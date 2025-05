Rapatriement des restes de 16 soldats tombés au Laos

Ces ossements ont été retrouvés dans les provinces lao de Champassak, de Sékong et d’Attapeu par les équipes de recherche de la province de Kon Tum, en coopération avec celles de ces trois localités lao au cours de la saison sèche 2024-2025.

Photo: VNA/CVN

Lors de la cérémonie, Y Ngoc, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Kon Tum, a exprimé sa profonde reconnaissance aux autorités et au peuple des provinces de Champassak, d’Attapeu et de Sékong pour leur soutien précieux et leur coopération active avec la partie vietnamienne dans les activités de recherche, de collecte et de rapatriement des restes.

Il a souligné que les soldats volontaires et les experts vietnamiens, aux côtés des Forces armées populaires lao, avaient accompli de nombreux exploits glorieux, contribuant de manière significative aux Révolutions des deux Partis, des deux États et des deux armées.

De son côté, Sombouttakun, vice-gouverneur de la province de Champassak, a déclaré que la remise des restes des martyrs vietnamiens tombés au Laos revêtait une grande importance pour les peuples des deux pays, pour la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre le Laos et le Vietnam.

VNA/CVN