nom de l’Oncle Hô doit toujours être à la hauteur de son appellation sacrée, maintenir son rôle de locomotive économique et incarner une municipalité de civilisation, de modernité et de compassion, source de prospérité et de bonheur pour ses habitants. Il souligne également que, grâce à ses atouts dans l’industrie, les ports maritimes, le tourisme et la technologie, ainsi qu’à la planification des liaisons de transport et au développement de centres financiers, la grande agglomération connaîtra de nouvelles avancées décisives dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

Cette perspective s’est déjà traduite par des résultats tangibles. Parallèlement à l’œuvre de Renouveau menée dans tout le pays, la métropole du Sud s’est affirmée comme un pôle majeur de l’économie, de la culture, de l’éducation, des sciences et des technologies, devenant le moteur de la croissance de la Région économique clé du Sud et de l’ensemble du pays. Son paysage urbain se modernise et s’embellit ; de nombreux projets, zones urbaines, zones franches d’exportation et pôles de haute technologie symbolisent son dynamisme et son nouveau rayonnement.

Dans le nouveau contexte, notamment depuis juillet 2025 lorsque Hô Chi Minh-Ville a intégré les provinces voisines de Bình Duong et de Bà Ria - Vung Tàu, elle dispose d’un espace de développement plus vaste que jamais. Parallèlement, une série de directives et de décisions des autorités centrales, ainsi que les attentes du pays entier, lui confient de nombreuses responsabilités propres à une grande agglomération dans des conditions nouvelles.

Photo : VNA/CVN

En tant que locomotive du pays, la municipalité doit raviver avec force sa tradition de résilience et de courage, tout en mettant en valeur les qualités qui ont forgé son identité : dynamisme, créativité, compassion, esprit pionnier et ouverture. Forte du consensus à tous les niveaux et de la volonté du Parti en accord avec les aspirations du peuple, elle bénéficie d’un élan supplémentaire pour atteindre ses objectifs, consolider son rôle de chef de file et avancer plus loin sur son nouveau chemin de développement.

Cinquante ans après, le nom de Hô Chi Minh-Ville brille encore, tel un rappel silencieux mais indéfectible. Il incarne une fierté, mais avant tout une promesse faite à l’histoire. Portant son nom, la cité se doit de transformer l’honneur en responsabilité, la mémoire en force, et cette appellation en gouvernance de qualité, en esprit d’innovation, en espace culturel et en amélioration constante de la vie de ses habitants. Chaque étape de son développement met davantage en lumière les valeurs de service au peuple et à la nation léguées par l’Oncle Hô. Ce parcours de dignité, 50 ans plus tard, continue de s’écrire à travers chaque décision et chaque transformation de la ville.

Thu Hoài - Manh Thang - Thuy Hà/CVN