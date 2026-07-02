Hô Chi Minh-Ville est à l’avant-garde de l’innovation et moteur de la croissance nationale

L’année 2026 marque une étape historique pour Hô Chi Minh-Ville, qui célèbre le 50 e anniversaire de son appellation officielle en hommage au Président Hô Chi Minh. Cette dénomination a été adoptée par l’Assemblée nationale lors de sa première session de la VIe législature, le 2 juillet 1976, rebaptisant officiellement Saïgon-Gia Dinh en Hô Chi Minh-Ville.

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Depuis un demi-siècle, la métropole a su faire vivre son héritage révolutionnaire, son esprit de résilience, de dynamisme, de créativité et de solidarité. Malgré de nombreux défis, elle a constamment fait preuve d'audace et d'innovation pour enregistrer des avancées remarquables, tant par l'ampleur que par la qualité de son développement.

Au cours de ces cinquante dernières années, Hô Chi Minh-Ville s'est imposée comme un symbole de l'esprit pionnier, fidèle à sa devise : "Oser penser, savoir agir et assumer ses responsabilités dans l'intérêt général". Véritable berceau d'initiatives novatrices, elle a largement contribué à l'évolution des politiques de rénovation et au perfectionnement du cadre institutionnel du Vietnam.

À l'occasion de ce cinquantenaire, l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) s'est entretenue avec Nguyễn Văn Được, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, afin de revenir sur les grandes réalisations de la ville depuis qu'elle porte le nom du Président Hô Chi Minh.

Photo : VNA/CVN

À l'occasion du 50e anniversaire de la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh, pourriez-vous revenir sur les principales réalisations enregistrées ces cinquante dernières années dans les domaines du développement socio-économique, de la défense, de la sécurité ainsi que de l'aménagement et du développement urbain ?

Nguyễn Văn Được : Les cinquante années écoulées depuis que Saïgon-Gia Dinh est officiellement devenue Hô Chi Minh-Ville constituent un parcours historique dont nous sommes profondément fiers. La ville a su préserver et valoriser sa tradition révolutionnaire, son esprit de résilience, de dynamisme, de créativité et de solidarité. Malgré d'innombrables difficultés et défis, elle a constamment réussi à se réinventer et à franchir de nouvelles étapes de développement.

Les résultats obtenus dans les domaines économique, social, de la défense et de la sécurité ont profondément transformé le visage urbain de la métropole. Ils confirment également son statut de locomotive économique du pays, de principal pôle de croissance, ainsi que de grand centre national de la finance, du commerce, de la science et de la technologie.

Sur le plan économique, portée par un esprit permanent d'innovation et une forte ambition de développement, Hô Chi Minh-Ville a connu une progression spectaculaire, tant par la taille de son économie que par la qualité de sa croissance. Alors que le taux de croissance annuel moyen ne s'élevait qu'à 0,91% durant la période 1976-1980, il a bondi à 12,62% par an entre 1991 et 1995, dans le sillage de la politique du Renouveau (Dôi moi).

En 2025, le produit intérieur brut régional (GRDP) de la ville est estimé en hausse de 8,03%, représentant près d'un quart du PIB national. Au premier trimestre 2026, la croissance a encore atteint 8,27%. L'économie poursuit sa modernisation, le secteur des services représentant désormais plus de 52% de la structure économique.

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur l'investissement étranger à la fin de 1987, Hô Chi Minh-Ville demeure la première destination des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam. Elle compte aujourd'hui 20.259 projets d'IDE totalisant près de 142 milliards d'USD, provenant de 152 pays et territoires.

Au cours du premier semestre 2026, la ville a attiré plus de 6,8 milliards d'USD d'IDE, soit 62% de l'objectif annuel. Le secteur à capitaux étrangers représente environ 20% de l'investissement social total et plus de la moitié des exportations de la ville. Hô Chi Minh-Ville est aujourd'hui la principale porte d'entrée des échanges internationaux du Vietnam et le premier centre national de formation et de concentration des ressources humaines hautement qualifiées.

Le développement urbain de la ville a connu une transformation majeure. Les infrastructures de transport sont devenues toujours plus modernes et intégrées, grâce à la réalisation d'ouvrages emblématiques tels que le boulevard Nguyên Van Linh, le boulevard Est-Ouest, le tunnel sous la rivière Saïgon, le pont Phu My, ainsi qu'un réseau de rocades et d'autoroutes reliant l'ensemble de la région.

Une étape historique a été franchie avec la mise en service officielle, à la fin de l'année 2024, de la ligne de métro No1 (Bên Thành - Suôi Tiên), ouvrant une nouvelle ère pour les transports publics modernes.

Parallèlement, des zones urbaines modèles comme Phu My Hung et Thu Thiêm, ainsi que les zones franches industrielles, les parcs industriels et la zone de haute technologie, ont contribué à façonner une métropole moderne, civilisée et pleinement intégrée à l'économie mondiale.

Sur le plan socioculturel, Hô Chi Minh-Ville est demeurée fidèle au principe selon lequel le développement économique doit aller de pair avec le progrès et l'équité sociale, sans laisser personne de côté. L'ensemble du système politique s'est mobilisé pour renforcer la protection sociale, améliorer les conditions de vie de la population et développer les secteurs de l'éducation et de la santé.

L'inscription de Hô Chi Minh-Ville au réseau mondial des Villes apprenantes de l'UNESCO en 2024, de même que les efforts engagés pour faire de la ville un centre régional de soins de santé de haute qualité au sein de l'ASEAN, illustrent clairement cette orientation.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, la ville a constamment préservé la stabilité politique et garanti l'ordre public. La synergie entre la défense populaire, la sécurité populaire et la confiance de la population s'est continuellement renforcée. Par ailleurs, l'efficacité du modèle d'administration locale à deux niveaux a été améliorée, offrant un environnement stable, sûr et favorable à un développement rapide et durable.

Nous pouvons affirmer que les grandes réalisations de ces cinquante dernières années ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat de l'engagement constant des différentes générations de dirigeants, de leur sens des responsabilités, mais aussi le symbole de la grande union nationale, de l'esprit d'autonomie et de résilience de la population de Hô Chi Minh-Ville.

Ces acquis constituent aujourd'hui un socle solide permettant à la métropole de poursuivre son essor et d'aborder avec confiance la nouvelle étape de développement du pays, celle de l'essor de la nation vietnamienne.

Depuis un demi-siècle, Hô Chi Minh-Ville s'est affirmée comme un précurseur dans la conception des politiques de développement. La ville fait figure de véritable "laboratoire de politiques publiques" (policy sandbox), où sont expérimentés de nouveaux mécanismes et politiques avant d'être généralisés à l'échelle nationale. Pourriez-vous nous présenter les principaux mécanismes et politiques prioritaires qui soutiennent aujourd'hui le développement de la ville, ainsi que les orientations retenues pour les années à venir ?

Nguyễn Văn Được : Absolument. L'histoire des cinquante dernières années démontre que Hô Chi Minh-Ville n'assume pas seulement son rôle de locomotive économique du pays ; elle porte également la responsabilité d'être un véritable laboratoire de politiques publiques au service du développement national.

La ville a été le berceau de l'esprit de rénovation. Avant même le lancement officiel du Dôi moi en 1986, elle avait déjà osé lever certains verrous afin de libérer les forces productives. Elle a ensuite ouvert la voie avec la création, en 1991, de la première zone franche industrielle du Vietnam, Tân Thuân Export Processing Zone, avant de devenir un pionnier dans le développement des hautes technologies et des nouveaux espaces urbains répondant aux standards internationaux.

Cette dynamique d'innovation ne s'est jamais limitée au seul domaine économique. Hô Chi Minh-Ville a toujours placé l'être humain au cœur de ses politiques publiques, notamment à travers son programme de lutte contre la pauvreté et les mouvements de construction de maisons de solidarité, devenus des références en matière de protection sociale pour l'ensemble du pays.

Les résultats enregistrés aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une croissance estimée à 8,03% du GRDP en 2025, représentant 23,1% du PIB national, ou encore de son inscription au réseau mondial des Villes apprenantes de l'UNESCO - sont le fruit de la vision, de la détermination et de l'audace de plusieurs générations de dirigeants. Ils témoignent également de la force de la grande union nationale et de l'esprit d'autonomie des plus de dix millions d'habitants de la métropole, qui permettent à celle-ci de continuer à ouvrir la voie dans la nouvelle phase de développement du pays.

Aujourd'hui, la ville concentre ses efforts sur la mise en œuvre des mécanismes spécifiques adoptés par l'Assemblée nationale, notamment la Résolution No98/2023/QH15 et la Résolution No260/2025/QH15 relatives à l'expérimentation de politiques spécifiques, la Résolution No188/2025/QH15 portant sur le développement du réseau ferroviaire urbain, ainsi que la Résolution N°222/2025/QH15 concernant la création d'un Centre financier international. Ces dispositifs constituent de puissants leviers pour ouvrir un nouveau cycle de croissance.

Photo : VNA/CVN

Dans les années à venir, conformément aux orientations définies par la Résolution No09-NQ/TW du Bureau politique, Hô Chi Minh-Ville entend conserver son rôle de ville pionnière, consolider son statut de principal pôle de croissance du Vietnam et devenir un centre majeur d'innovation capable d'entraîner l'ensemble du pays dans une nouvelle étape de développement. Cinq priorités guideront cette stratégie.

La première consiste à bâtir un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, les technologies, l'innovation et la transformation numérique. La ville ambitionne d'attirer les grands groupes internationaux dans les secteurs des hautes technologies, des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle (IA), des centres de données, de l'économie numérique et de l'économie verte. Elle poursuivra également la construction d'un écosystème de start-up innovantes capable de rivaliser avec les principaux pôles régionaux et internationaux.

La deuxième priorité porte sur l'innovation institutionnelle. Hô Chi Minh-Ville ne souhaite pas attendre les évolutions nationales, mais prendre l'initiative en proposant l'élaboration d'une loi spécifique sur les métropoles spéciales. Elle entend également approfondir la décentralisation et la délégation de compétences afin de renforcer l'autonomie ainsi que la responsabilité des autorités municipales dans la gestion et la mobilisation des ressources de la société.

La troisième priorité vise à moderniser l'espace urbain. La ville poursuivra un développement durable, capable de s'adapter activement aux effets du changement climatique. Les investissements seront concentrés sur les infrastructures stratégiques, avec l'accélération du développement du métro, l'achèvement des rocades et des autoroutes interrégionales, ainsi que la promotion d'un modèle de développement urbain orienté vers les transports publics (Transit-Oriented Development - TOD), afin d'apporter une réponse durable aux problèmes de mobilité.

Photo : VNA/CVN

La quatrième priorité consiste à améliorer globalement la qualité de vie de la population. Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir une métropole spéciale, moderne, civilisée et profondément attachée aux valeurs de solidarité. Les efforts seront concentrés sur le développement du logement social, le renforcement d'un système de santé de haut niveau à vocation régionale, l'amélioration de la qualité de l'éducation, la rénovation urbaine ainsi que la protection durable du cadre de vie.

Enfin, la cinquième priorité est de libérer pleinement le potentiel humain. La ville entend promouvoir une culture fondée sur l'ouverture, la solidarité et la modernité, tout en investissant dans la formation et l'attraction de talents de haut niveau. Elle souhaite également transmettre aux nouvelles générations l'esprit qui a toujours caractérisé Hô Chi Minh-Ville : oser penser, savoir agir et assumer ses responsabilités dans l'intérêt collectif, afin de construire une métropole toujours plus prospère, moderne et rayonnante.

L'année 2026 constitue une étape historique pour Hô Chi Minh-Ville. Quel sentiment de fierté anime aujourd'hui le Comité municipal du Parti, les autorités et les habitants de la ville à l'occasion du 50e anniversaire de son appellation en hommage au Président Hô Chi Minh ?

Nguyễn Văn Được : La plus grande fierté de Hô Chi Minh-Ville, cinquante ans après avoir eu l'immense honneur de porter le nom du Président Hô Chi Minh, ne réside pas uniquement dans les réalisations accomplies. Elle réside avant tout dans les efforts inlassables déployés depuis un demi-siècle pour être digne de ce nom prestigieux et profondément symbolique.

Durant ces cinquante années, la ville a constamment affirmé son esprit pionnier, fidèle à une ligne de conduite fondée sur l'audace, l'action et le sens des responsabilités au service de l'intérêt général. Elle est devenue le berceau de nombreuses initiatives novatrices qui ont nourri le processus de Renouveau (Dôi moi) et contribué à l'évolution des politiques de développement du Vietnam.

Parallèlement à son essor économique et au maintien de son rôle de locomotive nationale, Hô Chi Minh-Ville est toujours restée fidèle à une conviction essentielle : placer l'être humain au cœur de son développement. Elle s'attache à préserver et à promouvoir les valeurs qui font son identité : l'ouverture d'esprit, la générosité, la tolérance, l'esprit de solidarité et l'humanisme qui caractérisent ses habitants.

Notre fierté s'exprime également à travers une conviction profondément ancrée : agir "pour le pays, avec le pays". Hô Chi Minh-Ville a toujours été prête à partager ses ressources, son expérience et son potentiel afin d'accompagner les autres localités dans leur développement et de contribuer aux objectifs communs de la nation.

Pour les années à venir, nous plaçons toute notre confiance dans la jeune génération. Grâce à ses connaissances, à sa créativité, à son courage et à son aspiration à servir le pays, elle sera appelée à reprendre le flambeau, à préserver l'héritage légué par les générations précédentes et à le faire rayonner davantage encore.

Photo : VNA/CVN

Après cinquante années de développement, "Hô Chi Minh-Ville" est devenu bien davantage qu'un simple nom géographique. Cette appellation incarne désormais l'esprit d'autonomie, de résilience, d'innovation et d'ouverture qui anime la métropole depuis un demi-siècle.

À l'aube d'une nouvelle étape de développement du Vietnam, le Comité municipal du Parti, les autorités et l'ensemble de la population de Hô Chi Minh-Ville réaffirment leur détermination à rester unis pour bâtir une métropole toujours plus moderne, civilisée, dynamique et solidaire.

Fidèle à l'héritage du Président Hô Chi Minh, la ville entend demeurer digne de la confiance du Parti, de l'État et de l'ensemble de la population vietnamienne, tout en poursuivant sa mission de moteur du développement national et de pionnière de l'innovation au service du pays.

Hoàng Liên Son - Hông Anh/CVN