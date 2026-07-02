À Hô Chi Minh-Ville, le musée se réinvente à la nuit tombée

Expositions, spectacles vivants et ateliers d'artisanat traditionnel : avec sa semaine "Connexion au patrimoine", le musée de Hô Chi Minh-Ville propose une nouvelle expérience culturelle qui attire un public toujours plus nombreux, notamment les jeunes générations.

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À la tombée de la nuit, alors que les rues du centre de Hô Chi Minh-Ville s'illuminent, le musée de Hô Chi Minh-Ville connaît une animation inhabituelle. Loin de l'image d'un lieu réservé à la contemplation silencieuse des collections, l'établissement devient, de 19h00 à 21h00, un véritable espace de découverte, de création et de rencontre autour du patrimoine vietnamien.

Organisée du 27 juin au 5 juillet à l'occasion du 50e anniversaire de l'attribution officielle du nom du Président Hô Chi Minh à la ville, la semaine "Connexion au patrimoine" illustre cette volonté de renouveler l'expérience muséale. Le programme associe visite des expositions permanentes, découverte des arts traditionnels et ateliers participatifs, offrant ainsi au public une approche plus vivante du patrimoine.

Les visiteurs sont invités à parcourir plus de trois siècles d'histoire de Hô Chi Minh-Ville grâce à un riche ensemble de documents, d'objets et de photographies retraçant l'évolution historique, culturelle, économique et sociale de la métropole. Une exposition thématique, "Hô Chi Minh-Ville - Cinquante ans de fierté de porter le nom du Président Hô Chi Minh", met également en valeur les principales réalisations de la ville depuis un demi-siècle.

La principale nouveauté réside toutefois dans les nombreuses activités proposées en parallèle des expositions. Sous la conduite d'artisans, les visiteurs peuvent s'initier à la peinture sur céramique, décorer un chapeau conique ou découvrir les techniques de plusieurs métiers d'art traditionnels. Cette dimension participative transforme la visite en une véritable expérience culturelle.

Étudiante à l'Université des sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Quynh Nhu était venue initialement pour découvrir les collections du musée. Séduite par les animations proposées, elle a finalement prolongé sa visite.

"Visiter le musée en soirée est une expérience très agréable. Il fait plus frais, les éclairages mettent le bâtiment en valeur et, surtout, nous pouvons non seulement admirer les collections, mais aussi participer directement aux activités culturelles", confie-t-elle.

Les ateliers artisanaux rencontrent un vif succès auprès des jeunes comme des familles. Les visiteurs prennent le temps de personnaliser leurs créations avant de repartir avec un souvenir réalisé de leurs propres mains.

Animateur de l'atelier consacré à la céramique de Lái Thiêu, Hoàng Anh Tu estime que cette formule permet de mieux faire connaître les savoir-faire traditionnels.

"Les visiteurs apprécient de pouvoir créer eux-mêmes un objet qu'ils emportent ensuite chez eux. C'est aussi l'occasion de présenter la céramique de Lái Thiêu tout en faisant découvrir d'autres métiers traditionnels vietnamiens dans un même espace", explique-t-il.

Le succès de l'événement tient également à son caractère familial. Nguyên Quôc Vi, venu avec son fils, souligne que le musée offre une alternative originale aux loisirs habituels.

"Je ne pensais pas qu'un musée puisse être aussi animé le soir. Mon enfant a découvert pour la première fois des spectacles de +hát bội+ et de danse rituelle+múa bóng rỗi+ en direct. Les voir sur scène procure une émotion que les écrans ne peuvent pas transmettre", raconte-t-il.

Au fil des soirées, le musée attire ainsi un public de plus en plus diversifié. Étudiants, familles, habitants de la ville et touristes se retrouvent dans un même lieu où patrimoine, création et convivialité se conjuguent pour faire redécouvrir autrement l'histoire et la culture vietnamiennes.

Au-delà des expositions, la semaine "Connexion au patrimoine" accorde une place centrale aux arts du spectacle traditionnel. Chaque soir, une programmation intitulée "Le patrimoine au service de l'excellence" réunit musique traditionnelle, đờn ca tài tử (chant amateur du Sud), hát bội, danse rituelle múa bóng rỗi et défilés de costumes traditionnels. L'objectif est de proposer une lecture plus vivante du patrimoine en faisant dialoguer les collections du musée avec les expressions artistiques qui continuent de façonner l'identité culturelle du Sud du Vietnam.

Les représentations, d'une trentaine de minutes, s'intègrent naturellement au parcours de visite. Après avoir découvert les salles d'exposition, les visiteurs sont invités à assister au spectacle avant de poursuivre leur immersion à travers les ateliers consacrés aux métiers d'art traditionnels. Cette articulation entre patrimoine matériel et patrimoine immatériel offre une expérience plus complète et plus immersive.

Pour Hoàng Tân, responsable de l'organisation des spectacles au Théâtre drammatique de Hô Chi Minh-Ville, partenaire de l'événement, cette formule répond à l'évolution des attentes du public.

"Nous voulons faire du musée un espace culturel vivant, où le public ne se contente pas d'observer les collections, mais peut aussi ressentir, expérimenter et créer un lien direct avec le patrimoine grâce aux arts", explique-t-il.

Selon lui, réunir plusieurs disciplines artistiques dans un même lieu permet de restituer toute la richesse du patrimoine culturel méridional et d'offrir une approche plus accessible, notamment aux jeunes visiteurs et aux touristes étrangers.

Le metteur en scène Binh Hùng partage cette ambition. Il souligne que le programme a été conçu comme un parcours reliant les différentes expressions culturelles du Sud du Vietnam.

"À travers le thème +Le patrimoine au service de l'excellence+, nous souhaitons montrer qu'un héritage culturel plusieurs fois centenaire continue de vivre au cœur d'une métropole moderne. Le musée devient ainsi un espace d'expérimentation où le patrimoine peut être découvert avec tous les sens", affirme-t-il.

Cette nouvelle approche est largement saluée par le public. Venue participer aux ateliers, Ngoc Phuong apprécie particulièrement l'association entre visite, spectacles et activités créatives.

"Cette initiative donne une nouvelle vie au musée. Elle permet de mieux faire connaître le patrimoine tout en attirant davantage de visiteurs. L'ouverture en soirée est également une excellente idée, car elle permet aux personnes qui travaillent durant la journée de profiter pleinement des activités", estime-t-elle.

Au-delà de cette manifestation, les organisateurs envisagent déjà de pérenniser cette dynamique. Le théâtre drammatique de Hô Chi Minh-Ville souhaite notamment renforcer sa coopération avec les agences de voyages afin de développer des circuits culturels réguliers destinés au public vietnamien comme aux visiteurs internationaux. L'ambition est de faire du musée une étape incontournable pour découvrir non seulement l'histoire de Hô Chi Minh-Ville, mais aussi les arts vivants et les savoir-faire qui constituent l'identité culturelle du Sud du pays.

Cette initiative illustre une évolution plus profonde du rôle des musées au Vietnam. Longtemps perçus comme de simples lieux de conservation, ils tendent aujourd'hui à devenir des espaces de médiation culturelle, de transmission des savoir-faire et de rencontre entre les générations.

En associant expositions, spectacles vivants et ateliers participatifs, le musée de Hô Chi Minh-Ville propose une manière renouvelée de valoriser le patrimoine. Plus qu'une visite, il offre une véritable expérience culturelle, où le public est invité non seulement à découvrir l'histoire, mais aussi à la vivre, à la partager et à la transmettre. Une démarche qui témoigne de la volonté des institutions culturelles vietnamiennes d'inscrire le patrimoine au cœur de la vie contemporaine et de le rendre toujours plus accessible aux nouvelles générations comme aux visiteurs venus du monde entier.

Hông Anh/CVN

Photos : Ministère de la culture, du sport et du tourisme/CVN