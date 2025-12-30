Créer un environnement permettant aux jeunes de s’exprimer, de s’engager et de se développer

La séance solennelle du premier Congrès de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh du gouvernement pour le mandat 2025-2030 s’est tenue le 30 décembre à Hanoï, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Elle était placée sous le thème : "Les jeunes du gouvernement sont fiers et fidèles au Parti, nourrissent de grandes ambitions, restent solidaires, sont pionniers dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, et avancent avec confiance vers une nouvelle ère".

Créée le 6 mars 2025, cette organisation fédère 51 structures regroupant près de 190.000 membres hautement qualifiés, travaillant dans les ministères, secteurs, organismes relevant du gouvernement et les entreprises publiques.

Malgré sa création récente, elle a déjà mis en œuvre plus de 4.500 projets, mobilisé 106 milliards de dôngs pour la sécurité sociale et planté 728.000 arbres, contribuant à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. En outre, plus de 3.400 projets scientifiques ont été appliqués de manière concrète.

Lors du congrès, Bùi Hoàng Tùng a été désigné secrétaire de l’Union pour le mandat 2025-2030.

Saluant ces résultats, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la jeunesse constitue une force pionnière, animée d’une aspiration constante à s’élever et à contribuer à la Patrie et au peuple.

Selon lui, en cette conjoncture, la jeunesse doit continuer à préserver une solide stature politique, rester absolument fidèle aux idéaux du Parti, renouveler sa réflexion et son action, oser penser, oser agir, oser être pionnière, oser assumer ses responsabilités et oser agir pour les intérêts du pays et du peuple.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Soulignant que chaque organisation de la jeunesse doit créer un environnement permettant aux jeunes de s’exprimer, de s’engager et de se développer, le Premier ministre a demandé à l’Union de la jeunesse de continuer à se concentrer sur la mise en œuvre efficace de trois mouvements majeurs : l’apprentissage des langues étrangères, la formation aux technologies de l’information et à la transformation numérique, ainsi que la promotion de l’hygiène environnementale vers un cadre de vie lumineux, vert, propre et beau.

Le Premier ministre a demandé aux Comités du Parti, aux administrations, aux agences et aux unités de continuer à accorder une attention particulière aux jeunes, à les encourager et à créer les conditions favorables à leur développement global, de leur confier des missions concrètes et de mettre en place des mécanismes de commande de projets afin de leur offrir des opportunités de s’affirmer, et de mettre en œuvre de manière pratique et efficace la Stratégie vietnamienne de développement de la jeunesse pour la période 2021-2030.

Le matin du 30 décembre, les délégués officiels du Congrès ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

