La diplomatie populaire, une tradition vivante au service du soft power vietnamien

Composante majeure des affaires extérieures du pays, la diplomatie populaire renforce les liens d’amitié entre les peuples, contribue à la diffusion d’une image fidèle du Vietnam et soutient la défense de ses intérêts sur la scène internationale.

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Photo : VNA/CVN

La diplomatie populaire entretient des liens étroits avec la politique extérieure du Parti et la diplomatie d’État. Elle vise à permettre au monde de mieux comprendre le Vietnam, son peuple, ainsi que les orientations et politiques du Parti et de l’État, afin de susciter l’adhésion et le soutien des partenaires internationaux à l’œuvre d’édification et de défense de la République socialiste du Vietnam. Il s’agit d’une expression singulière de la diplomatie vietnamienne, directement organisée et dirigée dès les premiers jours de la révolution par le Parti communiste du Vietnam et le Président Hô Chi Minh.

Dès le IIe Congrès national du Parti, en 1951, le déploiement de la diplomatie populaire a été évoqué, à divers degrés, dans les résolutions, directives et documents du Parti. Au XIIIe Congrès, celui-ci a pour la première fois défini la construction d’une diplomatie globale et moderne reposant sur trois piliers : la diplomatie du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire.

Une étape décisive a ensuite été franchie le 5 janvier 2022 avec la publication de la directive N°12 du Secrétariat du XIIIe mandat, relative au renforcement du leadership du Parti et à l’amélioration de l’efficacité de la diplomatie populaire dans la nouvelle conjoncture. Ce texte fixe les orientations, la vision et les missions de l’ensemble du système politique afin de mieux valoriser le rôle de cette diplomatie et de l’articuler plus étroitement avec les deux autres canaux diplomatiques.

Réponse aux offensives informationnelles

La diplomatie populaire confirme son rôle essentiel dans la prévention, en amont et à distance, de la stratégie d’“évolution pacifique”.

Elle participe directement à la construction du front de l’information extérieure, tout en consolidant le socle idéologique et en combattant de manière proactive les informations erronées ou hostiles diffusées par certaines forces. Celles-ci recourent fréquemment aux réseaux sociaux, aux forums internationaux, aux organisations non gouvernementales, voire à des formes déguisées de diplomatie populaire, pour diffuser des fausses informations, brouiller les perceptions et déformer la réalité.

Lorsque certaines ONG ou organisations dites de la “société civile” exploitent les thèmes des droits de l’homme ou de la démocratie pour exercer des pressions sur le Vietnam, les organisations populaires, les associations, les réseaux d’intellectuels et la diaspora deviennent des forces d’avant-garde pour expliquer, argumenter, réfuter et diffuser les informations officielles à travers des forums académiques, des échanges culturels ou des colloques internationaux.

À l’heure où les technologies de l’infor-mation connaissent un essor rapide, cette diplomatie, forte de son maillage étendu, contribue à diffuser une image fidèle du pays et de sa population, afin d’aider les organisations internationales, les chercheurs et les amis du Vietnam à mieux comprendre la situation nationale, les orientations du Parti et de l’État, ainsi que les résultats du processus de Dôi moi (Renouveau).

La diplomatie populaire joue également un rôle direct dans la promotion des valeurs culturelles, historiques et humaines du Vietnam. Elle fournit des éléments concrets et convaincants permettant de renforcer la confiance stratégique face aux manœuvres des forces hostiles.

Dans le cadre des activités bilatérales et de la participation à des mécanismes et forums populaires internationaux et régionaux tels que le Forum populaire de l’ASEAN (APF) ou le Forum populaire Asie-Europe (AEPF), les organisations populaires vietnamiennes ont organisé de nombreux colloques. C’est notamment le cas des conférences internationales sur la Mer Orientale, organisées en Russie depuis 2016 par l’Association des juristes du Vietnam avec des partenaires internationaux.

Ces événements ont permis de partager des informations de terrain ainsi que les positions et orientations du Parti et de l’État sur des questions telles que la religion, les ethnies, la démocratie, les droits de l’homme, la Mer Orientale ou encore les ressources du Mékong.

Par ailleurs, les sites internet, pages Facebook et chaînes YouTube de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et des associations bilatérales contribuent à diffuser des informations fiables et authentiques sur le Vietnam. Grâce à cette présence, les amis du Vietnam à l’étranger comprennent mieux les réalités du pays, lui apportent leur soutien et réfutent les discours mensongers propagés par certaines forces hostiles.

À travers les échanges entre peuples, les coopérations associatives, les réseaux internationaux et les dialogues multilatéraux, la diplomatie populaire contribue à diffuser les valeurs de la culture vietnamienne et à élargir l’influence positive du pays auprès des individus et organisations de bonne volonté dans le monde.

Des événements tels que les festivals de Huê et de l’ao dài, la Semaine culturelle du Vietnam en France, en Allemagne, en République de Corée ou au Japon, ainsi que les programmes d’échanges artistiques, les festivals gastronomiques et les colloques internationaux sur le tourisme, contribuent à ancrer l’image d’un Vietnam pacifique, amical, ouvert et riche de son identité.

La diaspora, relais stratégique du pays

La diplomatie populaire contribue également à resserrer les liens entre les Vietnamiens de l’étranger et leur Patrie, tout en mobilisant leur potentiel et leur engagement dans la détection et la lutte contre les manœuvres des forces hostiles. La communauté vietnamienne à l’étranger n’est pas seulement une partie vivante de la nation : elle constitue aussi un réseau d’“ambassadeurs populaires” au fort pouvoir de rayonnement sur la scène internationale.

Elle représente une ressource particulière, un relais efficace pour diffuser l’information, construire l’image du pays et susciter le soutien de la communauté internationale. La diplomatie populaire offre ainsi un cadre aux associations de la diaspora pour réagir rapidement face aux campagnes de dénigrement et aux discours déformant la réalité du Vietnam. Des États-Unis au Canada, de l’Allemagne à la France, jusqu’à l’Australie, de nombreuses organisations de Vietnamiens d’outre-mer ont organisé des colloques, publié des tribunes et pris la parole dans la presse pour dénoncer l’instrumentalisation du thème des droits de l’homme à des fins d’ingérence.

Photo : VNA/CVN

La présence active de la diaspora dans les activités de diplomatie populaire constitue, à elle seule, une preuve tangible de son attachement à la mère patrie et un atout concret dans la lutte contre la stratégie d’“évolution pacifique”.

En promouvant la paix, en renforçant la coopération et en consolidant la place du Vietnam sur la scène internationale, la diplomatie populaire contribue à clarifier la justesse des positions vietnamiennes. Les actions de mobilisation et de plaidoyer menées par les organisations populaires ont permis de recueillir l’adhésion et le soutien de l’opinion internationale, tout en renforçant le statut du Vietnam au sein de la communauté mondiale.

Grâce à la mise en place et à l’élargissement de mécanismes de coopération entre les peuples, la diplomatie populaire participe activement au renforcement du poids politique, économique et culturel du pays. Les relations d’amitié nouées avec les organisations populaires dans le monde ouvrent non seulement des perspectives de développement économique, culturel et social, mais forment aussi une “puissance diplomatique” souple et durable, permettant au Vietnam de contrer efficacement la stratégie d’“évolution pacifique”. Lorsqu’elle promeut de manière proactive, par ce canal, l’image d’un pays amical, pacifique et engagé dans un développement durable, les discours de dénigrement et de désinformation perdent de leur portée et apparaissent pour ce qu’ils sont : incohérents et infondés.

Environnement pacifique pour le développement

En définitive, la diplomatie populaire contribue à préserver un environnement de paix et de stabilité, indispensable au développement du pays et à une intégration internationale plus profonde. Elle participe ainsi à prévenir, en amont et à distance, les effets de la stratégie d’“évolution pacifique”.

Dans les années à venir, la situation mondiale et régionale devrait continuer d’évoluer de manière complexe et imprévisible. L’œuvre de Renouveau global et l’intégration internationale approfondie du Vietnam s’inscriront dans un contexte marqué à la fois par des opportunités et de nouveaux défis. Les forces hostiles poursuivront probablement leurs efforts pour mettre en œuvre cette stratégie sous des formes de plus en plus sophistiquées, visibles ou dissimulées, afin d’affaiblir le prestige et la position du Vietnam sur la scène internationale, de remettre en cause le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam et de tenter d’orienter le pays selon leurs propres desseins.

Face à cette situation, le Parti, l’État et le peuple vietnamiens entendent continuer à valoriser pleinement la tradition et la force de la diplomatie populaire, afin de faire échec à toutes les manœuvres de sabotage et de créer les conditions politiques et stratégiques permettant au pays d’entrer avec assurance dans une nouvelle ère, celle de l’essor national.

Photo : VNA/CVN

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs solutions majeures doivent être déployées de manière coordonnée.

Premièrement, il convient de renforcer la prise de conscience et d’unifier la réflexion sur la diplomatie populaire à l’échelle de toute la société. Dans un contexte où la stratégie d’“évolution pacifique” est activement promue par les forces hostiles, cette diplomatie constitue une force de premier plan pour défendre la ligne politique et idéologique ainsi que les intérêts nationaux sur la scène internationale. Identifier clairement les intentions et les méthodes de cette stratégie, tout en mobilisant pleinement la puissance douce de la diplomatie populaire, demeure l’une des clés essentielles pour préserver la stabilité politique, l’indépendance, la souveraineté et une intégration internationale proactive, confiante et efficace.

Deuxièmement, il importe d’améliorer la qualité et l’efficacité des activités de diplomatie populaire en les adaptant aux publics visés. Chaque groupe cible nécessite des formes spécifiques de mobilisation, de dialogue et de réponse.

Troisièmement, il est nécessaire de former un corps de cadres de la diplomatie populaire à la fois solidement politisés et hautement qualifiés. Ces cadres doivent disposer d’une position politique ferme, d’une connaissance approfondie des orientations, politiques et lois du Parti et de l’État en matière extérieure, du droit international, ainsi que de compétences professionnelles en mobilisation extérieure et en argumentation.

Quatrièmement, il convient d’élargir de manière proactive le réseau d’amis internationaux, de diversifier les formes d’échanges et de coopération et de renforcer les liens avec la diaspora afin de bâtir un dispositif diplomatique populaire étendu. Programmes d’échanges entre peuples, coopérations académiques, colloques, expositions culturelles et forums internationaux de jeunesse sont autant de leviers pour accroître la compréhension mutuelle et réduire l’impact des stratégies de déstabilisation.

Cinquièmement, l’intégration des technologies numériques et des moyens modernes de communication doit s’intensifier. L’espace numérique est aujourd’hui un terrain sensible de la stratégie d’“évolution pacifique”. La diplomatie populaire doit donc recourir davantage aux technologies, aux réseaux sociaux et aux plateformes numériques pour réfuter rapidement les fausses informations, promouvoir l’image du Vietnam et diffuser des messages positifs, fiables et précis.

Sixièmement, il est indispensable de renforcer l’articulation entre diplomatie populaire, diplomatie du Parti et diplomatie d’État. Ce n’est qu’à travers une coordination cohérente de ces trois piliers que le Vietnam pourra bâtir un dispositif diplomatique global capable de neutraliser toute tentative de déstabilisation extérieure.

Une tradition renouvelée à l’heure de l’intégration

La diplomatie populaire n’est pas seulement le prolongement de la tradition diplomatique souple et inventive du peuple vietnamien. Elle constitue aussi une traduction concrète de l’esprit de concorde, du sens de la justice et de l’attachement à la paix qui caractérisent la nation dans l’ère de l’intégration et du développement.

Par son ouverture, sa souplesse et sa flexibilité, alliées à une constance et une persévérance remarquables, elle contribue à bâtir la confiance et à affirmer la place du Vietnam sur la scène internationale. Elle s’impose ainsi comme une “puissance douce”, une ligne de défense solide sur les plans idéologique, culturel et diplomatique, capable de prévenir en amont les effets de la stratégie d’“évolution pacifique”. En consolidant un environnement de paix durable, elle contribue à préserver les conditions nécessaires au développement et à une intégration internationale toujours plus poussée.

Phuong Nga/CVN